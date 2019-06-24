Давление США на Китай даст противоположный желаниям Вашингтона результат

Решение, вступающее в силу 24 июня, стало еще одним примером односторонних санкций Соединенных Штатов в отношении китайских предприятий - вслед за историей с компанией Huawei. На этот раз в санкционный список попали организации, деятельность которых в основном связана с супер-ЭВМ. В новом рейтинге пятисот самых быстрых суперкомпьютеров мира американская машина Summit держит первое место. Китайские "Sunway TaihuLight" и "Tianhe-2A" ("Млечный путь") занимают третью и четвертую позиции.

Как уточняется в комментарии, компьютеры производства КНР занимают 219 из 500 мест рейтинга - больше, чем компьютеры любой другой страны. Далее следуют США (116 систем). Очевидно соперничество между двумя лидерами в сфере разработки супер-ЭВМ. И на этой фоне Штаты пополняют "черный список" китайскими производителями, рассчитывая оборвать цепочку их закупок и таким образом ослабив мощь научного и экономического развития Китая.

Буквально через неделю главы КНР и США встретятся на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке. Удивительно, но именно в этот момент в Вашингтоне приняли новые санкционные меры в отношении Китая, пытаясь усилить давление на Пекин в ходе торгово-экономических консультаций.

Действия Вашингтона - от заявлений американского торгпреда Роберта Лайтхайзера о повышении таможенных пошлин как наилучшем решении до внесения многих китайских научно-технических компаний в "черный список" - говорят об отсутствии подлинного желания решить проблему. Каждый шаг Соединённых Штатов идет вразрез с консенсусом, достигнутым в прошлом году на встрече глав двух государств в Аргентине и расходится с тоном телефонного разговора Си Цзиньпина и Дональда Трампа, что принесет ущерб интересам и китайских, и американских предприятий. Попытки замедлить научно-техническое и экономическое развитие Китая, надавить на Пекин на торгово-экономических переговорах, очевидно, нереализуемы.

В Китае насчитывается более 170 миллионов граждан, которых в стране называют "талантами": они получили высшее образование и высокую квалификацию. По объему инвестиций в научные исследования Китай занимает второе место в мире; по количеству патентных заявок на изобретения Китай не знает конкурентов. В глобальной индустриальной цепи уже сформирована структура глубокой взаимозависимости. При таких обстоятельствах потуги американского научно-технического гегемонизма по факту не могут остановить инновационное развитие Китая.

Китайская позиция на торгово-экономических переговорах последовательна и непоколебима: проблемы следует решить равноправным диалогом, и самое главное - учитывать обоюдные интересы. США должны справедливо относиться к китайским компаниям, не пытаясь упрямо проводить политику несправедливой конкуренции. Если законные интересы китайских компаний понесут ущерб, то, согласно режиму "черного списка", Китай предпримет решительные меры, направленные на компании, которые преследуют не торговые, а иные цели, идут вразрез с нормальными рыночными правилами, ставят блокаду, прервав поставки и дискриминируя китайские компании.

Сотрудничество обоюдополезно, а "торговая война" вредна для обеих сторон, доказывают исторические реалии. Предстоящая встреча глав Китая и США в Осаке - особый момент, важный для всего мира. Торговые делегации двух стран должны быть искренними в намерении разрешить вопросы и принести пользу обеим сторонам согласно консенсусу между главами двух стран, достигнутому в Аргентине. Американская сторона должна уважать желание предприятий развивать высокотехническую торговлю и сотрудничество, отстаивать законные интересы компаний обеих стран. Сверхмаксимальное давление неэффективно и не возымеет результат у китайской стороны.