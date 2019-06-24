В мире
24.06.2019 12:30
Текст: Юрий Сизов

Депутаты Союзного государства обсудят перспективы парламентской дипломатии

Вопрос о том, насколько эффективна и влиятельна в современной международной жизни парламентская дипломатия, предложено включить в повестку дня очередного заседания депутатов Межпарламентской ассамблеи СНГ. Парламентские слушания состоятся 28 июня в штаб-квартире этой международной организации в городе на Неве, сообщает пресс-служба Парламентского Собрания.

Мероприятие, уточнили его организаторы, пройдет в соответствии с решением 55-й сессии Парламентского собрания и будет посвящено вопросам выработки мер и способов противодействия со стороны парламентского сообщества угрозам, возникающим в сфере международной безопасности, а также "формирования условий для обеспечения непрерывного парламентского взаимодействия в области внешней политики".

Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Медведев: Значительная часть вопросов по интеграции РФ и Беларуси согласована

На актуальную дискуссионную площадку в Санкт-Петербург приглашены парламентарии России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Армении, Киргизии и ряда других стран Центральной и Восточной Европы. Кроме того, ожидается участие в слушаниях представителей дипломатических ведомств стран Содружества, ведущих политологов, ученых, представителей экспертного сообщества. Организаторами открытого диалога традиционно выступают ПС Союза Беларуси и России и Парламентская Ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности.

Как известно, проведение аналогичных встреч и дискуссий предусмотрено регламентом Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. На них, как правило, обсуждаются законопроекты, проекты концепций и бюджета Союзного государства и другие важнейшие задачи союзного строительства.

По результатам парламентских слушаний принимаются рекомендации, которые могут быть опубликованы в официальных изданиях Парламентского Собрания и других средствах массовой информации.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2019 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»