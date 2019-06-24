Депутаты Союзного государства обсудят перспективы парламентской дипломатии

Мероприятие, уточнили его организаторы, пройдет в соответствии с решением 55-й сессии Парламентского собрания и будет посвящено вопросам выработки мер и способов противодействия со стороны парламентского сообщества угрозам, возникающим в сфере международной безопасности, а также "формирования условий для обеспечения непрерывного парламентского взаимодействия в области внешней политики".

На актуальную дискуссионную площадку в Санкт-Петербург приглашены парламентарии России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Армении, Киргизии и ряда других стран Центральной и Восточной Европы. Кроме того, ожидается участие в слушаниях представителей дипломатических ведомств стран Содружества, ведущих политологов, ученых, представителей экспертного сообщества. Организаторами открытого диалога традиционно выступают ПС Союза Беларуси и России и Парламентская Ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности.

Как известно, проведение аналогичных встреч и дискуссий предусмотрено регламентом Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. На них, как правило, обсуждаются законопроекты, проекты концепций и бюджета Союзного государства и другие важнейшие задачи союзного строительства.

По результатам парламентских слушаний принимаются рекомендации, которые могут быть опубликованы в официальных изданиях Парламентского Собрания и других средствах массовой информации.