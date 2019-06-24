Детские школы искусств пока сохраняются

Минпросвещения и Минкультуры России рекомендовали главам субъектов РФ не переводить учащихся по программам предпрофессионального художественного образования детских школ искусств на систему ПФДО. Персонифицированное финансирование дополнительного образования - новая схема финансирования, введенная в порядке эксперимента в 42 российских регионах. По специальному сертификату за каждым ребенком закрепляется определенная сумма на оплату дополнительного образования. И это означает, что эксперимент приостановлен. Почему система ПФДО неприемлема для детских школ искусств? "РГ" уже обсуждала этот вопрос в номере от 6 июня в интервью известной пианистки Екатерины Мечетиной, возглавившей экспертную подгруппу по музыкальному искусству в Рабочей группе по развитию ДШИ и ДМШ в Минкультуры России. Теперь мы поговорили с ней и о новых рекомендациях двух министерств.

Рекомендации не переводить на систему ПФДО имеют силу закона?

Екатерина Мечетина: Слово "рекомендуют" меня тоже немного озадачило. Я - небольшой специалист в канцелярском языке. Но сам факт, что эта тема поднимается и звучит на самом высоком уровне, - это хороший знак. Владимир Мединский очень внимательно изучил эту проблему, и я лично очень благодарна ему за то, что он понял всю опасность переведения детских школ искусств на эту систему. Минпросвещения пошло нам навстречу. Состоявшееся подписание - большой успех!

Школы искусств - настоящие образовательные учреждения и должны иметь тот же особый статус

Но от ПФДО пока не отходят?

Екатерина Мечетина: Эта система вполне может быть применима для кружковой деятельности. А пока мы уберегли от перехода на ПФДО только предпрофессиональные образовательные программы для самых талантливых и перспективных детей, которые прошли конкурсный отбор и нацелены на семилетнее обучение. Один из наших главных аргументов был такой: нельзя выдавать сертификат длительностью на один год детям, которые уже запланировали учиться семь лет! Второй основной - это стоимость сертификата, который не сможет покрыть предпрофессиональную программу. Следующим этапом в идеале должно быть исключение сертификатов ПФДО из детских школ искусств в принципе. Переводя детей на систему ПФДО по общеразвивающей программе, мы рискуем многих педагогов оставить без работы. Зачем тогда государство тратило колоссальные деньги на их образование, ведь это одно из самых дорогостоящих обучений!

По общеразвивающей программе пока предполагается выдавать сертификат ПФДО. По какому принципу будут выбираться дети, которые его получат?

Екатерина Мечетина: Меня этот вопрос очень волнует! В Московской области в этом году поставлена цель: 30 процентов детей перевести на такие сертификаты. Мы будем бороться, чтобы полностью вывести детские школы искусств из действия сертификатов ПФДО.

Вообще школы искусств - это отдельный тип образовательных учреждений. Школа - это ОБРАЗОВАНИЕ, надо написать золотыми буквами. Это не развлечение и не досуг, и ни какие-то просветительские полумеры. Школы искусств - настоящие образовательные учреждения. И качественные полноценные общеразвивающие программы в детских школах искусств должны иметь тот же особый статус!

Некоторые считают, что нужно передать музыкальные школы в основное образование...

Екатерина Мечетина: Нам очень хорошо с министерством культуры; нас там знают, понимают все наши нужды. Школам искусств нужно придать особый статус и не подчинять их минпросвещения.

В документе отмечается, что одним из основных показателей национальных проектов "Образование" и "Культура" является увеличение числа обучающихся в таких учреждениях. За счет чего будут достигаться такие показатели?

Екатерина Мечетина: Главное, чтобы не за счет упрощения и сокращения программ ради большего охвата. Я говорила об этом в своем выступлении на заседании нашей первой рабочей группы в марте. Мы не должны профанировать содержательную сторону образования. Охват на бумаге выйдет замечательный. Но что эти дети будут получать на выходе? Какого качества и какого объема знания?..

Какие еще опасности таит ПФДО?

Екатерина Мечетина: В малых городах и некоторых регионах есть целый ряд школ, в которых по разным объективным причинам не могут проводиться предпрофессиональные программы, к примеру, нет хороших инструментов, концертных роялей. Что же получается? Все эти школы мы теперь обрекаем на кружковое существование? Наоборот, мы должны повышать их уровень, помогать им. Есть целая программа по закупке новых музыкальных инструментов; кадровый состав в таких школах тоже нужно сохранять и обновлять.

В заключение подчеркну еще раз: мы очень рады, что восторжествовал здравый смысл. Надеюсь, что этот шаг станет первым среди шагов по сохранению нашей системы.