Дмитрий Медведев провел переговоры с премьер-министром Франции

Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил Гавр, где у него состоялись переговоры со своим французским коллегой Эдуаром Филиппом.

Город-порт на побережье Ла-Манша - его название и переводится как "гавань" - принимающая сторона выбрала не случайно. Эдуар Филипп долгие годы был его мэром, к тому же Гавр - побратим с Санкт-Петербургом, откуда родом Дмитрий Медведев. И гостеприимный хозяин не преминул воспользоваться возможностью показать российскому коллеге местные достопримечательности.

Но перед этим премьеры провели важные переговоры, которые могут определить дальнейший курс российско-французских отношений, пострадавших, как и со многими другими странами Европы, после 2014 года. Когда развернулся кризис вокруг Украины, Париж приостановил работу основных механизмов межгосударственного взаимодействия, включая межправительственную комиссию под председательством глав правительств. В последний раз она собиралась осенью 2013 года, проработав до этого семнадцать лет, а премьеры время от времени имеют возможность встретиться на межгосударственных мероприятиях.

Несмотря на охлаждение межправительственных контактов, экономическое взаимодействие между странами на месте не стоит. Последние четыре года отмечается стабильный рост двустороннего товарооборота. По итогам 2018 года он увеличился на 11,2 процента и достиг 17,2 миллиарда долларов, экспорт российских товаров вырос на 31,1 процента, а вот импорт в нашу страну незначительно, но снизился - на 0,7 процента.

При всех попытках со стороны Евросоюза давить на Россию санкциями французский бизнес покидать нашу страну не спешит. Более 600 компаний работают в различных отраслях российской экономики, включая такие крупные проекты в энергетике, как два газопровода "Северный поток" и проекты по сжижению газа "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ-2". Под эгидой Совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам, в котором сопредседателем выступает министр экономического развития России Максим Орешкин, идет подготовка к проведению в Париже российскофранцузского форума малых и средних предприятий.

Более 600 французских компаний работают в различных отраслях российской экономики, включая такие крупные проекты в энергетике, как два газопровода "Северный поток"

"У нас сегодня действительно хорошая возможность встретиться и у вас на родине обсудить вопросы, которые представляют взаимный интерес, вопросы российско-французского сотрудничества", - подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев в начале переговоров с Эдуаром Филиппом. Например, энергетические вопросы, особенно тему "Северного потока-2", который вызывает много споров внутри Европы. "Северный поток-2" - это сугубо экономический проект, связанный с ростом спроса на газ в Европе из-за снижения угольной и атомной энергогенерации, - напомнил выгоды проекта для европейцев первый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько в преддверии встречи премьеров. - Новый газопровод обеспечит устойчивые и рентабельные поставки российского газа по кратчайшему пути от месторождений на Ямале до потребителей в Европе".

Продолжение транзита газа европейским покупателям через Украину, что очень волнует Европу, в Москве не исключают. Условия этого сотрудничества российское руководство озвучивало уже не раз. "Мы готовы его сохранить - на экономически рентабельных условиях, - но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины", - напомнил Приходько.

А вот заводить первой разговор об отмене санкций, введенных в отношении нашей страны, Москва не намерена. "Не Россия начинала это санкционное противостояние. Не нам делать первыми примирительные шаги", - заявил первый замглавы аппарата правительства.

Санкции не выгодны ни России, ни Европе, напоминают в российском правительстве. Это постепенно понимают все большее число людей на Западе, что, отметил Сергей Приходько, было заметно на недавнем Петербургском международном экономическом форуме. "Видимо, должна накопиться какая-то критическая масса таких взглядов для того, чтобы официальная политика ЕС в отношении России изменилась в позитивную сторону. Остается рассчитывать, что здравый смысл и прагматизм рано или поздно восторжествует", - добавил он.

С российской стороны в переговорах принимали участие глава минэкономразвития Максим Орешкин, замминистра иностранных дел Александр Грушко и посол во Франции Алексей Мешков.