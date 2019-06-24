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24.06.2019 19:40
Рубрика: Власть

Гавань надежды

Дмитрий Медведев провел переговоры с премьер-министром Франции
Текст: Владимир Кузьмин (Гавр)
Фото: Сергей Куксин
Российская газета - Федеральный выпуск № 135(7893)
Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил Гавр, где у него состоялись переговоры со своим французским коллегой Эдуаром Филиппом.

Город-порт на побережье Ла-Манша - его название и переводится как "гавань" - принимающая сторона выбрала не случайно. Эдуар Филипп долгие годы был его мэром, к тому же Гавр - побратим с Санкт-Петербургом, откуда родом Дмитрий Медведев. И гостеприимный хозяин не преминул воспользоваться возможностью показать российскому коллеге местные достопримечательности.

Но перед этим премьеры провели важные переговоры, которые могут определить дальнейший курс российско-французских отношений, пострадавших, как и со многими другими странами Европы, после 2014 года. Когда развернулся кризис вокруг Украины, Париж приостановил работу основных механизмов межгосударственного взаимодействия, включая межправительственную комиссию под председательством глав правительств. В последний раз она собиралась осенью 2013 года, проработав до этого семнадцать лет, а премьеры время от времени имеют возможность встретиться на межгосударственных мероприятиях.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
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Несмотря на охлаждение межправительственных контактов, экономическое взаимодействие между странами на месте не стоит. Последние четыре года отмечается стабильный рост двустороннего товарооборота. По итогам 2018 года он увеличился на 11,2 процента и достиг 17,2 миллиарда долларов, экспорт российских товаров вырос на 31,1 процента, а вот импорт в нашу страну незначительно, но снизился - на 0,7 процента.

При всех попытках со стороны Евросоюза давить на Россию санкциями французский бизнес покидать нашу страну не спешит. Более 600 компаний работают в различных отраслях российской экономики, включая такие крупные проекты в энергетике, как два газопровода "Северный поток" и проекты по сжижению газа "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ-2". Под эгидой Совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам, в котором сопредседателем выступает министр экономического развития России Максим Орешкин, идет подготовка к проведению в Париже российскофранцузского форума малых и средних предприятий.

Более 600 французских компаний работают в различных отраслях российской экономики, включая такие крупные проекты в энергетике, как два газопровода "Северный поток"

"У нас сегодня действительно хорошая возможность встретиться и у вас на родине обсудить вопросы, которые представляют взаимный интерес, вопросы российско-французского сотрудничества", - подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев в начале переговоров с Эдуаром Филиппом. Например, энергетические вопросы, особенно тему "Северного потока-2", который вызывает много споров внутри Европы. "Северный поток-2" - это сугубо экономический проект, связанный с ростом спроса на газ в Европе из-за снижения угольной и атомной энергогенерации, - напомнил выгоды проекта для европейцев первый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько в преддверии встречи премьеров. - Новый газопровод обеспечит устойчивые и рентабельные поставки российского газа по кратчайшему пути от месторождений на Ямале до потребителей в Европе".

Фото: РИА Новости
Ученые России и Франции в поисках ответов на трудные вопросы Второй Мировой

Продолжение транзита газа европейским покупателям через Украину, что очень волнует Европу, в Москве не исключают. Условия этого сотрудничества российское руководство озвучивало уже не раз. "Мы готовы его сохранить - на экономически рентабельных условиях, - но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины", - напомнил Приходько.

А вот заводить первой разговор об отмене санкций, введенных в отношении нашей страны, Москва не намерена. "Не Россия начинала это санкционное противостояние. Не нам делать первыми примирительные шаги", - заявил первый замглавы аппарата правительства.

Санкции не выгодны ни России, ни Европе, напоминают в российском правительстве. Это постепенно понимают все большее число людей на Западе, что, отметил Сергей Приходько, было заметно на недавнем Петербургском международном экономическом форуме. "Видимо, должна накопиться какая-то критическая масса таких взглядов для того, чтобы официальная политика ЕС в отношении России изменилась в позитивную сторону. Остается рассчитывать, что здравый смысл и прагматизм рано или поздно восторжествует", - добавил он.

С российской стороны в переговорах принимали участие глава минэкономразвития Максим Орешкин, замминистра иностранных дел Александр Грушко и посол во Франции Алексей Мешков.

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