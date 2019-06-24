Договоры страхования жилья скоро перейдут ДОМу РФ

24 июня в медиацентре "Российской газеты" состоялась пресс-конференция президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса и вице-президента ВСС Светланы Гусар на тему: "Как будет работать новый порядок защиты дольщиков".

Игорь Юргенс: "Отныне средства дольщиков могут быть мобилизованы только через специальные счета. В настоящий момент перед страховым сообществом стоят очень жесткие сроки с тем, чтобы передать свои оставшиеся средства в "ДОМ РФ", ту организацию, которая будет отныне лидирующей на этом рынке. Происходит сверка и со страхователями, и с застройщиками каждого контракта. Сроки передачи страховщиками - 40 дней и эти сроки по заверению И. Юргенса они выдержат и передадут все средства в "ДОМ РФ", поэтому у тех, кто застрахован - и у страхователей, и у операторов - никаких проблем быть не должно".

Светлана Гусар: "19 июня был принят в третьем чтении законопроект "О признании утратившими силу отдельных положений статьи 25 Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внесении изменения в статью 62 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости"

Ключевое условие этого законопроекта, заключается в том, что все раннее договоры страхования, заключенные как страховыми организациями, так и обществом взаимного страхования, и банками, прекращаются досрочно. Банки, ОМС и страховые организации обязаны согласно этому законопроекту осуществить передачу денежных средств пропорционально не истекшего срока действия соответствующих обязательств в "ДОМ РФ", который в последующем и будет являться гарантом получения жилья, либо компенсации в том случае, если они полагаются каждому.

С даты завершения передачи обязательств Страховое сообщество и банки ответственность перед гражданами нести не будут. В связи с этим Светлана Гусар в ходе пресс-конференции обратила особое внимание на ряд нюансов.

"Когда страховая организация заключает договор страхования, у каждого клиента есть конкретный срок, в течение которого страховщик полисом обязуется осуществлять возмещение вреда на основании тех событий, которые предусмотрены договором. Вместе с тем 214 ФЗ был установлен дополнительный период ответственности - два года. В законе этот срок называется не срок действия договора, а срок страхования. Срок страхования включает в себя строк действия по полису, который на руках у граждан, плюс этот дополнительный период ответственности - два года. Согласно новому законопроекту у страховых компаний в том случае, если сейчас уже до вступления в законную силу обанкротился застройщик, заключивший договор, и дольщик подал заявление на получение возмещения, это обязательство не прекращается и остается за страховыми компаниями. Те, кто обратился за выплатой, в праве рассчитывать на получение компенсации от страховой организации.

Если и срок действия договора, и дополнительный период ответственности истек, страховая организация никаких средств в "ДОМ РФ" перечислять не будет, поскольку подразумевается, что весь период ответственности истек и не заработанных премий, подлежащих перечислению, нет.

Третья ситуация, когда срок договора страхования не истек, но дом введен в эксплуатацию. В этом случае обязательства страховщика не прекращаются и остаются на страховой компании. Скорее всего, по ним страховых событий не будет по причине того, что застройщик выполнил обязательства по постройке объекта недвижимости.

В случае, когда срок договора не истек и дом не достроен, по такому договору страхования денежные средства будут передаваться в "ДОМ РФ" и в последующем "ДОМ РФ" будет являться гарантом завершения строительства.

При обычной ситуации, когда действующие договоры, по которым пока нет просрочек, застройщик жив, но, тем не менее, риск материализации присутствует, законодатели остановились на том, что расходы на ведение дел не могут превышать одного процента. Таким образом, если наступил случай, и застройщик признан банкротом, страховая компания будет платить только в том случае, если заявление подано страховщиком.

В том случае, если договор страхования был досрочно прекращен по инициативе застройщика, этот застройщик будет самостоятельно в последующем делать отчисления в "ДОМ РФ". Соответственно страховщик не обязан ничего перечислять по такому договору. Поскольку обязательство уже прекращено до вступления в силу.

Говоря об указанном выше законопроекте Светлана Гусар дала рекомендацию дольщикам: "В случае если они знают, что в отношении их застройщика ведутся какие-то действия со стороны правоохранительной системы, и, возможно, там умысел, но пока он еще не установлен, им стоит внимательно изучить текст закона и принять решение до вступления его в силу: нужно ли оставаться с заявлением в страховой компании, либо обратиться в страховую компанию, отозвать свое заявление о выплате и тогда страховая компания передаст все обязательства в "ДОМ РФ".