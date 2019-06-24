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24.06.2019 20:10
Рубрика: Происшествия

Белых ищет деньги

Экс-главе Кировской области отсрочку по штрафу не дали
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 135(7893)
24 июня Мосгорсуд рассмотрел ходатайство адвокатов бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых об отсрочке выплаты штрафа в 48,2 миллиона рублей, которые он должен выплатить в казну государства по приговору суда.

Экс-чиновник сейчас отбывает назначенный ему срок наказания в одной из колоний Федеральной службы исполнения наказания. Пресненский районный суд столицы 1 февраля 2018 года приговорил Белых к восьми годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в 48,2 миллиона рублей за получение взятки в 400 тысяч евро от бизнесмена Юрия Судгаймера.

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Его защитники сначала обратились в Пресненский суд с просьбой отсрочить выплату назначенного штрафа еще на пять лет - до 2024 года. Как раз до момента отбытия срока заключения. Однако суд первой инстанции отказал адвокатам бывшего губернатора. А вот теперь и Мосгорсуд подтвердил решение об отказе в отсрочке выплаты штрафа.

Что касается личного заявления по этому поводу экс-губернатора, то известно что Белых не отказывается выплатить штраф. Он заявил, что "как законопослушный гражданин готов выплатить штраф, как появится возможность физически". А появится она якобы только после отбытия срока.

Он так и не признал своей вины по делу о взятке. Мосгорсуд 10 мая прошлого года незначительно изменил приговор, оставив без изменений назначенный Белых срок лишения свободы и штраф. Вместе с тем суд оправдал экс-губернатора по эпизоду получения взятки в 200 тысяч евро от предпринимателя Альберта Ларицкого.

Происшествия Правосудие Суд Дело Никиты Белых
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