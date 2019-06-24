Экс-капитан "Спартака" перешел в "Динамо"

Московское "Динамо" продолжает укреплять состав перед стартом нового сезона. Очередным новичком клуба стал бывший футболист "Спартака" и "Ростова" Сергей Паршивлюк.

До старта нового сезона Российской Премьер-Лиги осталось совсем немного времени. И трансферная кампания идет полным ходом. О подписании контракта с очередным новичком сообщило московское "Динамо".

"Бело-голубые" заключили соглашение с защитником Сергеем Паршивлюком.

Сергей родился в Москве и является воспитанником столичного "Спартака". Помимо красно-белых 30-летний игрок обороны выступал за махачкалинский "Анжи" и "Ростов". Соглашение Паршивлюка с "Динамо" было заключено по схеме "2+1", сообщает сайт клуба.

Помимо этого "Динамо" продлило контракты с тремя игроками - защитниками Григорием Морозовым, Тони Шуничем и Романом Евгеньевым. Россияне подписали контракты на три года, босниец по схеме "2+1".

"Доволен, что удалось договориться с "Динамо". Сейчас поедем на сборы, где продолжим готовиться к старту нового сезона. Я привык постоянно совершенствоваться, становиться еще лучше, чем есть на данный момент. Мы объединены одной общей целью - попасть вместе с "Динамо" в Лигу Европы. Было бы здорово ее реализовать. Да, будет непросто. Постараемся двигаться от матча к матчу. Надеюсь, своей игрой мы привлечем болельщиков на стадион. Хотелось бы, чтобы каждая игра на "Динамо" собирала аншлаги", - сказал пресс-службе клуба Шунич.

В свою очередь Роман Евгеньев отметил, что очень рад продлению контракта с "Динамо". "Это мой родной клуб, я воспитанник Академии имени Льва Яшина, - прокомментировал продление контракта он. - Меня здесь все устраивает. Сам для себя давно решил, что хочу остаться именно в "Динамо", поэтому предложения от других команд даже не рассматривал. Моя главная задача - продолжить выходить в стартовом составе бело-голубых. Что же касается командных целей, все мы понимаем, что 12-е место - совсем не то, на что способно "Динамо". Будем бороться за зону еврокубков!".

"Очень рад, что удалось договориться с родным клубом. На протяжении семи лет, что я нахожусь в "Динамо", у меня сложились хорошие отношения со всеми, - сказал Морозов. - С самого начала продление контракта с бело-голубыми было для меня приоритетом. В этой команде я дебютировал, здесь мне подарили путевку в большой футбол. Продолжаю следовать своей мечте, играя в любимом клубе. В предстоящем сезоне перед "Динамо" будут поставлены более амбициозные цели. Продолжу усердно тренироваться, чтобы сезон получился запоминающимся. Хочу пригласить всех динамовских болельщиков на новый стадион. Вместе мы добьемся поставленных целей!".

В то же время покинул "Динамо" другой игрок линии обороны Алексей Козлов. Некогда игрок сборной России покинул клуб после истечения срока договора.