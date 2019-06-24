Эксперт: Россия обречена на сокращение трудовой недели

Многочисленные исследования показывают, что в течение рабочего дня человек может трудиться с полноценной отдачей не более 4-5 часов, считает Директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.

Соответственно, по его мнению, можно без особых потерь сократить рабочий день на 3-4 часа. Более того, человек, получивший несколько часов в день на свои дела, семью и отдых, с гораздо большей эффективностью будет работать в течение сокращенного рабочего дня.

"Россия, как и другие развитые страны, фактически обречена на сокращение рабочей недели или рабочего дня, так как иным способом нельзя трудоустроить людей, потерявших свои места из-за повышения производительности труда на разных производствах, - отмечает Зубец. - Альтернативным решением проблемы может быть выплата безусловного дохода, как во время недавнего эксперимента в Финляндии. Однако здесь могут возникнуть отрицательные последствия, связанные с деградацией людей из-за отсутствия необходимости каждый день ходить на работу. То есть сокращение рабочей недели - это более гуманный и щадящий вариант решение проблемы наличия избыточной рабочей силы, чем выплата безусловного дохода".

В то же время эксперт уточняет, что в России пока не решена проблема роста производительности труда, о чем говорил и президент России Владимир Путин на своей недавней "Прямой линии" с россиянами. Глава государства назвал задачу повышения производительности труда одной из главных. Соответственно, как только производительность труда выйдет на общемировые значения, можно будет говорить и о сокращении трудового времени.

Пока же, добавляет Алексей Зубец, наметилась тенденция переводить сотрудников на дистанционную работу. Это позволяет экономить на местах в офисе, а заодно повышает комфортность условий труда сотрудников, работающих из дома. "Дистанционная работа вообще снимает проблему продолжительности рабочей недели, так как любой сотрудник может работать по гибкому графику, адаптированному к его личным потребностям", - констатирует эксперт.

Напомним, что сегодня стали известны данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМа). По нему почти половина россиян (48%) высказалась против перехода на четырехдневную рабочую неделю. К такому переходу положительно отнеслись бы около трети опрошенных (29%), в основном это жители Москвы и Санкт-Петербурга (36%), других городов-миллионников (34%) и 25-34-летние граждане (39%). Отрицательно настроены к сокращенной рабочей неделе пожилые люди (от 60 лет и старше), проживающие в небольших населенных пунктах (100-950 тысяч человек).