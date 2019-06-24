В этом году 25 тысяч выпускников набрали 81-100 баллов по профильной математике. Очень хороший результат. Почему все больше ребят выбирают "профиль" по предмету? Что такое чувство числа и математическая тревожность? На вопросы "РГ" отвечает руководитель федеральной группы разработчиков ЕГЭ по математике, директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Иван Валериевич, ведущие вузы наверняка очень ждут абитуриентов именно с высокими баллами ЕГЭ по профильной математике?

Иван Ященко: Безусловно. Это хорошие абитуриенты. Тем более что примерно половина всех специальностей в университетах требует именно "профиля": инженерные, математические, естественнонаучные, IT-направления... Сейчас большое внимание уделяется цифровой экономике. Объявлено, что у нас будет сто тысяч бюджетных мест по IT-специальностям. И естественно ребята готовятся, выбирают профильную математику для того, чтобы получить больше карьерных перспектив.

Решение занимательных задач помогает даже "троечнику". Они позволяют включить нестандартное мышление, найти хитрое решение

Поэтому впервые в истории ЕГЭ базовая математика заметно проиграла "профилю" по числу сдающих?

Иван Ященко: Я бы не сказал, что заметно. Впервые дети могли сдать в основной период ЕГЭ или "базу", или "профиль". А не все сразу, как было раньше. Что это значит? Базовый экзамен лишился выпускников, которые хорошо знали предмет, но шли на легкий уровень "на всякий случай". А "профиль" потерял тех, кто не был уверен в своей подготовке. То есть школьники стали реально оценивать свои силы и делать осознанный выбор. Кстати, абсолютное большинство выпускников успешно сдали базовую математику.

Школьники стали лучше знать предмет?

Иван Ященко: Да. Сыграли роль несколько факторов. Во-первых, пять лет назад была принята концепция развития математического образования. И уже многое сделано. В частности, поддержка математических классов, проект "Я сдам ЕГЭ", интернет-проекты, такие как "СтатГрад". Во-вторых, по инициативе президента создан образовательный центр "Сириус", благодаря которому ребята из регионов получают возможности развития таланта. В-третьих, стали проводиться Всероссийские проверочные работы, Национальные исследования качества образования. Все это позволило выявить ключевые проблемы.

Наглядный пример. У нас всегда "западали" задачи по геометрии - с ними справлялся лишь небольшой процент выпускников. Поэтому было принято решение серьезно изменить экзамен в девятых классах - ОГЭ. Чтобы получить положительную отметку, а значит, и аттестат об общем образовании, школьнику теперь нужно набрать определенное количество баллов за геометрию. Благодаря этому сегодня ребята в 10-11-х классах гораздо успешнее, чем раньше, решают геометрические задачи.

Экзамены определяют содержание образования в школе?

Иван Ященко: Ключевым фактором стали ЕГЭ и ОГЭ. И это известная проблема. Причина в том, что действующий последние десять лет Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) написан в достаточно общих терминах. Там, к примеру, есть требование: школьник должен уметь решать уравнения. Но слов "теорема Пифагора" нет.

Сейчас идет работа по детализации требований в школьных стандартах. Учителя будут точно знать: чему и в каком классе они должны научить ребенка. Кроме того, Ассоциация учителей математики обратилась в министерство просвещения с тем, чтобы внести во ФГОС профилизацию - углубленное изучение математики уже в 7-8-х классах.

Зачем?

Иван Ященко: Мы провели анализ: практически все, кто получает сто баллов на ЕГЭ, это ребята, которые учились в профильных классах последние четыре года. Те регионы, где углубленное изучение математики активно продвигается в средних классах (Москва, Санкт-Петербург, Татарстан), показывают мощные результаты по стране.

Вслед за образовательными стандартами будет меняться и содержание учебников. Нужно делать акцент на прикладной характер математики, умение анализировать. Ребенок должен уметь сопоставить полученный ответ, найти у себя ошибку.

Действительно ли половина ошибок в ЕГЭ по математике "родом" из 5-6-х классов?

Иван Ященко: Так и есть. Часто дети не умеют читать условия задач, ошибаются в скобках, в порядке действий... Именно в шестом классе заканчивается математика, которая, что называется, необходима для жизни. Если к этому моменту ребенок не освоил решение базовых текстовых задач, работу с отрицательными числами, дробями и процентами, другие фундаментальные темы, то в старшей школе он может просто возненавидеть математику. Если плохо освоил планиметрию, то нет никого смысла заниматься с ним стереометрией. Нужно оперативно корректировать программу и давать ученику материал из "зоны его ближайшего развития". Но этого в большинстве школ не происходит.

А если ребенок в принципе не любит математику?

Иван Ященко: Ситуация "не любит" нередко связана именно с тем, что что-то не получается на уроках. Учителя должны закладывать в программу достаточно времени на решение задач, на повторение. Мы просто обязаны предложить интересный курс математики, который бы мотивировал ребенка.

Как ни смешно, иногда "троечникам" помогают занимательные, в том числе олимпиадные задачи. Они часто требуют даже меньших знаний, чем школьная контрольная. Зато позволяют включить нестандартное мышление, найти хитрое решение. Удовольствие от того, что сам "додумался", может стать мощной мотивацией. Мы знаем массу таких примеров и рекомендуем всем ребятам участвовать в олимпиадах хотя бы на школьном этапе.

А если ребенок - ярко выраженный гуманитарий?

Иван Ященко: Чтобы быть успешным в современном цифровом мире, математику нужно знать всем, и даже гуманитариям. Речь не идет о том, чтобы научить всех подряд умножать и делить шестизначные числа в уме. С этим как раз поможет калькулятор. Человеку важно уметь понимать, какое именно число и на что нужно разделить. Или какие проценты и от чего считать. Кстати, разные компании часто пользуются тем, что люди плохо знают математику, и маскируют за скидками более высокие тарифы.

Пять лет назад на ЕГЭ была задача: сколько нужно заплатить в январе за электроэнергию, если 1 января показания счетчика были 32768 кВт/ч, а 1 февраля - 2884. При этом 1 кВт/ч стоит 3 руб. 50 коп. В Москве более десяти тысяч ребят решили: 100 тысяч руб. То есть они просто умножили показания января на цену электроэнергии. И у них даже не возникло мысли, что это слишком много. Человек, у которого сформировано чувство числа, в этот момент бы просто перечитал условие.

Чувство числа? Это что?

Иван Ященко: Это такое же базовое качество, как умение логически мыслить, принимать решения. Чувство числа помогает человеку на интуитивном уровне знать примерную толщину листа бумаги, высоту горы, вес слона, средний рост человека. Оно подает сигнал в мозг: задумайся, здесь что-то не то.

Много говорят о математической тревожности. Вы с ней сталкивались?

Иван Ященко: Конечно. Некоторые ребята не справляются с задачами по математике вовсе не потому, что они чего-то не знают. Причина - в страхе "не решить", получить плохую оценку. Чаще всего психологическое напряжение формируется из-за того, что мы пытаемся учить всех ребят одинаково, без учета реальных возможностей. Сейчас в научно-образовательном кластере сочинского центра "Сириус" над этой проблемой работает группа ученых под руководством известного психолога Юлии Ковас. В исследовании также участвуют психологический факультет МГУ, Российская академии образования. Я уверен, что через некоторое время будут разработаны практические рекомендации, которые помогут детям с математической тревожностью.