Энтомолог объяснил, почему одних кусают комары, а других - нет

Химический след из углекислого газа, который выдыхает человек, помогает комарам найти "цель" на расстоянии до 50 метров. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на ученого-энтомолога Йуп ван Луна из Вагенингенского университета (Нидерланды).

Если насекомое находится на улице, то оно летит против ветра, ориентируясь на след от углекислого газа. В помещении комар будет учитывать не только наличие следа, но и другие факторы: температуру кожи человека, наличие испарений и выделений. Особенно интересуют комаров химические соединения, которые образуют микробы, живущие на коже. Конечный состав этого "коктейля" зависит и от окружающей среды, и от генетики человека.

Одно из научных исследований, опубликованных в журнале PLOS One, показало, что мужчины с большим разнообразием кожных микробов получали меньше укусов комаров, чем мужчины с меньшим разнообразием. Ученые говорят, что с возрастом или из-за различных заболеваний состав микробных колоний может меняться, поэтому и "любовь" комаров может быть непостоянной.