Европа готовится к "адской жаре", которая ожидается в середине этой недели. Больше всего может пострадать Франция: прогнозируемая температура, в которой в четверг и пятницу превысит 40 градусов, что может побить рекорд за историю наблюдений в июне, сообщает ВВС.

Больше всего, по прогнозам метеорологов, пострадают север и центр страны, включая Париж. "Метео-Франс" предупреждает, что такая температура продержится до следующих выходных - даже ночью, когда самые низкие температуры во многих регионах останутся выше 20 градусов Цельсия.

Власти Парижа разработали план экстренных мер, включая программы помощи для уязвимых категорий граждан, включая пожилых людей. Временные фонтаны были установлены во французской столице, также будут открыты общественные бассейны в рамках плана противодействия экстремальной жаре.

В Париже уже активирован "третий уровень" - максимальный уровень в таких ситуациях, который почти никогда не использовался до этого. В столице планируется организовать около 900 "прохладных мест", в которых температура будет ниже, чем на улицах города. Речь идет о парках, общественных помещениях с кондиционерами и районах, где установлены временные фонтаны и большие освежители воздуха. В Париже также ночью будут открыты 13 парков ночью, чтобы люди могли насладиться прохладой в них.

Со своей стороны министерство образования Франции перенесло четырехдневные выпускные экзамены для 800 тысяч школьников в возрасте 15-16 лет на 1 и 2 июля, объяснив это тем, что оно не может поставить под угрозу здоровье учащихся.

Французские синоптики уже проводят параллели с августовской жарой 2003 года, когда были зафиксированы рекордные показатели - до 44 градусов Цельсия в тени. Тогда от жары умерли около 15 тысяч французов. Метеорологическая служба предупредила, что особенно уязвимы будут крупные города Франции.

Сильная жара к середине недели - около 35 градусов Цельсия - будет наблюдаться в Германии, Швейцарии и Бельгии, где также могут быть побиты рекордные температурные показатели за июнь. Наконец, в Испании метеорологическое агентство Aemet прогнозирует температуру выше 35 градусов Цельсия на большей части страны и выше 40 градусов в центре и 42-х в долинах Эбро, Тахо, Гвадиана и Гвадалквивир. Отдыхающие на Майорке и на Канарских островах ощутят температуру в 35 градусов Цельсия.