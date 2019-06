Организации и физические лица, включенные в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 6, 7 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Организации

1. ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - KHORASAN (ISIL- K)* (ISIL KHORASAN; ISIL S SOUTH ASIA BRANCH; ISIS WILAYAT KHORASAN; ISLAMIC STATE S KHORASAN PROVINCE; SOUTH ASIAN CHAPTER OF ISIL), Other information: Islamic State of Iraq and the Levant - Khorasan (ISIL - K) was formed on January 10, 2015 by a former Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132) commander and was established by former Taliban faction commanders who swore an oath of allegiance to the Islamic State of Iraq and the Levant (listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115)). ISIL - K has claimed responsibility for numerous attacks in both Afghanistan and Pakistan.

Физические лица

1. MOHAMMED MASOOD AZHAR ALVI* (Masud Azhar; Wali Adam Esah; Wali Adam Isah), 10.07.1968 г. р., BAHAWALPUR, PUNJAB PROVINCE, PAKISTAN DOB: a) 10 Jul. 1968 b) 10 Jun. 1968, BAHAWALPUR, PUNJAB PROVINCE, PAKISTAN DOB: a) 10 Jul. 1968 b) 10 Jun. 1968

Организации и физические лица, включенные в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 1 - 3 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Физические лица

1. АБДУКАЮМОВ ХУМОЮН ХАБИБУЛЛАЕВИЧ*, (АБДУКАЮМОВ ХУМАЮН ХАБИБУЛЛАЕВИЧ), 25.12.1993 г.р., Г. ТАБОШАР ЛЕНИНАБАДДСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

2. АБДУРАШИДОВ ОМАР МАГОМЕДОВИЧ*, 25.04.1977 г.р., С ПЕТРАКОВСКОЕ ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

3. АБДУХАМИДОВ АБДУРАСУЛ АБДУМАЛИКОВИЧ*, 24.03.1980 г.р., Г. ИСФАРА ЛЕНИНАБАДСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

4. АБУБАКИРОВ ИЛЕС ИДРИСОВИЧ*, 22.11.1992 г.р., С. СЕРНОВОДСК СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ;

5. АЗИМОВ БОТИР ГАФУРЖАНОВИЧ*, 09.09.1983 г.р., С. БАТКЕН БАТКЕНСКОГО РАЙОНА ОШСКОЙ ОБЛАСТИ КИРГИЗСКОЙ ССР;

6. АЛИЕВ ЭЛЬХАН САБИРОВИЧ, 14.02.1988 г.р., П. РАВНИННЫЙ КОТЕЛЬКОВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ;

7. АЛУШКИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА, 12.09.1963 г.р., П. КАМЕННИКИ РЫБИНИНСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ;

8. АМАННЕПЕСОВ МАКСАТ ЯГШЫГЕЛДЫЕВИЧ*, 09.02.1981 г.р., Г. ДАШХОВУЗ РЕСПУБЛИКИ ТУРКМЕНИСТАН;

9. АРАЗОВ АРТУР ТАЖУТДИНОВИЧ, 06.12.1984 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

10. АШИКОВ РАИП МАГОМЕДОВИЧ*, 16.09.1974 г.р., С. КАЛИНИНАУЛ КАЗБЕКОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

11. БАЛКАРОВ АЗАМАТ ГЕРМАНОВИЧ*, 11.11.1992 г.р., РОССИЯ КБР ТЕРСКОГО РАЙОНА С. ДЕЙСКОЕ;

12. БЕЛОСЛУДЦЕВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 01.05.1964 г.р., П. СМИДОВИЧ СМИДОВИЧСКОГО РАЙОНА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ;

13. БОДРОВ ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВИЧ, 05.06.1993 г.р., П. СТЕКОЛЬНЫЙ ХАСЫНСКОГО РАЙОНА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

14. БОЛТАМБЕКОВ ДАМИР ГАПУРОВИЧ*, 06.12.2001 г.р., Г. ХАРАБАЛИ ХАРАБАЛИНСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

15. БУГАКОВ РУСЛАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ*, 12.05.1974 г.р., С. ОРЛОВО НОВОУСМАНОВСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ;

16. БУЛАТОВ ИСЛАМ МАГДИЕВИЧ*, 08.02.1981 г.р., С. ШАМХАЛТЕРМЕН КУМТОРКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

17. ГАБАЕВА АЙШАТ ГИЛАНИЕВНА*, 08.07.1997 г.р., Г. ГРОЗНЫЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

18. ГАДЖИБЕКОВ МЕВЛЮД МУКАИЛОВИЧ*, 19.09.1993 г.р., Г. ДЕРБЕНТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

19. ГАДЖИГАСАНОВ АЗИЗ СЕФТЕРОВИЧ*, 09.04.1988 г.р., Г. ДЕРБЕНТ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР;

20. ГАДЖИЕВА ПАТИМАТ АБДУРАХМАНОВНА*, 12.01.1994 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

21. ГАЗИЗОВА РАУШАН БУЛАТОВНА*, 15.09.1986 г.р., С. ЯШКУЛЬ ЯШКУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ;

22. ГАМБАРОВ ВАЗЕХ АБУСАРДАРОВИЧ*, 04.11.1973 г.р., С. ИМАМКУЛИКЕНТ КУСАРСКОГО РАЙОНА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР;

23. ГАНИН АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 08.01.1957 г.р., С. ЭХАБИ ОХИНСКОГО РАЙОНА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ;

24. ГАСАЙНИЕВА ПАТИМАТ КУРБАНОВНА*, 05.08.1995 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

25. ГАСАНБЕКОВ НАМИК НАЗИМОВИЧ, 10.06.1974 г.р., Г. БАКУ РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАН;

26. ГАСАНОВ ЧАМСУДИН ГАСАНОВИЧ*, 13.10.1980 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

27. ГАСАНОВА ЭЛЬМИРА АБДУРАХМАНОВНА*, 16.11.1986 г.р., П. ЦАГАН-УСИ ЯШКУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ;

28. ГАШИМОВ АРТУР ЭМИРОВИЧ*, 16.02.1995 г.р., Г. КИЗЛЯР РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

29. ГЕДУЕВ АНЗОР ХАЗРИТОВИЧ*, 19.08.1997 г.р., Г. НАРТКАЛА УРВАНСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

30. ГОЛУБИН ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ, 30.04.1983 г.р., Г. ЕЛИЗОВО ЕЛИЗОВСКОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ;

31. ГОРСКИЙ ИЛЬЯ ОЛЕГОВИЧ, 24.06.2001 г.р., Г. АЗОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

32. ГРИБАНОВ ВАДИМ АНДРЕЕВИЧ*, 13.01.1995 г.р., Г. ОРЕЛ;

33. ГРИЦАНШИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ*, 01.06.1985 г.р., Г. КЕМЕРОВО;

34. ДАШАЕВ ИМРАН УМАРОВИЧ*, 15.09.1989 г.р., С. УРУС-МАРТАН УРУС-МАРТАНОВСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

35. ДАШАЕВА ЗИНА ИСАЕВНА*, 20.12.1985 г.р., С. УРУС-МАРТАН УРУС-МАРТАНОВСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

36. ДЗУГАНОВ АРТУР АСЛАНОВИЧ*, 07.09.1997 г.р., С. СТАРЫЙ ЧЕРЕК УРВАНСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

37. ДЗУЕВ РУСТАМ РУСЛАНОВИЧ*, 26.06.1984 г.р., С. НИЖНИЙ КУРКУЖИН БАКСАНСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ АССР;

38. ЖАГУПОВ КАЗБЕК ХАСАНБИЕВИЧ*, 10.10.1970 г.р., С. ШАЛУШКА ЧЕГЕМСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

39. ЗАЙНУДИНОВ ГАМЗАТ МАГОМЕДАЛИЕВИЧ, 12.10.1992 г.р., Г. ХАСАВЮРТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

40. ЗАКАРЬЯЕВ СУЛТАН АЛАДДИНОВИЧ*, 26.09.1995 г.р., Г. ЕЛИЗОВО КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ;

41. ЗЕЙНАЛОВ РАМИЛЬ АЙДЫН ОГЛЫ*, 20.02.1979 г.р., С. ТАТАР БАДАКЕНДСКОГО С-С ШАМХОРСКОГО РАЙОНА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ СССР;

42. ЗЕЛЕНСКИЙ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ, 07.11.1960 г.р., С. БУЛАЕШТЫ ОРГЕЕВСКОГО РАЙОНА МОЛДАВСКОЙ ССР;

43. ИБРАГИМОВА САЛИМАТ УСТАДОВНА*, 12.05.1979 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

44. ИВАНОВ АРТЕМ ВАДИМОВИЧ*, 17.11.1995 г.р., Г. НОВОКУЗНЕЦК КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

45. ИСКАНДАРОВ АЙБУЛАТ КАРИМОВИЧ*, 07.12.1990 г.р., Г. КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;

46. ИСРАПИЛОВА ЛЕЙЗАНАТ АХМЕДОВНА*, 01.04.1981 г.р., С. ХИБЯТЛИ ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА ДАССР;

47. КАСИМОВ ФАРХАД ВЕТАНОГ, 17.10.1981 г.р., Г. БАКУ;

48. КЕРИМХАНОВ КАМИЛЬ АЛИЧУБАНОВИЧ, 14.02.1990 г.р., С. МАГАРАМКЕНТ МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА ДАГЕСТАНСКОЙ АССР;

49. КОЖИНОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ*, 29.04.1984 г.р., ПГТ. АРДАТОВ ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ССР;

50. КОЛЕСНИКОВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ*, 09.07.1996 г.р., Г. СЕВЕРОМОРСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

51. КОРОЛЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, 06.05.1984 г.р., Г. ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ;

52. КРИЧЕВЦОВ АНТОН НИКОЛАЕВИЧ, 25.10.1988 г.р., Г. СМОЛЕНСК СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;

53. КУЗНЕЦОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ, 25.09.1993 г.р., Г. ЯРОСЛАВЛЬ;

54. КУМАЕВ ФИРУЗ ХАЙДАРШОЕВИЧ*, 14.12.1989 г.р., РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН;

55. ЛАТИФОВ САИД ХИДИРНАБИЕВИЧ, 30.08.1980 г.р., Г. ИЗБЕРБАШ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР;

56. ЛЕДЕНЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 23.07.1974 г.р., ПОС. ОССОРА КАРАГИНСКОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ;

57. МАВСАРОВ ИССА МАГОМЕДОВИЧ*, 08.09.1994 г.р., СТ. ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ ИНГУШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

58. МАГОМЕДОВ ГУСЕЙН АЛИАСХАБОВИЧ*, 13.05.1988 г.р., С. БАЛАХАНИ УНЦУКУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

59. МАГОМЕДОВА САИДА МАГОМЕДОВНА*, 24.11.1986 г.р., С. МАЙДАНСКОЕ УНЦУКУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

60. МАЛЕЦКОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 13.09.1974 г.р., Г. НОВОСИБИРСК;

61. МАМАТАЛАХУНОВ АБДУЛЛОХ АБДЫКАХАРОВИЧ*, 09.05.1993 г.р., РЕСПУБЛИКА КЫРГЫЗСТАН;

62. МАМЕДОВ ФАРИД ИДМАНОВИЧ*, 29.09.1985 г.р., Г. НОВЫЙ- УЗЕНЬ МАНГЫШЛАКСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН;

63. МАМЕДОВА ИНГА БАЙБУТОВНА*, (МАМЕДОВА ИНГА БЕЙБУТОВНА), 10.04.1987 г.р., Г. ДЕРБЕНТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

64. МАХМИРЗАЕВ ХАМЗАТ АБДУЛАЕВИЧ*, 03.10.1994 г.р., Г. АРГУН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

65. МОЛОВ АДАМ АРСЕНОВИЧ, 15.10.1987 г.р., П. КЕНЖЕ Г. НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

66. МУРТАЗАЛИЕВ РУСЛАН МУРТАЗАЛИЕВИЧ*, 12.04.1974 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

67. МУХАМЕТЗЯНОВ СЕРГЕЙ ФАЯЗОВИЧ*, 10.12.1988 г.р., С. ШЛАМКА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКОГО РАЙОНА КУЙБЫШЕВСКОЙ ОБЛАСТИ;

68. МЫСИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 21.06.1965 г.р., Г. КУЛЕБАКИ ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

69. МЫСИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 17.12.1971 г.р., Г. ЛЕНИНГРАД;

70. НАГОЕВ РУСЛАН АЛИКОВИЧ*, 21.01.1994 г.р., С. ЛЕЧИНКАЙ ЧЕГЕМСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

71. НАСРУЛАЕВ АЛИБЕК СУРАКАТОВИЧ*, 25.06.1987 г.р., Г. БУЙНАКСК РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

72. НИЁЗОВ АХМАД ХОЖИ АБДУХАЛИМ ОГЛЫ*, 02.01.1985 г.р., РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН;

73. НИКИТЕНКО АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ*, 12.06.1992 г.р., Г. ЧИТА ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ;

74. НИКИТЕНКО САНАВБАРИ*, 28.06.1992 г.р., Г. КАФАНИХОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

75. НОРКОБИЛОВ АКМАЛ*, 12.09.1987 г.р., С. ЗИЕКОР ДЕНАВСКОГО РАЙОНА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН;

76. НУРЕТДИНОВ РАИЛЬ РАМИЛЕВИЧ*, 18.01.1996 г.р., П. ПРИЮТОВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;

77. НУРЖАЕВ ИДРИС ЮСУПОВИЧ, 07.04.1986 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

78. НУРОВ МАГОМЕД АБДУРАХМАНОВИЧ*, 30.06.1976 г.р., С. КОСТЕК ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА ДАССР;

79. НУХАЕВА АМИНАТ АПТИЕВНА*, 24.11.1991 г.р., Г. ГРОЗНЫЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

80. ОЛЬХОВА ГАЛИЯ АНВАРОВНА, 05.02.1970 г.р., Г. ТАШКЕНТ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

81. ОЛЬХОВСКИЙ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ, 06.04.1995 г.р., Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ;

82. ОМАРИЕВА ГУЛМИРА МАГОМЕДОВНА*, 25.02.1980 г.р., С. ХОСРЕХ КУЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

83. ОТЕВОВ АЛИМБЕК ГАСАНОВИЧ*, 23.02.1993 г.р., С. БАБАЮРТ БАБАЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

84. ПАПУШИНА АННА СЕРГЕЕВНА*, (БАССИЙ АННА СЕРГЕЕВНА), 28.06.1986 г.р., Г. ПОЛЯРНЫЙ МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТИ;

85. ПРУЖИНИН СЕРГЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ*, 10.04.2002 г.р., Г. РЯЗАНЬ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

86. РАКИТЯНСКИЙ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 10.01.1991 г.р., С. ПЕТРОПАЛОВКА ЛЫСОГОРСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

87. САЛАЕВ РАМАН СЕЙФАДДИН*, 31.08.1993 г.р., Г. ТЮМЕНЬ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;

88. САЛАЕВ ТИМУР СЕЙФАДДИНОВИЧ*, 29.11.1987 г.р., Г. ТЮМЕНЬ;

89. САЛАЕВ ЭЛЬНУР СЕЙФАДДИНОВИЧ*, 29.11.1987 г.р., Г. ТЮМЕНЬ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;

90. САТИЕВ АРСЕН ФАХРУДИНОВИЧ, 25.01.1985 г.р., С. МАХМУД-МЕКТЕБ НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ;

91. САТТОРОВ ДИЛШОДЖОН ОЧИЛДИЕВИЧ*, 16.08.1976 г.р. ;

92. САТУЕВ ШАМХАН МОВЛДИЕВИЧ*, 25.09.1987 г.р., С. ШАЛИ ШАЛИНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

93. СЕРЕДКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 01.12.1954 г.р., П. ВЕРХНИЙ НАЙМАНГУТ БОХАНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ;

94. СТЕПАНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 29.04.1988 г.р., Г. ЛЕНИНГРАД;

95. СТЕПАНОВ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ*, 14.03.1989 г.р., С. ОРЛИК ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ;

96. СУЛЕЙМАНОВ АЛБЕРТ АБУЛКАСУМОВИЧ*, 02.01.1990 г.р., С. ДЖАВГАТ КАЙТАГСКОГО РАЙОНА ДАГЕСТАНСКОЙ АССР;

97. ТАБАКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 23.01.1973 г.р., Г. МИНСК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ;

98. ТАГИЕВ АЙВАЗ ХАЙРУЛЛАЕВИЧ, 24.02.1987 г.р., С. ХАЗАР ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

99. ТАГОЕВ УБАЙДУЛЛО АХРОРОВИЧ*, 18.11.1990 г.р., Г. ЕВОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

100. ТИТОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 26.08.1983 г.р., Г. ДОМОДЕДОВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

101. ТРОФИМОВ ИЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВИЧ*, 16.04.1987 г.р., Г. ОРЕЛ;

102. ТУХУЖЕВ РУСТАМ РУСЛАНОВИЧ*, 16.12.1994 г.р., С. НАРТАН ЧЕГЕМСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

103. УДИНЦЕВ ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, 14.03.1949 г.р., Г. КИРОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

104. УМАРОВА ХИЛОЛА АБДРАСУЛОВНА*, 28.03.1988 г.р., Г. ОШ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

105. УШКОВ ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ*, 29.05.1999 г.р., С. КОСИНСКОЕ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ;

106. ФАТАЛИЕВ АГАКЕРИМ ШАМИЛЬЕВИЧ, 24.08.1994 г.р., Г. ДЕРБЕНТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

107. ФАТАЛИЕВ ШАМИЛЬ КАМИЛЬЕВИЧ, 01.10.1968 г.р., С. ЗАЗА ХИВСКОГО РАЙОНА ДАССР;

108. ХАЧИКЯН ХОРЕН НИКОЛЕВИЧ, 25.04.1985 г.р., Г. ЕРЕВАН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ;

109. ХИЖНИЧЕНКО АРТУР ИСАЕВИЧ, 03.09.1984 г.р., Г. МОСКВА;

110. ЦВЕТКОВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ*, 21.03.1989 г.р., Г. ЗАПОЛЯРНЫЙ ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

111. ЧАПЛЫКИНА МАРИНА СТАНИСЛАВОВНА, 16.02.1971 г.р., Г. НОВОСИБИРСК;

112. ШАМОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, 04.11.1960 г.р., Д. КОМАРОВО ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

113. ЩЕПИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 11.06.1991 г.р., Г. КАЛИНИНГРАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

114. ЭДИЛЬГИРИЕВА РУМИСА РУСЛАНОВНА*, 08.06.1987 г.р., С. ШАЛИ ШАЛИНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

115. ЯНГУЛБАЕВА МИЛАНА БИСУЛТАНОВНА*, 07.05.1984 г.р., Г. ГРОЗНЫЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

116. ЯЩУРКАЕВА ПЕТИМАТ АПТИЕВНА*, 12.08.1990 г.р., Г. ГРОЗНЫЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

Примечание: 1. Отмечены (*) организации и физические лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.

Организации и физические лица, исключенные из Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 5, 6 пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Физические лица

1. MAZEN SALAH MOHAMMED (Issa Salah Muhamad;Mazen Ali Hussein), 18.05.1981 г.р., ARBIL, IRAQ;

2. NESSIM BEN MOHAMED AL-CHERIF BEN MOHAMED SALEH AL-SAADI (Abou Anis;Abu Anis;Dia el Haak George;Diael Haak George;El Dia Haak George;Nassim Saadi), 30.11.1974 г.р., HAIDRA AL-QASREEN, TUNISIA;

Организации и физические лица, исключенные из Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 1-3, 7-8 пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Физические лица

1. АББАСОВ ЗАУР ФАИЛОВИЧ 03.08.1994 г.р., Г. ЮЖНО-САХАЛИНСК САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ;

2. АБРАМОВ АЛЕКСЕЙ ЭДУАРДОВИЧ 13.07.1989 г.р., РП. ДМИТРИЕВКА НИКИФОРОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

3. АКСЕНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 29.04.1981 г.р., Г. НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ;

4. АЛИЕВ АСЛАНБЕК ИСАЕВИЧ 07.01.1988 г.р., Г. ГРОЗНЫЙ ЧИАССР;

5. АНОШКА КОНСТАНТИН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 10.02.1998 г.р., ГОР. ЯЛТА АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ;

6. БЕЗВЕРХНИЙ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 02.01.1993 г.р., Г. ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

7. БОРЦОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ 07.05.1988 г.р., Г. РУБЦОВСК АЛТАЙСКОГО КРАЯ;

8. БУЛЫГИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 11.10.1989 г.р., Г. СМОЛЕНСК СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;

9. ВЕДЫШЕВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ 24.06.1986 г.р., Г. МОСКВА;

10. ГАДЖИБАГАМАЕВ РАШИД ЗУБАЙРУЕВИЧ 05.04.1995 г.р., С. ТУРКСАД ЛЕВОКУМСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ;

11. ГОЙДЕНКО РУСЛАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 04.09.1977 г.р., Г. ХЕРСОН УКРАИНСКОЙ ССР;

12. ГОЙЛАБИЕВ САЛВАДИ НУРАДИЕВИЧ 29.03.1987 г.р., С. БАЙТАРКИ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

13. ДЖАБОРОВ ФИРУЗ ДАВЛАТЕРОВИЧ 03.02.1997 г.р., ГОРОД ОМСК ОМСКОЙ ОБЛАСТИ;

14. ЗАНКИШИЕВ РОБЕРТ ВЛАДИМИРОВИЧ (ЗАНКИШИЕВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ) 06.06.1988 г.р., Г. НАЛЬЧИК;

15. ИВАНОВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 26.11.1974 г.р., П. ОЛЕНИНО ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ;

16. ИВАНЧЕНКО ДМИТРИЙ ВАДИМОВИЧ 24.04.1996 г.р., Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

17. ИСЛАМОВ ЛЕЧИ СИРАЕВИЧ 28.05.1961 г.р., С.АЛХАЗУРОВО УРУС-МАРТАНОВСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

18. КЛИМЕНКО ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ 28.06.1964 г.р.;

19. КРЫЛОВ МАКСИМ ДМИТРИЕВИЧ 28.10.2000 г.р., Г. АБАКАН РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ;

20. КУХАРЕНКО ВИТАЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 10.06.1962 г.р., Г.КЕРЧЬ КРЫМСКОЙ ОБЛАСТИ;

21. КУШНЕРУК ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 21.02.1999 г.р., ГОР. ХОЛМСК САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ;

22. ЛАРИОНОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ 25.12.1996 г.р., Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

23. ЛИСОВЕЦ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 01.11.1971 г.р., Г. ВОРКУТА КОМИ АССР;

24. ЛИХАЧЕВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ 15.12.1996 г.р., Г. КОСТРОМА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ;

25. ЛОХОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 28.07.1991 г.р., П. ПРОГРЕСС БОРОВИЧСКОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ;

26. ЛУНЕВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ 02.02.1980 г.р., Г. КЕРЧЬ КРЫМСКОЙ ОБЛАСТИ УКРАИНЫ;

27. МАЛАКЕЕВ ВЛАДИСЛАВ РУСЛАНОВИЧ 10.06.1995 г.р., С. ГОРНОСТАЕВКА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ;

28. МЕДВЕДЕВ АБЛЯЛИМ АМЕТОВИЧ 22.02.1983 г.р., Г. НОВОРОССИЙСК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ;

29. МЕЛЬНИКОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА 31.10.1991 г.р., Г. ХАРЬКОВ УКРАИНА;

30. МИХЕЕВ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 27.12.1975 г.р., Г. ЧЕБОКСАРЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

31. МУНАПОВ ЭДИЛБЕК ДАНИЛБЕКОВИЧ 18.08.1981 г.р., СТ. ШЕЛКОВСКАЯ ШЕЛКОВСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

32. МУРОДОВ РУСЛАН ТОИРДЖОНОВИЧ 24.08.1996 г.р., ПОСЕЛОК N 2 ПОБЕДА ОСТРОГОЖСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ;

33. НЕПОМНЯЩИХ ЛЕОНИД АРТЕМОВИЧ 12.03.2001 г.р., Г. УЛАН-УДЭ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ;

34. НИКИТИН ДАНИИЛ АНДРЕЕВИЧ 19.12.2000 г.р., Г. ЮЖНО-САХАЛИНСК САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ;

35. НИКОЛАЕВ АНДРИАН ЭДУАРДОВИЧ 13.08.1974 г.р., Г. ГЛАЗОВ УДМУРТСКОЙ АССР;

36. НИКОНЕНКО НИКА АНАТОЛЬЕВНА 02.05.1985 г.р., Г. СУМЫ СУМСКОЙ ОБЛАСТИ УССР;

37. НУРГАЛИЕВ ИЛЬНУР ЭДУАРТОВИЧ 20.12.1993 г.р., Г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;

38. ОРЛОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 13.10.1992 г.р., Г. ЗАВОДОУКОВСК ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;

39. ОРЛОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ 05.02.1987 г.р., Г. ЖАНАТАС ДЖАМБУЛСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН;

40. ПЕТУХОВА МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 18.01.1994 г.р., Г. ЧЕБОКСАРЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

41. САРИЕВ УМАР ВЛАДИМИРОВИЧ 03.07.1966 г.р., С.УСТЬ-ДЖЕГУТА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

42. СВЯТОЙ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 22.11.1998 г.р., Г.КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ;

43. СЕМЕЙКИН АЛЬБЕРТ АНАТОЛЬЕВИЧ 21.11.1978 г.р., Г. ОМСК;

44. СИДОРЕНКО ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 04.03.1985 г.р., Г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СССР;

45. СИРОТКИН ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ 18.08.1967 г.р., Г. ТБИЛИСИ ГРУЗИНСКОЙ ССР;

46. СЛОБОДЕНЮК КИРИЛЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ 16.01.1992 г.р., Р.П. ТАВРИЧЕСКОЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ;

47. СТЕПАНОВ ЕГОР ЕГОРОВИЧ 11.11.1988 г.р., С. АРГАС КОБЯЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ;

48. ТАРАНКОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 17.05.1964 г.р., Г. СЫКТЫВКАР КОМИ АССР;

49. ТАРУСОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 19.08.1990 г.р., Г. ДЕМИДОВ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;

50. ТАТАРИСОВА ЛИЛЯ ВЯЧЕСЛАВНА (ТАТАРИСОВА ЛИЛЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА)29.11.1989 г.р., Г. БЕКАБАТ УЗБЕКСКОЙ ССР;

51. ТИМОШИН ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ 28.09.1976 г.р., Г. ОРЕЛ;

52. УМАЕВ ХУСЕЙН ВАХАЕВИЧ 20.07.1966 г.р., С. АЛХАН-ЮРТ УРУС-МАРТАНОВСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

53. ФЕДИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 24.01.1992 г.р., Г. БАРНАУЛ АЛТАЙСКОГО КРАЯ;

54. ХИСАМИЕВ МИХАИЛ ДАМИРОВИЧ 26.10.1985 г.р., Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ-50 КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ;

55. ЧЕРНОМОРЧЕНКО ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ 28.06.1978 г.р., Г. ЧЕРКЕССК КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

56. ЧУПРАКОВ СУЛЕЙМАН МИКАИЛОВИЧ 06.09.1979 г.р., Г. МОСКВА;

57. ШЕВЧЕНКО ВИТАЛИЙ ИГОРЕВИЧ 03.12.1996 г.р., Г. СЕВАСТОПОЛЬ;

58. ШЕПЕЛЕВ ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ 04.06.1969 г.р., ПОГРОМНОЕ ТОЦКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ;

Информация предоставлена Росфинмониторингом