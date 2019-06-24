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24.06.2019 22:02
Рубрика: Русское оружие

Танки санкций не боятся

География поставок военной техники расширяется
Текст: Сергей Серов
Российская газета - Спецвыпуск № 135(7893)
В 2018 году сумма заключенных контрактов на экспорт российской продукции военного назначения превысила 20 миллиардов долларов, а общий портфель заказов "Рособоронэкспорта" превысил 50 миллиардов долларов.
Большим спросом пользуются танки Т-90: недавно очередные A1 партии получили Вьетнам и Ирак. Фото: Сергей Михеев Большим спросом пользуются танки Т-90: недавно очередные A1 партии получили Вьетнам и Ирак. Фото: Сергей Михеев
Большим спросом пользуются танки Т-90: недавно очередные A1 партии получили Вьетнам и Ирак. Фото: Сергей Михеев

Контракты заключены более чем с 70 странами, в том числе с теми, на которые США имеют очень сильное влияние - Бразилией, Аргентиной, Перу, Чили, Ливией, Кувейтом, Иорданией, Турцией, ОАЭ.

И это при том, что с января 2018 года начали действовать санкции "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA). Вашингтон пригрозил жесткими санкциями даже тем странам, с которыми имеет тесные экономические связи, если они не прекратят военно-техническое сотрудничество с Россией.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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Не прекратил никто. Наоборот, номенклатура экспортируемой из нашей страны военной техники и география поставок существенно расширились.

Крупнейшие контракты заключены с Индией. С этой страной было подписано рекордное соглашение о закупке десяти дивизионов зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" на 5,4 миллиарда долларов. Оплата будет вестись в рублях и рупиях, а не в американских долларах. Заключен контракт на фрегаты проекта 11356. Два корабля должны построить на индийских верфях, а еще два достроить на калининградском "Янтаре". Закрыт контракт на модернизацию 63 истребителей МиГ-29 до варианта UPG.

Индонезия, несмотря на давление США, подписала в январе контракт на 11 истребителей Су-35

В начале этого года в индийском городе Корва, округ Амети (штат Уттар-Прадеш), был торжественно открыт завод совместного российско-индийского предприятия Indo-Russia Rifles Ltd. по производству в Индии российских автоматов Калашникова АК-203 под патрон 7,62 х 39 мм.

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Индонезия, несмотря на давление США, подписала в январе контракт на 11 истребителей Су-35 (стоимостью 1,1 миллиарда долларов), поставки которых могут начаться уже в этом году. Вообще, Индонезия активно закупает российскую военную технику. С начала 1990-х в эту страну были поставлены истребители Су-27, Су-30МК2 и авиационные средства поражения к ним, вертолеты Ми-17В-5, Ми-35П, бронетранспортеры БТР-80, автоматы Калашникова "сотой" серии.

Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости
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Индонезия стала первым зарубежным заказчиком российских бронетранспортеров БТ-3Ф, созданных специально для морской пехоты. Вообще-то морпехи этой страны уже имеют на своем вооружении более пятидесяти боевых машин пехоты БМП-3Ф. Литера "Ф" значит "флотская". Машины зарекомендовали себя как надежные, обладающие большой огневой мощью и устойчивые в воде даже при волнении. Машина двигается на плаву при волнении до 3 баллов и может вести прицельную стрельбу при волнении до 2 баллов.

На плаву при включенном двигателе БМП-3Ф может держаться до 7 часов и идти по воде со скоростью до 10 км/час. БТ-3Ф - это уже в чистом виде бронетранспортер, созданный на базе БМП-3Ф, и его основная задача - доставка морских пехотинцев на поле боя. Поэтому его вооружение не столь мощное - один пулемет ПКТ калибра 7,62 мм, установленный в дистанционно управляемом модуле. Зато увеличен внутренний объем боевого отделения.

Русское оружие Вооружение России
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