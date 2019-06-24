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24.06.2019 22:10
Рубрика: Экономика

Нужны друг другу

Гособоронзаказ стимулирует развитие производства
Текст: Лиза Ли
Российская газета - Спецвыпуск № 135(7893)
Сегодня взаимовлияние гражданской и военной сфер жизни общества огромно.
Фото: ФСБ РФ / РИА Новости www.ria.ru Фото: ФСБ РФ / РИА Новости www.ria.ru
Фото: ФСБ РФ / РИА Новости www.ria.ru

Успехи силовых подразделений и сил МЧС во многом зависят от способности предприятий удовлетворять растущие потребности в обновлении и обслуживании техники, вооружения, материальном и медицинском обеспечении военнослужащих.

С другой стороны, армия - крупный заказчик, стимулирующий бизнес развиваться, диверсифицировать и обновлять свои производственные мощности. Так, например, в фармотрасли гособоронзаказ способен повлиять на импортозамещение, тем более что российские препараты часто не только не уступают, но и превосходят аналогичные импортные по ряду показателей. Компании, готовые учитывать требования особого заказчика, активно модернизируют свои производства. Однако этот процесс тормозят обстоятельства, не имеющие отношения к армейским регламентам. Например, чтобы пройти экспертизу документов, необходимых для лицензирования производства нового препарата, нужно не менее 90 рабочих дней. Причем эту экспертизу все предприятия страны вынуждены проходить только в Москве, хотя профильные институты есть в Санкт-Петербурге и Красноярске.

Фото: Сергей Михеев
Эксперт оценил цифровую зрелость российской промышленности

По мнению отраслевых экспертов и участников рынка, существенные проблемы для отечественных производителей создает и государственное регулирование предельных отпускных цен на препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших, и медизделия. По закону верхняя граница стоимости не может превышать установленный ценовой барьер. И когда на аукцион выходят несколько дистрибьюторов и производителей одного и того же лекарственного препарата, производителям приходится снижать цену ниже своей рентабельности, что вынуждает их отказываться от такого производства. Освободившаяся ниша заполняется зарубежными аналогами, но уже по более высокой цене. Возможно, в ситуациях, когда на рынке есть только один отечественный препарат конкретного международного непатентованного наименования, полезно было бы предусмотреть специальную процедуру - долгосрочный контракт на условиях, которые были бы оптимальны для заказчика и при этом не разоряли бы производителя.

Армия - крупный заказчик, который стимулирует бизнес диверсифицировать производство

Кроме того, пока еще не преодолено недоверие к отечественной продукции, и представители государственного заказчика не всегда стремятся обеспечить доступ к аукциону российских производителей. Это хорошо прослеживается на примере процедуры закупки вакцин, которые не входят в национальный календарь профилактических прививок, когда один лот можно объявлять на вакцины, применяемые начиная с 12 месяцев (зарубежного производства), а другой - на вакцины, применимые с 3 лет. Понятно, что для нужд силовых ведомств первых требуется на порядок меньше. Такое разделение лотов позволяло бы экономить миллионы, так как стоимость отечественных вакцин как минимум в два раза дешевле импортных аналогов, при доказанной эффективности и безопасности.

Формируя индустрию будущего. Цифровые технологии в промышленности

Кроме того, нельзя забывать о том, что есть стратегические позиции, в отношении которых надежнее полагаться на российских производителей, а не на зарубежных поставщиков, которые в любой момент могут стать заложниками меняющейся политической ситуации в мире.

Экономика Отрасли Промышленность Гособоронзаказ
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