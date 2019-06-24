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24.06.2019 18:17
Рубрика: Экономика

Снимаем сливки за рубежом

Импорт молока в Россию достиг пятилетнего максимума
Текст: Евгений Гайва
За последние пять лет, пока действует продэмбарго, Россия увеличила экспорт зерна, растительного масла и сахара, курятины и свинины, но с молоком сложилось иначе, вырос импорт. В чем причина, рассказали эксперты "РГ".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Росту экспорта российского зерна помогли как раз санкции, отмечает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. В 2014 году курс рубля понизился, и российское зерно стало успешно конкурировать с товарами из других стран, отмечает он. В 2018 году Россия собрала рекордный урожай зерна в объеме 135,4 миллиона тонн и экспортировала более 40 миллионов тонн пшеницы. По сравнению с предшествующим годом зарубежные поставки выросли в два раза. По те же причинам удалось России закрепиться также на мировом рынке растительного масла. Мясо и сахар на мировой рынок мы также поставляем из-за роста производства этих продуктов и насыщения внутреннего рынка. В 2018 году экспорт российского мяса достиг 290 тысяч тонн, на 21 процент больше, чем в 2017 году.

Импорт молока вырос из-за борьбы с фальсифицированными продуктами на заменителях молочных жиров и роста стоимости отечественного сырья
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Но вот по молочным продуктам, наоборот, растет импорт, в январе-апреле 2019 года он достиг 2,25 миллиона тонн, на 23 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это максимальные значения за последние пять лет, в течение которых действует продэмбарго, говорится в отчете Национального союза производителей молока (Союзмолоко), с которым ознакомилась "РГ".

Ввозят в Россию молочные продукты из Новой Зеландии и Латинской Америки, но при этом они все равно дешевле российских. Ускоренный рост импорта в начале года объясняется укреплением рубля, заменой импорта сыров с растительными жирами на традиционные сыры, поясняет генеральный директор "Союзмолоко" Артем Белов. Также, по его словам, вырос спрос на молочные жиры на внутреннем рынке из-за усиления борьбы с фальсификатом.

Власти внесли проект об отмене репатриации экспортной выручки

В минсельхозе признают, что по молоку наблюдается отставание от значений продбезопасности. Однако благодаря господдержке, производство сырья в хозяйствах всех категорий в 2018 году выросло на 1,5 процента, до 30,6 миллиона тонн. Минсельхоз рассчитывает на продолжение позитивного тренда и достижение показателей продовольственной безопасности по молоку в течение ближайших 7-8 лет.

Экономика Макроэкономика
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