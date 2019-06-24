Индийское "Аббатство Даунтон" покажут на сайте Первого канала

До России дошел британский сериал Beechem House. Этот масштабный костюмный проект был впервые показан в этом году в апреле в Каннах на фестивале сериалов Cannes International Series Festival (Canneseries) и именно там обзавелся первыми поклонниками. В дословном переводе он называется "Дом Бичема", но в нашей стране выйдет под названием "Поместье в Индии". Увидеть его можно будет только в онлайн кинотеатре Первого канала. Уже сегодня 24 июня появилась первая серия, а ровно в полночь появится и вторая: завтра, 25 июня, можно начинать смотреть. Важно, что российская премьера пройдет одновременно с мировой - на канале ITV в Великобритании.

Этот сериал определяют, как "Аббатство Даунтон" в Дели XVIII века. Но его можно преподнести и как "Великолепный век" для бизнес-леди. В первом сезоне всего шесть серий, но в них уместилось то, что обычно рассказывается в 300 и больше. То есть - это сериал для тех, кто хочет испытать те же мелодраматические эмоции, но не готов отдать полжизни за пребывание у экрана. Режиссер проекта - она же сценарист и продюсер - Гуриндер Чадха знакома любителям кино и сериалов по проектам "Играй, как Бекхэм", "Дом вице-короля" и другим. События исторической драмы развернутся в Индии времен британского владычества. Главную роль играет Том Бейтман ("Ярмарка тщеславия", "Убийство в восточном экспрессе"). Из "Аббатства Даунтон" в новый сериал перебралась Лесли Никол. Также в фильме снимались Лео Сутер ("Виктория"), Паллави Шарда ("Лев"), Марк Уоррен ("Бешенные псы", "Хорошая жена"), Бесси Картер ( "Говардс Энд"), Грегори Фетусси ("Бросок кобры", "Мистер Селфридж"), Виввек Карла ("Ближайший родственник"), Кулвиндер Гир ("Играй, как Бекхэм", "Goodness Gracious Me").

По сюжету на пороге нового столетия британская Ост-Индская компания готовится к захвату империи. У нее есть армия, и она силой вынуждает местных правителей заключать нужные ей сделки, лишая их имущества и отнимая у них плодородные земли. Конкурируя с Францией, Британия собирается захватить Индию и стать первой сверхдержавой в мире. Джон Бичем незаметно уезжает из Калькутты, столицы британских владений в Индии. Он поселяется в большом особняке в Дели и начинает новую жизнь. Но сколько времени он сможет продержаться, прежде чем тайны его прошлого будут раскрыты? Что это прошлое означает для его потомков, для следующих поколений? Фильм не претендует на звание исторического кино, но, тем не менее, в нем встречаются реальные персонажи - от императоров до военных лидеров тех лет. "Бичем Хаус" - это, в первую очередь, история Дели, Индии и Ост-Индской компании.