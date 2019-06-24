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24.06.2019 11:43
Рубрика: В мире

За чертой бедности в Италии оказалось 3 миллиона человек

Текст: Нива Миракян (Рим)

За чертой бедности находятся 8,4 процента жителей Италии, по данным итальянского национального института статистики (ISTAT).

Фото: iStock
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Несмотря на заверения властей, что снижение доходов граждан не является больше проблемой, в минувшем году процент итальянских семей, которые живут за чертой бедности, достиг рекордных значений - 3 миллиона человек. Панацеей, увы, не стало введение широко разрекламированного "гражданского дохода" - системы социальных выплат, направленных на поддержание нуждающихся и безработных. Правда, на практике воспользоваться ими смогли лишь 2,7 миллиона итальянцев, а вместо обещанных 780 евро, государство смогло выделить нуждающимся лишь 300 евро.

Уровень бедности в Италии разнится от региона к региону. Наименьшее количество тех, кто живет в абсолютной бедности, зарегистрировано в Риме - 6,6 процента, а также в северных регионах, где уровень абсолютной бедности составляет 7 процентов. При этом количество итальянцев, живущих в относительной бедности (когда годовой доход ниже среднего по стране), сократилось с 15,6 процента в 2017 году до 15 процентов в 2018-м.

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В качестве основной причины бедности эксперты называют нехватку рабочих мест: в 2017 году доля безработных составляла 26,7 процента, а за год она увеличилась на 1,3 процента. Это самый высокий показатель среди стран Евросоюза. Как отмечается, именно отсутствие работы толкает итальянских миллениалов жить под одной крышей с родителями вплоть до достижения 40-45 лет.

В мире Европа Италия
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