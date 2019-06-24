Как отмечается в комментарии, те, кто придерживается данного курса, вероятно, забыли историю развития Соединенных Штатов и запамятовали, что их предки обогатили и создали нынешние США именно посредством выхода в далекое море и наладив торговые отношения с Китаем.

Вскоре после образования страны, в день рождения Джорджа Вашингтона 22 февраля 1784 года, чтобы прорвать экономическую блокаду Великобритании, Соединенные Штаты направили за океан торговое судно под названием "Императрица Китая". Судно пересекло Атлантический океан, обогнуло Мыс Доброй Надежды и Индийский океан, и вошло в Тихий океан и затем в Южно-Китайское море. В итоге 28 августа того же года судно прибыло в китайский город Гуанчжоу. Это ознаменовало установление прямых торговых связей между старейшей и новейшей странами мира, разделёнными Тихим океаном. За три месяца пребывания в Гуанчжоу торговое судно "Императрица Китая" продавало европейский женьшень, перец и приправы, хлопок, пряжу, свинец и другие товары, а также закупало китайские товары - чай, фарфор, шелк, нанкинскую ткань, корицу, приправы и так далее. Американцы за ту поездку заработали более 30 тысяч долларов США - баснословную по тем временам сумму.

Это путешествие имеет историческое значение для развития торговых связей между двумя странами. Оно позволяло американцам получать огромную прибыль, которую приносили товары из далёкого Китая. В результате тысячи судов направились из Америки - по американской версии "Морского Шелкового пути", и приступили к прямой торговле с Китаем.

Недавно более 600 американских компаний, в числе которых торговые сети Wal-Mart и Target, а также технологический гигант Apple, направили в адрес правительства США совместное обращение с просьбой как можно быстрей разрешить торговые споры с Китаем. Они указали, что повышение Соединенными Штатами тарифов на китайские товары наносит ущерб интересам американских компаний и потребителей. На слушаниях, прошедших недавно в США по поводу намерения ввести на товары из Китая пошлины на сумму в 300 миллиардов долларов США, представители различных предприятий и отраслевых ассоциаций, включая американских производителей одежды и детских товаров, выступили против повышения тарифов на китайские товары. Они считают, что китайские товары незаменимы, а экономики Китая и Америки тесно взаимосвязаны. Американские производители не могут обойтись без качественного массового производства на китайских заводах и фабриках. Если США повысят тарифы на китайские товары, то американские потребители понесут огромный ущерб, поскольку именно на них будет переложено бремя оплаты дополнительных расходов, которое неизбежно выльется в повышение конечных розничных цен.

Объемы торговли Китая и США огромны, в этом процессе возникновение разногласий и трений - это вполне естественное дело. Самое главное - найти верный путь для урегулирования разногласий и расширения консенсуса двух сторон.

Вспоминая историю китайско-американской торговли, первой страницей которой стало торговое судно "Императрица Китая", прибывшее в Поднебесную более чем 230 лет назад, становится ясно, что повышение таможенных пошлин не поможет решению проблем и приведет к усугублению ситуации.

Распространение теории "разъединение Китая и США" - это крайне опасный и безответственный подход к разрешению этой проблемы. Лишь разумное разрешение разногласий на основе взаимного уважения, равноправия и взаимной выгоды отвечает интересам обеих стран.

Несмотря на то, насколько сильно накручивают и навязывают некоторые американские политики идею "разъединения Китая и США", исторические реалии доказывают, что сотрудничество является общим чаянием и отвечает интересам компаний и народов обеих стран, а "торговая война" вредна для всех. США необходимо и полезно вновь перечитать историю становления своей внешней торговли с тем, чтобы яснее понять, что разъединение с Китаем означает ущерб для их страны, закрытие доступа к новым возможностям и замедление развития. Более того, в определенной степени подобный шаг приведёт к разрыву социально-экономических связей со всем миром в целом.