История судна "Императрица Китая" показывает неразрывность связей США и КНР

Новости

Ученые выяснили, какое количество алкоголя отключает силу воли 18:30
Рафаэль Бенитес покинет пост главного футбольного клуба "Ньюкасл" 18:23
Новый кроссовер Ford размером с Lada Xray готов к премьере 18:17
СМИ: Второй пилот с разбившихся в Германии истребителей обнаружен мертвым 18:16
В Петербурге начнутся экскурсии на бриг с "Алых парусов" 18:10
Псковского подростка задержали за убийство матери друга 18:05
Ространснадзор приступил к контролю перевозки детей к местам отдыха 18:02
На форуме "Армия-2019" покажут новейшую систему залпового огня 18:02
В Сочи предложили организовать зимнюю версию "Нашествия" 17:52
На Дону в ДТП с автобусом погибли три человека 17:49
В вузах не будут вводить единую систему оценки качества образования 17:35
В Подмосковье запретили въезд в некоторые леса 17:19
Патрушев и Нетаньяху обсудили сотрудничество в противодействии терроризму 17:19
В Витебске откроют памятник создателю "Славянского базара" Родиону Бассу 17:15
В ярославской квартире пенсионерку завалило мусором 17:12
Новый Renault Duster оставят без дизельных моторов 17:02
В Томской области сплели из сена огромных животных 16:56
Яхта из Калининграда выиграла регату в Польше 16:51
Роман Бабаян стал главредом радиостанции "Говорит Москва" 16:43
В Архангельске заложили северное судно XVI века 16:34
Раскрыты последние секреты нового кроссовера Kia Seltos 16:15
В Петербурге в начале июля заработает фонтан "Мальчик и гуси" 16:13
Путин учредил аппарат военного атташе при посольстве РФ в Катаре 16:12
В Эфиопии убит предводитель неудавшегося переворота 16:11
Как не отравиться во время отдыха на курорте 16:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новая находка на Марсе говорит о возможных признаках жизни
Новая находка на Марсе говорит о возможных признаках жизни
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Как наказывать нарушающих ПДД пользователей электросамокатов и каршеринга
Как наказывать нарушающих ПДД пользователей электросамокатов и каршеринга
24.06.2019 18:15
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

История судна "Императрица Китая" показывает неразрывность связей США и КНР

С эскалацией китайско-американских экономических и торговых трений некоторые политики, в первую очередь член Республиканской партии, сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития Марко Рубио, постоянно пользуются сложившейся конъюнктурой, занимаясь спекуляциями и устраивая шумиху вокруг "разрыва отношений между Китаем и США". Они настаивают на разрыве связей между КНР и Штатами в экономической, торговой, научно-технической и гуманитарной сферах, пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Как отмечается в комментарии, те, кто придерживается данного курса, вероятно, забыли историю развития Соединенных Штатов и запамятовали, что их предки обогатили и создали нынешние США именно посредством выхода в далекое море и наладив торговые отношения с Китаем.

Вскоре после образования страны, в день рождения Джорджа Вашингтона 22 февраля 1784 года, чтобы прорвать экономическую блокаду Великобритании, Соединенные Штаты направили за океан торговое судно под названием "Императрица Китая". Судно пересекло Атлантический океан, обогнуло Мыс Доброй Надежды и Индийский океан, и вошло в Тихий океан и затем в Южно-Китайское море. В итоге 28 августа того же года судно прибыло в китайский город Гуанчжоу. Это ознаменовало установление прямых торговых связей между старейшей и новейшей странами мира, разделёнными Тихим океаном. За три месяца пребывания в Гуанчжоу торговое судно "Императрица Китая" продавало европейский женьшень, перец и приправы, хлопок, пряжу, свинец и другие товары, а также закупало китайские товары - чай, фарфор, шелк, нанкинскую ткань, корицу, приправы и так далее. Американцы за ту поездку заработали более 30 тысяч долларов США - баснословную по тем временам сумму.

Это путешествие имеет историческое значение для развития торговых связей между двумя странами. Оно позволяло американцам получать огромную прибыль, которую приносили товары из далёкого Китая. В результате тысячи судов направились из Америки - по американской версии "Морского Шелкового пути", и приступили к прямой торговле с Китаем.

Недавно более 600 американских компаний, в числе которых торговые сети Wal-Mart и Target, а также технологический гигант Apple, направили в адрес правительства США совместное обращение с просьбой как можно быстрей разрешить торговые споры с Китаем. Они указали, что повышение Соединенными Штатами тарифов на китайские товары наносит ущерб интересам американских компаний и потребителей. На слушаниях, прошедших недавно в США по поводу намерения ввести на товары из Китая пошлины на сумму в 300 миллиардов долларов США, представители различных предприятий и отраслевых ассоциаций, включая американских производителей одежды и детских товаров, выступили против повышения тарифов на китайские товары. Они считают, что китайские товары незаменимы, а экономики Китая и Америки тесно взаимосвязаны. Американские производители не могут обойтись без качественного массового производства на китайских заводах и фабриках. Если США повысят тарифы на китайские товары, то американские потребители понесут огромный ущерб, поскольку именно на них будет переложено бремя оплаты дополнительных расходов, которое неизбежно выльется в повышение конечных розничных цен.

Объемы торговли Китая и США огромны, в этом процессе возникновение разногласий и трений - это вполне естественное дело. Самое главное - найти верный путь для урегулирования разногласий и расширения консенсуса двух сторон.

Вспоминая историю китайско-американской торговли, первой страницей которой стало торговое судно "Императрица Китая", прибывшее в Поднебесную более чем 230 лет назад, становится ясно, что повышение таможенных пошлин не поможет решению проблем и приведет к усугублению ситуации.

Распространение теории "разъединение Китая и США" - это крайне опасный и безответственный подход к разрешению этой проблемы. Лишь разумное разрешение разногласий на основе взаимного уважения, равноправия и взаимной выгоды отвечает интересам обеих стран.

Несмотря на то, насколько сильно накручивают и навязывают некоторые американские политики идею "разъединения Китая и США", исторические реалии доказывают, что сотрудничество является общим чаянием и отвечает интересам компаний и народов обеих стран, а "торговая война" вредна для всех. США необходимо и полезно вновь перечитать историю становления своей внешней торговли с тем, чтобы яснее понять, что разъединение с Китаем означает ущерб для их страны, закрытие доступа к новым возможностям и замедление развития. Более того, в определенной степени подобный шаг приведёт к разрыву социально-экономических связей со всем миром в целом.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде ответили на призыв не возвращать Россию в ПАСЕ из-за МН17
Два истребителя потерпели крушение в Германии
Роман Бабаян стал главредом радиостанции "Говорит Москва"
В Минобороны раскрыли подробности внезапной боевой проверки
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси