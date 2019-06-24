Перевозить детей будут автобусы не старше 10 лет

В следующем году к компаниям, желающим принять участие в конкурсах на предоставление услуг по организованной перевозке детей автобусами, начнут предъявлять новое условие - возраст транспортных средств не должен превышать 10 лет.

Премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщили "РГ" в аппарате правительства, подписал постановление, дополняющее требования к участникам закупки отдельных видов товаров и услуг, которые, по причине их технической и технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера, способны оказать только поставщики с необходимым уровнем квалификации.

Изменения касаются услуг по организованной перевозке групп детей автобусами. К участию в конкурсе будут допускать организации, владеющие на правах собственности или на другом законном основании транспортными средствами, с года выпуска которых прошло не более 10 лет и которые отвечают всем техническим требованиям для осуществления перевозки пассажиров. Кроме того, автобусы должны быть оснащены тахографами и аппаратурой спутниковой системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

При этом в части возраста транспорта новое положение начнет действовать только с 30 июня 2020 года. Это связано с тем, что аналогичное требование в правилах организованной перевозки группы детей автобусами после нескольких переносов вступит в силу в этот же срок.