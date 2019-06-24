Как не ошибиться с выбором детского лагеря

Новости

Европа готовится к "адской жаре" 23:04
На Василевском острове Петербурга появятся новые общественные пространства 23:00
В Петербурге осудили водителя, специально сбившего пешеходов 22:52
В Петербурге выберут лучший двор 22:36
В Грузии не увидели оснований для проверки экспортируемого в РФ вина 22:25
Тренировка воздушного парада в честь Дня Независимости состоялась в Беларуси 22:19
В Сочи в ДТП с пассажирским автобусом пострадали четверо 22:13
"Динамо" продлило контракты с тренерским штабом и капитаном 22:10
Шесть одаренных детей из Подмосковья получили гранты по 1,5 млн рублей 22:03
В США в результате стрельбы погибли пять человек 21:48
МТС провел ребрендинг 21:32
Школьники из Тулы и Екатеринбурга набрали по 400 баллов на ЕГЭ 20:55
Разговор Патрушева и Болтона завершился спустя полтора часа 20:48
Законопроект об амнистии внесен в парламент Беларуси 20:38
Артисты Мариинского театра выступят в Вологодском кремле 20:25
Энтомолог объяснил, почему одних кусают комары, а других - нет 20:15
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров решил уйти в отставку 19:55
Роскомнадзор ограничил доступ к липовым ответам на школьные экзамены 19:46
Трамп ввел санкции против иранского аятоллы Хаменеи 19:40
Собянин пригласил москвичей на круглогодичную ярмарку в Новокосино 19:34
Под Ростовом загорелся автобус, перевозивший более 70 детей 19:25
Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортино-д’Ампеццо 19:19
В Калуге сотрудник ГИБДД на мотоцикле насмерть сбил пешехода 19:18
В Ярославле задержан оптовый наркокурьер 19:10
Сход мощного селя на горном курорте в Сочи попал на видео 19:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новая находка на Марсе говорит о возможных признаках жизни
Новая находка на Марсе говорит о возможных признаках жизни
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
24.06.2019 22:41
Рубрика: Общество

Отдых с подвохом

Как не ошибиться с выбором детского лагеря
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 135(7893)
Лето в разгаре, а москвичи все еще покупают путевки детям в оздоровительные лагеря. Корреспондент "РГ" узнал, почему родители тянут с покупкой до последнего и как не прогадать с местом отдыха.

К выбору путевки эксперты советуют подходить серьезно, поскольку каникулы в лагере ребенку придется провести одному, без папы и мамы. Поэтому важно, чтобы сынишка или дочурка вдали от дома чувствовали себя уютно и безопасно. Перед заездом нужно подготовить медицинские справки и документы, но список может отличаться. Например, в лагерях с бассейном. Обычно бумажная волокита отнимает около двух недель.

На что обратить внимание перед покупкой путевки? В первую очередь эксперты советуют изучить информацию о лагере: разрешения Роспотребнадзора, Управления внутренних дел и Государственного пожарного надзора должны быть в открытом доступе. Стоит также "прошерстить" официальный сайт и социальные сети, где могут быть фотографии корпусов и комнат.

- Читать отзывы в интернете бессмысленно: те, кто остался доволен отдыхом, даже если таких большинство, забывают поделиться своими впечатлениями, - объяснила исполняющая обязанности генерального директора "Мосгортура" Инна Голубева. - Пишут обычно те, кому что-то не понравилось. Но бывает и так, что организация заказывает и проплачивает хорошие комментарии. В обоих случаях отзывы не дают реальной картины.

По ее словам, надо еще обязательно посмотреть программу отдыха - что предложат детям - и разузнать о вожатых: каков "багаж" общения с детьми, какое образование и сколько смен уже отработано.

Фото: Предоставил Андрей Данилков
Как дети проведут лето в самых необычных оздоровительных лагерях

Важную роль играет и цена. Если низкая - повод насторожиться. Почему? Возможно, администрация лагеря экономит, нанимая неквалифицированных работников. Или же закупает некачественные продукты питания. А может, и того хуже - пренебрегает правилами безопасности. Другой вопрос - акции, когда путевки предлагают со скидками.

- Допустим, можно успеть на раннее бронирование, купив путевку с декабря по февраль, - рассказала Инна Голубева. - Этот вариант оптимальнее, поскольку зимой выбор лагерей и программ шире. Да и у родителей больше времени, чтобы собрать все необходимые документы.

Некоторые родители все же предпочитают тянуть до последнего и "вылавливать" путевки летом. Спецпредложения проще отслеживать через интернет - с помощью специальных агрегаторов, которые собирают информацию с сайтов лагерей. "Важно разобраться, покупаете ли путевку напрямую или через посредника. В любом случае всегда можно позвонить в лагерь и уточнить все детали по телефону, - отмечает Голубева. - Плюс нужно изучить все документы, которые присылает при покупке лагерь или туроператор, обратить внимание на организацию трансфера и на адрес лагеря, чтобы не возникло путаницы".

Скидки можно найти и на сайте "Мосгортура". Например, путевку на 21 день в лагерь "Жемчужина России" на черноморском побережье сейчас можно приобрести с выгодой почти в 14 тысяч рублей - за 50 тысяч. Такую же путевку, но уже в подмосковную "Радугу", предлагают за 34 тысячи рублей вместо 44, а двухнедельный отдых в белорусском оздоровительном центре "Надежда" обойдется в 20 тысяч рублей вместо 33 700 рублей.

Кстати

Узнать стоимость путевки, прочитать об условиях проживания в лагере и прошедших там проверках можно в реестре региона, в который собираетесь отправить ребенка. Полный список - на сайте.

Общество Семья и дети
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев: Россия и Франция будут сотрудничать активнее
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров решил уйти в отставку
Трамп ввел санкции против иранского аятоллы Хаменеи
Два истребителя потерпели крушение в Германии
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси