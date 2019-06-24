Как не ошибиться с выбором детского лагеря

Лето в разгаре, а москвичи все еще покупают путевки детям в оздоровительные лагеря. Корреспондент "РГ" узнал, почему родители тянут с покупкой до последнего и как не прогадать с местом отдыха.

К выбору путевки эксперты советуют подходить серьезно, поскольку каникулы в лагере ребенку придется провести одному, без папы и мамы. Поэтому важно, чтобы сынишка или дочурка вдали от дома чувствовали себя уютно и безопасно. Перед заездом нужно подготовить медицинские справки и документы, но список может отличаться. Например, в лагерях с бассейном. Обычно бумажная волокита отнимает около двух недель.

На что обратить внимание перед покупкой путевки? В первую очередь эксперты советуют изучить информацию о лагере: разрешения Роспотребнадзора, Управления внутренних дел и Государственного пожарного надзора должны быть в открытом доступе. Стоит также "прошерстить" официальный сайт и социальные сети, где могут быть фотографии корпусов и комнат.

- Читать отзывы в интернете бессмысленно: те, кто остался доволен отдыхом, даже если таких большинство, забывают поделиться своими впечатлениями, - объяснила исполняющая обязанности генерального директора "Мосгортура" Инна Голубева. - Пишут обычно те, кому что-то не понравилось. Но бывает и так, что организация заказывает и проплачивает хорошие комментарии. В обоих случаях отзывы не дают реальной картины.

По ее словам, надо еще обязательно посмотреть программу отдыха - что предложат детям - и разузнать о вожатых: каков "багаж" общения с детьми, какое образование и сколько смен уже отработано.

Важную роль играет и цена. Если низкая - повод насторожиться. Почему? Возможно, администрация лагеря экономит, нанимая неквалифицированных работников. Или же закупает некачественные продукты питания. А может, и того хуже - пренебрегает правилами безопасности. Другой вопрос - акции, когда путевки предлагают со скидками.

- Допустим, можно успеть на раннее бронирование, купив путевку с декабря по февраль, - рассказала Инна Голубева. - Этот вариант оптимальнее, поскольку зимой выбор лагерей и программ шире. Да и у родителей больше времени, чтобы собрать все необходимые документы.

Некоторые родители все же предпочитают тянуть до последнего и "вылавливать" путевки летом. Спецпредложения проще отслеживать через интернет - с помощью специальных агрегаторов, которые собирают информацию с сайтов лагерей. "Важно разобраться, покупаете ли путевку напрямую или через посредника. В любом случае всегда можно позвонить в лагерь и уточнить все детали по телефону, - отмечает Голубева. - Плюс нужно изучить все документы, которые присылает при покупке лагерь или туроператор, обратить внимание на организацию трансфера и на адрес лагеря, чтобы не возникло путаницы".

Скидки можно найти и на сайте "Мосгортура". Например, путевку на 21 день в лагерь "Жемчужина России" на черноморском побережье сейчас можно приобрести с выгодой почти в 14 тысяч рублей - за 50 тысяч. Такую же путевку, но уже в подмосковную "Радугу", предлагают за 34 тысячи рублей вместо 44, а двухнедельный отдых в белорусском оздоровительном центре "Надежда" обойдется в 20 тысяч рублей вместо 33 700 рублей.

Кстати

Узнать стоимость путевки, прочитать об условиях проживания в лагере и прошедших там проверках можно в реестре региона, в который собираетесь отправить ребенка. Полный список - на сайте.