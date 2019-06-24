Новости

Новый Renault Duster оставят без дизельных моторов 17:02
В Томске сплели из сена огромных животных 16:56
Яхта из Калининграда выиграла регату в Польше 16:51
Роман Бабаян стал главредом радиостанции "Говорит Москва" 16:43
В Архангельске заложили северное судно XVI века 16:34
Раскрыты последние секреты нового кроссовера Kia Seltos 16:15
В Петербурге в начале июля заработает фонтан "Мальчик и гуси" 16:13
Путин учредил аппарат военного атташе при посольстве РФ в Катаре 16:12
В Эфиопии убит предводитель неудавшегося переворота 16:11
Как не отравиться во время отдыха на курорте 16:08
Жительнице Прикамья дали условный срок за истязание шестерых детей 16:07
В Минске определился чемпион по игре FIFA 19 16:05
Два истребителя потерпели крушение в Германии 16:02
Новые снаряды "Свинец-2" и "Манго-М" покажут на "Армии-2019" 15:57
Роман Бабаян возглавил радиостанцию "Говорит Москва" 15:54
ПЦУ объявила своими парафии и монастыри, подчинявшиеся Филарету 15:51
На Урале возбудили дело о смерти участника драки у бара 15:47
Вышел трейлер сериала Netflix о семье Романовых "Последние цари" 15:44
Путин подписал указ о развитии госслужбы 15:42
В Совфеде ответили на призыв не возвращать Россию в ПАСЕ из-за МН17 15:35
В Москву из Сирии вернулись пять российских девочек-сирот 15:33
"Барселона" опубликовала видео в честь дня рождения Месси 15:20
Новый Mercedes-Benz GLS в России оказался на миллион дороже BMW X7 15:07
100 тысяч жителей Симферополя остались без света 15:02
В Петербурге умер омский рэпер Порока Ронин 14:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новая находка на Марсе говорит о возможных признаках жизни
Новая находка на Марсе говорит о возможных признаках жизни
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Как наказывать нарушающих ПДД пользователей электросамокатов и каршеринга
Как наказывать нарушающих ПДД пользователей электросамокатов и каршеринга
24.06.2019 16:08
Рубрика: Общество

Как не отравиться во время отдыха на курорте

Текст: Мария Гафурова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Чтобы не закончить отпуск в палате инфекционного отделения, специалисты советуют соблюдать простые правила безопасности - не есть сомнительные продукты и соблюдать правила гигиены. Предпочтение советуют отдавать еде и воде в фабричной упаковке - это намного снижает риск получить отравление.

Беспечность туристов нередко играет с ними плохую шутку. Местная, непривычная для организма едва и вода и содержащиеся в ней микроорганизмы легко могут отправить беззаботного отдыхающего в больницу. Российские курорты или экзотические страны - везде стоит внимательнее относиться к своему здоровью, иначе привезти с отдыха можно кое-что пострашнее диареи. Особенно осторожно нужно относиться к еде и воде. Их ни в коем случае нельзя употреблять в сыром виде.

Фото: iStock
Врач рассказала, почему вредно худеть перед отпуском

Как рассказал в интервью aif.ru ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, немытые или плохо промытые зелень, фрукты и овощи могут быть источником передачи возбудителей острых кишечных инфекций и некоторых глистных заболеваний, попадающих на продукты из почвы. Кроме того, на необработанных продуктах могут остаться химикаты, которые применялись для борьбы с вредителями. Для того, чтобы избежать неприятностей, фрукты и овощи необходимо тщательно мыть, желательно замачивая на 10-15 минут. Для этого лучше использовать бутилированной или предварительно прокипяченной воде - так снизится риск получить возможное бактериальное заражение. В связи с этим специалисты также не советуют пить воду из-под крана или употреблять напитки со льдом - он часто готовится из сырой воды, а замораживание не поможет избавиться от потенциальных возбудителей.

С особой осторожностью следует относиться и к еде на пляже. Не стоит покупать пищу у разносчиков - даже вареная кукуруза может стать причиной пищевого отравления. Как рассказал Михаил Лебедев, единственная относительно безопасная едва у "лоточников" - это печенье, орешки, сухарики и чипсы. Они также должны быть в фабричной упаковке с не истекшим сроком годности.

Фото: iStock
Роспотребнадзор: Обед на веранде кафе может быть приправлен свинцом

Желающим полакомиться морепродуктами с мангала специалисты советуют предварительно проверить "дары моря". Настороженно стоит относиться к тем, что сильно приправлены - возможно, что таким образом продавцы пытаются замаскировать порченый продукт. Особое внимание нужно обратить на креветки, моллюски и мидии - стоит поинтересоваться, где они были выловлены, так как эти морские обитатели прекрасно живут и в грязной воде.

Правила безопасности на отдыхе не обходятся без пункта о мытье рук. Как отметил эксперт из Роспотребнадзора, риск инфицирования тем или иным заболеванием зависит от широты и санитарной ситуации в конкретном регионе, однако мытье рук вполне может это предотвратить. Дезинфицировать руки можно также с помощью антибактериальных салфеток и специальных гелей - в крайнем случае, можно использовать спиртовой раствор. Однако мытье рук с мыло по-прежнему остается предпочтительней - по данным санврачей, оно снижает риск заражения диарейными заболеваниями более чем на 40 процентов.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде ответили на призыв не возвращать Россию в ПАСЕ из-за МН17
Два истребителя потерпели крушение в Германии
Роман Бабаян стал главредом радиостанции "Говорит Москва"
В Минобороны раскрыли подробности внезапной боевой проверки
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси