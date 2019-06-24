Как не отравиться во время отдыха на курорте

Чтобы не закончить отпуск в палате инфекционного отделения, специалисты советуют соблюдать простые правила безопасности - не есть сомнительные продукты и соблюдать правила гигиены. Предпочтение советуют отдавать еде и воде в фабричной упаковке - это намного снижает риск получить отравление.

Беспечность туристов нередко играет с ними плохую шутку. Местная, непривычная для организма едва и вода и содержащиеся в ней микроорганизмы легко могут отправить беззаботного отдыхающего в больницу. Российские курорты или экзотические страны - везде стоит внимательнее относиться к своему здоровью, иначе привезти с отдыха можно кое-что пострашнее диареи. Особенно осторожно нужно относиться к еде и воде. Их ни в коем случае нельзя употреблять в сыром виде.

Как рассказал в интервью aif.ru ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, немытые или плохо промытые зелень, фрукты и овощи могут быть источником передачи возбудителей острых кишечных инфекций и некоторых глистных заболеваний, попадающих на продукты из почвы. Кроме того, на необработанных продуктах могут остаться химикаты, которые применялись для борьбы с вредителями. Для того, чтобы избежать неприятностей, фрукты и овощи необходимо тщательно мыть, желательно замачивая на 10-15 минут. Для этого лучше использовать бутилированной или предварительно прокипяченной воде - так снизится риск получить возможное бактериальное заражение. В связи с этим специалисты также не советуют пить воду из-под крана или употреблять напитки со льдом - он часто готовится из сырой воды, а замораживание не поможет избавиться от потенциальных возбудителей.

С особой осторожностью следует относиться и к еде на пляже. Не стоит покупать пищу у разносчиков - даже вареная кукуруза может стать причиной пищевого отравления. Как рассказал Михаил Лебедев, единственная относительно безопасная едва у "лоточников" - это печенье, орешки, сухарики и чипсы. Они также должны быть в фабричной упаковке с не истекшим сроком годности.

Желающим полакомиться морепродуктами с мангала специалисты советуют предварительно проверить "дары моря". Настороженно стоит относиться к тем, что сильно приправлены - возможно, что таким образом продавцы пытаются замаскировать порченый продукт. Особое внимание нужно обратить на креветки, моллюски и мидии - стоит поинтересоваться, где они были выловлены, так как эти морские обитатели прекрасно живут и в грязной воде.

Правила безопасности на отдыхе не обходятся без пункта о мытье рук. Как отметил эксперт из Роспотребнадзора, риск инфицирования тем или иным заболеванием зависит от широты и санитарной ситуации в конкретном регионе, однако мытье рук вполне может это предотвратить. Дезинфицировать руки можно также с помощью антибактериальных салфеток и специальных гелей - в крайнем случае, можно использовать спиртовой раствор. Однако мытье рук с мыло по-прежнему остается предпочтительней - по данным санврачей, оно снижает риск заражения диарейными заболеваниями более чем на 40 процентов.