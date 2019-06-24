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Рубрика: Русское оружие

Готов встать в строй

Активным участником форумов "Армия" становится Китай
Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Спецвыпуск № 135(7893)
Военно-технические форумы "Армия" становятся по-настоящему международными и все более масштабными. Один из крупнейших зарубежных экспонентов - КНР.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На стендах, представляющих промышленность этой страны, можно увидеть самую различную продукцию. Это и различные боеприпасы, и средства связи, макеты боевых кораблей и различная сухопутная техника. Российские специалисты внимательно изучают то, что выставляют в парке "Патриот" представители китайской оборонки. В том числе с целью выработки предложений по реализации в будущем амбициозных проектов, которые будут одинаково интересны и нашей стране, и Пекину. Не секрет, что многие современные образцы китайской боевой техники создавались на базе еще советских прототипов.

Китайские бомбардировщики-ракетоносцы H-6K, H-6H/M и H-6U -усовершенствованная копия советского бомбардировщика Ту-16. Вся лучшая ракетная техника ПВО - это копии наших "Ос", "Стрел", "Игл" и С-300ПМ. На базе "трехсотки", которые КНР стала закупать у нас в самом начале 1990-х, создана целая линейка собственных зенитно-ракетных комплексов. И Пекин сейчас активно продвигает их на мировом рынке вооружений, не отказываясь при этом от продолжения закупок российских систем.

Фото: Wikipedia/SAC Tim Laurence
Новые китайские радары не оставят шансов американским F-22 и F-35

Китай первым в мире взял на вооружение наши С-300ПМУ2 "Фаворит", а совсем недавно С-400 "Триумф", из-за которого в том числе США ввели санкции против Пекина.

Упрекать в копировании китайских товарищей никто не собирается. Тем более что КНР реально поддержал российскую оборонную промышленность в тяжелые для нашей страны девяностые годы прошлого века, которые до сих пор вспоминают как лихие. Когда фактически обнулился отечественный гособоронзаказ, именно Китайская Народная Республика своими заказами в области военно-технического сотрудничества спасла многие наши КБ и заводы.

Многие современные образцы китайской боевой техники созданы на базе советских прототипов

Китай один из первых закупил последние версии истребителей Су-27МК, зенитно-ракетные комплексы С-300ПМ, "Тор". Пик сотрудничества наших стран в сфере ВТС был достигнут в 2000 году, когда объем импорта вооружений в Китай приблизился к четырем миллиардам долларов. Практически все потребности КНР в новейшем российском вооружении были удовлетворены.

По мнению ведущего специалиста по Китаю Василия Кашина, в перспективе возможно расширение сотрудничества наших стран в области совместных разработок перспективных видов вооружения. Кстати, Россия готова реализовывать высокотехнологичные совместные проекты не только в военной сфере.

Фото: U.S.Navy/wikipedia
Появилось новое видео китайского корабля с рельсотроном

Очень активно создается российско-китайский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CR 929. И это настоящий прорыв в гражданском авиастроении. Латинские буквы C и R обозначают участников проекта: С -China, R - Russia.

CR - это также первые две литеры названия совместного российско-китайского предприятия China - Russia Commercial Aircraft International Corporation - оператора программы перспективного самолета.

Мы готовы делиться конструкторскими и технологическими секретами со всеми, кто видит в России не врага, а надежного делового партнера.

Русское оружие Мировой арсенал В мире Восточная Азия Китай Форум "Армия - 2019"
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