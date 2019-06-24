Когда болит всё: Названа вероятная причина развития опасной болезни

Исследовательская группа из Монреаля обнаружила связь между проявляющимся хронической болью недугом и изменениями в микробиоме кишечника. Об этом пишет Medicalxpress.

Речь идет о фибромиалгии, которая поражает до 4% населения. Страдающие от заболевания часто жалуются на быструю утомляемость, нарушение сна из-за регулярных болей во всем теле. Ряд специалистов сравнивают такое состояние с остеохондрозом, который часто неверно диагностируют человеку с фибромиалгией. Ошибка дает о себе знать, когда пациент начинает лечение от остеохондроза, а оно не помогает.

Ученые из Монреаля зафиксировали у людей с фибромиалгией изменения в количестве около 20 видов кишечных бактерий.

- Мы использовали ряд методов, включая искусственный интеллект, чтобы подтвердить, что изменения, которые мы наблюдали в микробиомах пациентов с фибромиалгией, не были вызваны такими факторами, как диета, прием лекарственных препаратов, физическая активность, возраст и другими. Кроме того, мы также выяснили, что серьезность симптомов у пациента была напрямую связана с увеличением присутствия или более выраженным отсутствием определенных бактерий, - отметил доктор Амир Минерби из Центра здоровья Университета Макгилла (MUHC).

Пока специалисты до конца не уверены в том, что изменения в микробиоме кишечника могут являться причиной развития фибромиалгии. Это они намерены выяснить в рамках запланированной дальнейшей работы. Также ученых интересует, как открытие сможет повлиять на раннюю диагностику недуга и методы лечения.