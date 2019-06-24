Мастерство атлетов СГ покоряет участников и гостей II Европейских игр

По количеству золотых наград, завоеванных на аренах II Европейских игр в белорусской столице за минувшие выходные дни, сборные команды Союзного государства, признают местные обозреватели, лидируют с космическим ускорением. В копилке россиян за первые два дня девятнадцать наград высшей пробы, а у гостеприимных хозяев турнира еще десять. А всего белорусские атлеты стали накануне обладателями 20 наград, информирует БЕЛТА .

Первой открыла счет медального зачета гимнастка Екатерина Галкина. Правда, она завоевал серебро в упражнениях с обручем. Но затем ее подруги по сборной РБ по художественной гимнастике Анастасия Рыбакова, Арина Цицилина, Карина Ермоленко, Анна Швайба и Анна Гайдукевич стали обладательницами двух золотых и одной бронзовой медалей в групповых упражнениях.

"Несмотря на серьезную конкуренцию, вы с честью выдержали это испытание и доказали, что вы лучшие", - говорится в поздравлении, которое адресовал Александр Лукашенко золотым медалисткам. Он отметил, что грация, красота и исполнительское мастерство каждой из гимнасток заслужили самую высокую оценку со стороны судей и покорили сердца болельщиков.

Саймон Клегг - исполнительный директор игр, который проводил награждение, отметил высокий уровень соревнований в "Минск-Арене". "Художественная гимнастика всегда является украшением нашего форума. Приятно, что тысячи болельщиков посетили эти соревнования", - отметил он. В многоборье групповых состязаний, по результатам выступления с пятью мячами, тремя обручами и четырьмя булавами, белоруски набрали наибольшее количество очков. Серебреная медаль у Болгарии, а бронза досталась на этот раз россиянкам.

Кстати, воскресный день стал финальным в борьбе за награды в акробатической программе игр. В ней хозяева турнира стали обладателями двух бронзовых медалей.

А на главной арене, где проходил турнир легкоатлетов, белорусы завоевали сразу три золотые медали. Дальше всех метнула копье Татьяна Холодович, быстрее всех преодолела 100 метров с барьерами Эльвира Герман, выше всех прыгнул в высоту Максим Недосеков. Серебряными призорами признаны также Кристина Тимановская (100 метров), Анастасия Мирончик-Иванова (прыжки в длину) и Виталий Парахонько (110 метров с барьерами).

Очередными победами порадовали болельщиков и белорусские самбисты. На высшую ступень пьедестала почета поднялась Вера Гореликова. Серебро завоевали Марина Жарская, Андрей Казусенок и Юрий Рыбак, а бронза в активе еще четырех мастеров: Ольги Намазовой, Светланы Тимошенко, Степана Попова и Ивана Анискевича.

В понедельник на аренах Минска будет разыграно очередные 14 комплектов наград, сообщает агентство. На площадке Palova Arena состоятся решающие поединки турнира по баскетболу 3х3, в которых также выступят мужская и женская сборные РБ. Тир имени маршала Тимошенко примет мастеров пулевой и стендовой стрельбы. В "Чижовка-Арене" продолжатся соревнования дзюдоистов, а "Минск-Арена" приглашает на зрелищные выступления участников турнира по прыжкам на батуте, в котором, прогнозируют минские тренеры, у атлетов хорошие медальные перспективы.

В вечерние часы на той же площадке стартуют и состязания по спортивной аэробике. Кроме того, продолжатся предварительные соревнования по боксу, настольному теннису и стрельбе из лука. Стартует в понедельник и турнир бадминтонистов.

Следует напомнить, что всего в активе белорусских атлетов 34 награды (10 золотых, 9 серебряных, 15 бронзовых), они занимают второе место в общекомандном медальном зачете, уступая россиянам, у которых 39 медалей (19, 10, 10).