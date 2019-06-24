Медведев: Россия и Франция будут сотрудничать активнее

Самый плохой путь для отношений России и Запада - замораживание каналов общения, уверен премьер-министр Дмитрий Медведев. В понедельник в Гавре вместе с французским коллегой Эдуаром Филиппом он пытался найти возможности для развития диалога с Парижем.

Москва и Париж "сошлись в том, что нужно действовать активнее, искать новые возможности, включая сотрудничество в новых сферах", сообщил Дмитрий Медведев по итогам переговоров. "Нужно думать о том, чтобы использовать все возможные форматы для взаимодействия", - добавил он.

Город-порт на побережье Ла-Манша - его название переводится как "гавань" - принимающая сторона выбрала не случайно. Филипп долгие годы работал здесь мэром, к тому же Гавр - побратим с Санкт-Петербургом, откуда родом Дмитрий Медведев. И гостеприимный хозяин не преминул возможностью показать российскому коллеге местные достопримечательности.

Но перед этим премьеры провели важные переговоры, которые могут определить дальнейший курс российско-французских отношений, пострадавших, как и со многими другими странами Европы, после 2014 года. Когда развернулся кризис вокруг Украины, Париж приостановил работу основных механизмов межгосударственного взаимодействия, включая межправительственную комиссию под председательством глав правительств. В последний раз она собиралась осенью 2013 года, проработав до этого 17 лет, а премьеры время от времени имеют возможность встретиться на межгосударственных мероприятиях.

"Отсутствие контактов - это наказание для самих себя", - подчеркнул Дмитрий Медведев. Эдуару Филиппу он предложил воспользоваться встречей, чтобы обсудить темы, которые представляют взаимный интерес, в том числе вопросы российско-французского сотрудничества.

Несмотря на охлаждение межправительственных контактов, экономическое взаимодействие между странами на месте не стоит. Последние четыре года отмечается стабильный рост двустороннего товарооборота. По итогам 2018 года он увеличился на 11,2 процентов и достиг 17,2 миллиарда долларов, экспорт российских товаров вырос на 31,1 процента, а вот импорт в нашу страну незначительно, но снизился - на 0,7 процента.

При всех попытках со стороны Евросоюза давить на Россию санкциями французский бизнес покидать нашу страну не спешит. Более 500 компаний работают в различных отраслях российской экономики, включая такие крупные проекты в энергетике, как два газопровода "Северный поток" и проекты по сжижению газа "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ-2". Под эгидой Совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам, в котором сопредседателем выступает министр экономического развития РФ Максим Орешкин, идет подготовка к проведению в Париже российско-французского Форума малых и средних предприятий.

"Конечно, это сотрудничество невозможно вырвать из контекста отношений с Евросоюзом", - согласился российский премьер. Выражается это в том, что французская сторона, по словам Филиппа, не может изменить действующие нормы ЕС и не собирается отказываться от правил, введенных в 2014 году. Но, подчеркнул глава правительства Франции, президент республики Эмманюэль Макрон посчитал, что двустороннее общение между странами выйдет на более качественный уровень, если будет сохранено пространство для диалога. Поэтому в сентябре возобновятся российско-французские встречи в формате "2+2" - переговоры глав МИД и министерств обороны.

В Москве спокойно относятся к заморозке западными странами форматов двустороннего диалога. "Как хотят наши партнеры продолжать это общение, мы так и будем", - сказал Медведев. Как и в вопросе отмены санкций, мяч на стороне Запада.

Однако, уверен председатель правительства России, решения партнеров, связанные с отменой тех или иных форматов общения, ошибочны. "Можно спорить, но нельзя замораживать каналы общения и прерывать контакты, потому что это самый плохой путь, который только может быть, - пояснил премьер. - Недаром появилось утверждение, что в чем-то в мире в настоящий момент обстановка хуже, чем в период "холодной войны". Даже в самые тяжелые периоды отношений СССР с Западом общение шло на всех уровнях.

- Нет общения - нет доверия, нет доверия - нет возможности решать задачи, - указал Дмитрий Медведев.

Без сближения позиций, например, едва ли получится разрешить самые острые международные вопросы, в том числе вбивающие клин между Россией и Европой. "Избрание нового президента Украины предоставляет новую возможность для нас", - считает французский премьер. Париж, по его словам, решительно настроен на продвижение ситуации в позитивном русле в формате "нормандской четверки" и призывает Россию использовать сложившуюся возможность для реализации минских соглашений.

Дмитрий Медведев назвал полезными активные усилия руководства Франции для урегулирования ситуации вокруг Украины, но позиции сторон все еще расходятся. "Я сказал, что пока новое руководство, на мой взгляд, никак себя не проявило, но, как минимум, не упущены возможности для того, чтобы сделать правильные шаги и восстановить правильное понимание минского процесса, использовать наиболее удачные элементы нормандского формата и двигаться в сторону общего успокоения ситуации на территории нашего ближайшего соседа", - заявил он по итогам переговоров.

Для продолжения диалога российский премьер пригласил своего коллегу побывать уже у себя на родине - в Санкт-Петербурге. Возможно, к тому времени ситуация в мире будет совсем иной, чтобы правительства России и Франции могли вплотную заняться развитием двустороннего сотрудничества. "Санкции - это не постоянный режим. Это этап, который может быть отменен в любой момент", - отметил Эдуар Филипп.