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24.06.2019 10:52
Рубрика: В мире

МИД Японии опроверг информацию о визите президента Украины в Осаку

Текст: Александр Ленин

Японские власти не располагают информацией о планах президента Украины Владимира Зеленского посетить саммит G20, который пройдет 28-29 июня в Осаке.

Фото: REUTERS/VALENTYN OGIRENKO
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"Президента Украины нет в листе приглашенных на саммит. Ни МИД, ни ответственные за подготовку саммита G20 не располагают информацией о приезде президента (Украины - прим. "РГ") в Японию", - сообщили в японском внешнеполитическом ведомстве, на которое ссылается ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о возможной поездке Владимира Зеленского в японскую Осаку на саммит "двадцатки", где, по его словам, состоится общение украинского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным.

В Кремле оперативно опровергли слова руководителя украинского МИД. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в графике Владимира Путина встреча с Зеленским не значится.

В мире Восточная Азия Япония В мире экс-СССР Украина
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