МИД Украины отправил президента в Японию

МИД Японии опроверг обсуждаемую украинскими СМИ информацию о визите президента Владимира Зеленского на саммит G20 в Осаке. В разъяснениях принимающей стороны не было надобности, если бы не министр иностранных дел Украины Павел Климкин, внезапно вернувшийся в публичную сферу. "Президента Украины нет в списке лиц, приглашенных на саммит. Ни МИД, ни ответственные за подготовку саммита не располагают информацией о приезде президента Украины в Японию", - заявили в пресс-службе японского дипломатического ведомства агентству ТАСС.

Обратиться за комментарием к японским дипломатам журналистов заставил Климкин, продолжающий исполнять обязанности главы украинской дипломатии.

В интервью телеканала "Прямой" он анонсировал поездку Зеленского в Осаку и даже его встречу на полях саммита с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков скорректировал существующую исключительно в голове Климкина виртуальную реальность, пояснив, что встреча с украинским коллегой в графике Путина не значится. Однако и после этого никто в Киеве не задался вопросом, что будет делать на встрече мировых экономических тяжеловесов президент самой нищей страны Европы. Остается только гадать, по злому ли умыслу Климкин дезинформировал украинское общество и Токио. И почему "команда" Зеленского не предотвратила скандал и не скорректировала заявления главы МИД. Между тем сам факт, что внешней политикой Украины активно продолжает заниматься одна из самых одиозных и одновременно комичных фигур режима Порошенко, тоже является хорошей иллюстрацией текущего состояния и качества госуправления на Украине. Окружение Зеленского, наверное, слишком увлечено внутренней повесткой, а именно - досрочными парламентскими выборами, чтобы обращать внимание на живущего в собственном иллюзорном мире министра иностранных дел.