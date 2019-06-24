Мигрантов из каких стран стало больше приезжать в Россию

В прошлом году заметно снизился поток мигрантов из Украины в Россию, а вот из Туркменистана вырос. Об этом говорится в отчете Аналитического центра НАФИ, подготовленного на основе данных Росстата (есть в распоряжении "Российской газеты").

Всего в прошлом году в страну прибыли более 565 тысяч мигрантов, 90 процентов из них приехали из стран СНГ.

По количеству мигрантов по-прежнему лидирует Украина. Каждый четвертый приезжий (24 процента) - оттуда. При этом приток людей из этой страны снизился в прошлом году на 8,3 процента.

Второе место занимает Казахстан - 72, 1 тысячи человек, рост - 0, 6 процента. Далее следует Таджикистан - 67,9 тысячи человек (плюс 7 процентов).

Четвертое и пятое место досталось Узбекистану и Армении, из которых приехало 55, 3 и 48,4 тысячи человек соответственно. Снижение составило в первом случае 13, 6 процента, во втором - 0,97 процента.

В процентном выражении больше всего вырос приток в Россию из Туркменистана - на 20, 3 процента. А вот в абсолютных цифрах ручеек мигрантов оттуда небольшой - 10, 5 тысячи человек за весь прошлый год.