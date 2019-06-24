Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомлений

Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде.

Законопроект уже готов и опубликован для общественного обсуждения на портале нормативно-правовых актов.

Поправки подразумевают, что налоговые документы граждане будут получать только в электронной форме через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. Исключение предусмотрено для инвалидов, пенсионеров и жителей отдаленных районов. Остальным, чтобы иметь возможность по-прежнему получать уведомления в бумажном виде (заказным письмом по почте), придется писать заявление.

Налогоплательщики, которые не успели завести личный кабинет на сайте ФНС, с 1 июня 2020 года будут получать вместе с письмами от налоговой службы регистрационные карты для упрощенного доступа к сервису. Сейчас регистрационную карту можно получить лишь при личном визите в налоговую.

На новый порядок планируется перейти за шесть месяцев - к 31 декабря 2020 года.

Начиная с 2021 года, он, по расчетам Минфина, позволит экономить на почтовой рассылке не менее 45 миллионов налоговых уведомлений и требований об уплате налогов. "Общий объем ежегодно высвобождаемых бюджетных средств за счет реализации таких изменений, по прогнозным расчетам, исходя из действующих в настоящее время почтовых тарифов, может составить 2,7 миллиарда рублей", - уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

В 2018 году, по данным Минфина, общий объем ассигнований, предусмотренных на подготовку и пересылку почтовых отправлений в рамках массовой печати документов налоговых органов (в том числе налоговых уведомлений и требований об уплате налогов), составил 4,1 миллиарда рублей.