Министры туризма Китая, России и Монголии провели совещание в городе Уланчаб

После запуска в 2016 году механизма совещаний министров туризма Китая, России и Монголии три стороны использовали их для постоянного продвижения и расширения взаимного обмена и углубления сотрудничества в индустрии туризма и гостеприимства, для последовательного создания туристического маршрута "Великого чайного пути" между тремя странами, а также для внедрения совместной системы распространения и расширения сфер деятельности, чтобы укрепить дружбу и добрососедство между народами трёх стран.

Лоу Шуган отметил, что обширный и углубленный туристический обмен и сотрудничество между Китаем, Россией и Монголией способствовали всестороннему развитию каждой из трех стран с точки зрения экономического и торгового сотрудничества, дружбы народов и цивилизованного взаимного обучения. Растущее число трёхсторонних визитов является наиболее убедительным доказательством этого.

В настоящее время сотрудничество в сфере туризма и гостеприимства между Китаем, Россией и Монголией имеет огромный потенциал, оно вступило в новую эру модернизации и глубокого развития. В будущем КНР, РФ и Монголии необходимо и далее укреплять сотрудничество в сфере туризма, делиться возможностями и создавать условия для совместного процветания.

4-е совещание министров туризма Китая, России и Монголии открылось 23 июня в городе Уланчабе. Делегации возглавили представители профильных министерств трёх стран. В ходе встречи прошла церемония открытия культурно-туристической выставки "Великого чайного пути" и церемония открытия летнего лагеря китайско-российского и монгольского туризма в Монголии под девизом "Дружба, мир и молодые посланники". Также был дан старт международному внедорожному ралли между Китаем, Россией и Монголией.