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24.06.2019 17:38
Рубрика: Власть

Печать на расстоянии

Минюст предлагает ввести удаленные нотариальные действия
Текст: Владислав Куликов
Министерство юстиции России внесло в правительство страны законопроект, предусматривающий совершение нотариусом отдельных нотариальных действий удаленно. Об этом сообщил министр юстиции Александр Коновалов.
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

"В частности, без личного посещения нотариуса можно будет засвидетельствовать верность перевода, передать в депозит денежные суммы и ценные бумаги, обеспечить доказательства, - рассказал он. - Кроме того, совершение нотариальных действий будет возможно одновременно несколькими нотариусами посредством информационно-телекоммуникационных сетей и единой информационной системы нотариата".

С помощью нотариусов люди в разных городах смогут дистанционно оформить сделку по жилью

Несколько нотариусов из разных регионов смогут связываться и помогать гражданам дистанционно оформлять сделки, например, при продаже квартиры. Продавец может находиться в Москве, а покупатель в Красноярске. Каждый придет к нотариусу в своем регионе, и житель Красноярска, никуда не уезжая, станет полноправным владельцем столичной недвижимости.

Фото: PHOTOXPRESS
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Кстати, благодаря электронному документообороту нотариусов с Росреестром право собственности на недвижимость в случае нотариального удостоверения сделки сегодня регистрируется всего за один рабочий день, и для граждан в таком случае электронная регистрация бесплатна.

Говоря о реализации поставленной руководством страны задачи по ускоренному развитию экономики и социальной сферы, Александр Коновалов отметил, что нотариат уже сейчас является одним из самых передовых институтов, использующих новейшие электронные технологии. Подчеркивая необходимость внедрения в жизнь социально значимых сервисов, министр юстиции в качестве примера привел ряд публичных реестров нотариата, созданных Федеральной нотариальной палатой.

"Создание Единой информационной системы нотариата позволило исключить фальсификацию нотариальных действий, упростить обмен данными, - рассказал Александр Коновалов. - В рамках этой системы функционируют высокотехнологичные онлайн-сервисы, в частности Реестр уведомлений о залоге движимого имущества, в котором любой потенциальный покупатель может проверить, не находится ли автомобиль, выставленный на продажу, в залоге. Также в сети Интернет можно проверить действительность нотариально удостоверенных доверенностей, узнать об открытии наследственного дела и найти нотариуса, который им занимается".

Фото: Александр Корольков/РГ
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Согласно последним данным, только к онлайн-проверке движимого имущества на предмет залога на сайте Федеральной нотариальной палаты ежедневно обращаются более 20 тысяч человек. Покупатели машин таким образом проверяют, не находится ли понравившееся авто в залоге у банка. Если в реестре машина не значится, необходимо получить официальную выписку из реестра, и она станет охранной грамотой. Машину у покупателя уже не заберут. Всего же в реестре уведомлений о залогах содержится более 7 миллионов записей.

"Нотариат, объективно выступая гарантом законности удостоверяемого им акта, выполняет важную функцию превентивной судебной защиты, то есть снижает само число споров либо обеспечивает надежную доказательную базу в случае, если спор все-таки возник", - подчеркнул президент Федеральной нотариальной палаты России Константин Корсик.

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