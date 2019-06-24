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24.06.2019 17:58
Рубрика: Общество

Поставь себя на место инженера

Минпросвещения оценит реальные навыки учеников
Текст: Ксения Семенко
Министерство просвещения планирует провести в регионах исследование по функциональной грамотности школьников. То есть проверить не сами знания, а то, как хорошо дети умеют применять их в реальных ситуациях.
Все знаешь? Хорошо. Но важно, насколько ты свои знания умеешь применить на практике. Фото: Юрий Белинский / ТАСС Все знаешь? Хорошо. Но важно, насколько ты свои знания умеешь применить на практике. Фото: Юрий Белинский / ТАСС
Все знаешь? Хорошо. Но важно, насколько ты свои знания умеешь применить на практике. Фото: Юрий Белинский / ТАСС

...Рассчитать, куда в темном парке поставить фонарный столб, чтобы осветить как можно большую площадь. Просто? Только на первый взгляд. Задачка сразу "включает" у школьника пространственное мышление, он начинает делать математические вычисления, ставит себя на место инженера...

Зачем это нужно? К 2024 году Россия должна войти в десятку стран по качеству школьного образования. Результат будет оцениваться в первую очередь по данным международных исследований - PIRLS, PISA и других. А они говорят: наши ребята хорошо умеют решать примеры и показывать, что выучили на уроках. Однако демонстрируют средние результаты использования знаний в жизни.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Чем занимаются наблюдатели на ЕГЭ

Чтобы изменить ситуацию, нужны новые методики, походы к оценке школьных успехов. Именно их сейчас разрабатывают эксперты Института стратегии развития образования РАО.

- Мы хотим научить ребенка мыслить, реально представлять ситуацию и переносить знания в практическую плоскость, - говорит вице-президент Российской академии образования Виктор Басюк. - Важно, чтобы наша работа не копировала международные исследования, а учитывала российскую специфику.

Всего будет шесть направлений: задания на математическую, читательскую, естественнонаучную и финансовую грамотность; креативное и критическое мышление; глобальные компетенции.

- Последнее - это инновационное направление, которое было включено в исследование PISA прошлого года, - комментирует руководитель проекта, заведующая Центром оценки качества образования ИСРО РАО Галина Ковалева. - Речь идет о таких проблемах, как глобальное потепление, распределение труда, миграция населения. Креативное мышление тоже новое направление. Разделяют "большую креативность" - как талант и "малую креативность" - как способность, которую можно развить у каждого в школе.

Фото: Halfpoint / iStockphoto
Эксперт: Вслед за образовательными стандартами изменятся учебники

Исследование затронет учеников 5-го и 7-го классов. Именно здесь, по мнению экспертов, школьники начинают "проседать" по успеваемости. Кто-то связывает это с психологическими и физиологическими особенностями детей. Кто-то с тем, что учителя-предметники дают материал несогласованно, без учета общей нагрузки на ученика. Первая апробация технологии для оценки функциональной грамотности школьников уже прошла более чем в 20 регионах.

- Не стоит воспринимать это исследование как очередную контрольную. Это не экзамен! Регион сам выбирает, принимать участие в мониторинге или нет, - рассказывает директор департамента госполитики в сфере оценки качества общего образования минпросвещения Антон Четвертков. - Все материалы исследования будут переданы учителям, которые смогут использовать их в работе. Подчеркну: никаких управленческих решений в отношении школ или педагогов по итогам исследования приниматься не будет.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Реформа образования
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