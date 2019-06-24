Многодетным военным могут простить нанесенный армии ущерб

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в закон "О материальной ответственности военнослужащих". Одна из важных новаций: суды смогут спасать от непосильных выплат многодетных отцов-командиров, допустим, утопивших танк на учениях. Или спаливших нечаянно склад с обмундированием.

Для людей, надевших погоны, часто становится неожиданностью, что военная служба дело опасное и в материальном плане. В военкоматах об этом не рассказывают, однако армия подчас доверяет служивому ценное имущество, за которое тот отвечает не только головой, но и рублем.

Военнослужащий сможет подать письменное обязательство о добровольном возмещении ущерба, приложив к нему график платежей

Недавно резонанс в СМИ вызвала история командира подводной лодки "Краснодар", столкнувшейся в Балтийском море с иностранным судном. Минобороны предъявило капитану иск, и суд обязал того заплатить 12 миллионов рублей в качестве компенсации за ремонт подводной лодки. Еще 5 миллионов должен возместить казне командир дивизиона подводных лодок, который во время того неудачного всплытия был старшим офицером на борту подлодки.

Однако истории, подобные этой, только вершина айсберга. Маленькие финансовые трагедии разыгрываются в режиме нон-стоп во всех войсковых частях страны.

Если ущерб небольшой, не больше месячного оклада, то вычесть его из получки виновного может командир воинской части. Если сумма выше, то взыскать ее можно только через суд.

Нередко иски направляются и к отставникам. Например, недавно в Бурятии судебные приставы взыскали более 23 тысяч рублей с бывшего контрактника: мужчину уволили со службы раньше срока по плохой статье. Выходя в отставку, солдат должен был сдать некоторое служебное имущество, числившееся за ним. Но не сдал, и в итоге пришлось заплатить: командование подало в суд, выиграло, а судебные приставы добились, чтобы минобороны получило свои деньги.

Сейчас военным ведомством разработан законопроект, который, как рассказал член правительственной комиссии по законопроектной деятельности, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, совершенствует процедуру привлечения военнослужащих к материальной ответственности.

"Это достаточно распространенный правовой институт: военнослужащих нередко заставляют возмещать нанесенный их служебными ошибками ущерб государству, - пояснил он. - К ущербу можно отнести, например, перерасход топлива, утрату амуниции, комплектующих деталей к боевой технике и прочее. Законопроект предоставляет военнослужащим право претендовать на рассрочку, также конкретизирует условия, когда размер взыскиваемых сумм может быть снижен. Например, при наличии у военнослужащего двух и более несовершеннолетних детей размер компенсации может быть уменьшен".

Еще в советское время в военных училищах курсантам втолковывали: учитесь хорошо, вы должны разбираться в делах, чтобы ваши жены потом ходили в шелковых платьях, а не брезентовых. Брезентовые платья грозили женам командиров-растерях.

Как рассказывают опытные офицеры, платить на службе приходится практически всем, на ком есть материальная ответственность. Допустим, командир мотострелкового взвода принимает под свою ответственность помимо прочего три боевых машины пехоты. Или три бронетранспортера, смотря чем вооружена часть. В индивидуальный комплект ЗИП (запасные инструменты и принадлежности) бронетранспортера БТР-80 входит 170 наименований.

Это и наборы гаечных ключей, и аптечка, и короба для боеприпасов, и многое другое. Все принимается по описи и учитывается. Что потеряется, командиру придется заплатить. А теряется все и постоянно. Поэтому толковый отец-командир должен уметь уследить за вверенным имуществом - до самого последнего шлемофона.

Офицеры с головой на плечах, как правило, попадают в небольшие неприятности, учатся на своих ошибках и в итоге платят немного, а потом делают хорошую карьеру. Менее сообразительные офицеры попадают в крупные неприятности, платят много, карьеры в большинстве своем не делают.

При этом рублем за имущество отвечают не только командиры, но и солдаты, даже призывники. Если набегает прилично, то некоторым приходится отдавать воинский долг и после службы.

"Если военнослужащий потерял оружие или боеприпасы, ему придется не просто возместить ущерб, он попадет под уголовную статью, - говорит адвокат Вячеслав Голенев. - Точно так же возбудят уголовное дело, если имущество будет военным разворовано. Когда же ущерб небольшой, причина не в воровстве, а в неопытности и стечении обстоятельств - что-то, к примеру, просто потерялось, то дело может ограничиться материальной ответственностью. За потерянную связку гаечных ключей к боевой машине пехоты офицера не посадят и не уволят, но заплатить придется".

По его словам, действующий закон также разрешает суду снижать выплаты, но сейчас норма слишком общая, а подготовленные поправки вводят конкретные критерии. Например, уменьшат счет военному, у которого двое и более детей или на иждивении находится инвалид. Так же суды могут учесть материальное положение военнослужащего, в том числе если среднедушевой доход его семьи ниже величины прожиточного минимума.

"Норма станет более четкой, и это позволит судам эффективней ее применять, - полагает Вячеслав Голенев. - В целом было бы хорошо, если бы Верховный суд дал подробные разъяснения по практике привлечения военнослужащих к материальной ответственности и особенно по разграничению ситуаций, когда вместе с нанесенным ущербом возникает еще и уголовная ответственность, когда дело должно ограничиваться материальной ответственностью, а когда даже при наличии ущерба не стоит выставлять счет военнослужащему. Допустим, сейчас на практике появились дела, когда летчикам предъявляли иски за поврежденные самолеты. Но военная техника сложна, в ходе боевой учебы ошибок не избежать. И танк могут утопить на учениях, и дорогой беспилотник разбить. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Чрезмерное применение института материальной ответственности может привести к тому, что реальная боевая учеба будет подменяться формализмом, проходить только на бумаге, чтобы не рисковать техникой. Но это снизит боеготовность частей, ведь как офицеры и солдаты смогут научиться? Наказываться должны хищения, разгильдяйство и бесхозяйственность. Если же ущерб вызван ошибкой в силу неопытности, здесь бить военнослужащего рублем не стоит".

Помимо прочего проект прописывает правила рассрочки для военнослужащего, признавшего свою оплошность. Служивый сможет написать письменное обязательство о добровольном возмещении ущерба, в котором должны быть указаны конкретные периоды платежей, срок выплаты в полном объеме причитающейся с военнослужащего суммы причиненного ущерба и размеры платежей (денежных средств) в каждом периоде платежа. В банках это называют графиком платежей.

"При этом периоды платежей не могут превышать 35 календарных дней, срок выплаты в полном объеме причитающейся с военнослужащего суммы причиненного ущерба не может превышать оставшегося срока военной службы военнослужащего, а размер платежа (денежных средств) в каждом периоде платежа (за исключением последнего платежа) не может составлять менее 20 процентов месячного денежного довольствия военнослужащего, добровольно возмещающего причиненный ущерб", - сказано в проекте.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"