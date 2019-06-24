Москвичам пообещали умеренно теплый понедельник

В столичном регионе воздух прогреется максимум до +27. Об этом "РГ" сообщили в Метеобюро Москвы и области. По данным синоптиков, в центре России начнет постепенно холодать. Днем не выше +27 градусов, в вечерние часы температура воздуха понизится до +17, по области до 15 тепла.

"Из столичного региона постепенно уходит жара, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Температура воздуха будет падать, а со среды возможны небольшие дожди, которые ускорят понижение температуры воздуха. Так, днем во вторник не выше +21 градуса, в среду около 19-ти. А к выходным, согласно прогнозу, воздух остынет до +17".

Неблагоприятным фактором сегодня может стать высокое атмосферное давление. В утренние часы оно было 760 мм ртутного столба, днем опустится, но все равно будет выше нормы.

Максимальная температура воздуха 24 июня была зафиксирована в Москве в 1948 году - 33,5 градуса. Минимальная температура была в 1983 году. Тогда воздух в ночные часы остыл до +3,1 градуса.