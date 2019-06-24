МОТ приняла конвенцию против насилия на работе

На юбилейной сессии Международной конференции труда приняли новую конвенцию и рекомендации, направленные на противодействие насилию и домогательствам в сфере труда. Об этом сообщила Международная организация труда (МОТ).

В частности, в конвенции признается, что насилие и домогательства в сфере труда "могут являть собой нарушение прав человека", "представляют угрозу для равенства возможностей, недопустимы и несовместимы с достойным трудом". Документ определяет "насилие и домогательства" как поведение, действия или угрозы действия, "цель, результат или возможный результат которых - причинение физического, психологического, сексуального или экономического ущерба". А это значит, что государства-члены МОТ обязаны поддерживать "общую обстановку нулевой терпимости" по отношению к таким явлениям.

Цель нормы - обеспечить защиту работникам безотносительно их договорного статуса. Она охватывает людей, проходящих профессиональную подготовку, стажеров и учеников, работников, чьи трудовые отношения были прекращены, волонтеров, людей, ищущих работу, и соискателей вакансий.

При этом документ признает, что работодатели тоже могут подвергаться насилию и домогательствам.

По словам генерального директора МОТ Гая Райдера, норма касается насилия и домогательств на рабочем месте, в местах, где работник получает зарплату, отдыхает, принимает пищу в течение рабочего дня, пользуется санитарно-гигиеническими удобствами или переодевается; в ходе служебных командировок, поездок, учетных занятий, общественных и иных мероприятий; в процессе общения, связанного с работой (в том числе с использованием информационных и коммуникационных технологий), в предоставленных работодателем жилых помещениях; при поездках на работу и обратно. В документе также признается, что в насилие и домогательства могут быть вовлечены третьи лица.

Как отметил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, принятие конвенции МОТ - это еще один шаг в сторону развития трудовых отношений. "Я бы особенно подчеркнул значение этого события с точки зрения гуманизации взаимоотношений на рабочем месте. Когда мы говорим об условиях труда, что приходит в первую очередь в голову? Заработная плата, физическая безопасность. Но человек это еще и тонкая душевная субстанция. Можно так выстроить взаимоотношения начальника и подчиненного, что никаких денег не захочешь", - сказал он.

Психологическое давление иногда гораздо опаснее, по сравнению с другими факторами производственной среды. Не зря же ВОЗ в этом году определило профессиональное выгорание, как одно из серьезных нарушений здоровья, продолжает эксперт. А по прогнозу ВОЗ этот вид профессиональных заболеваний станет лидирующим в ближайшей перспективе. "Именно поэтому и МОТ бьет тревогу: страны должны уделять этому вопросу непосредственное внимание и пресекать давление на работника, принуждение его к работе через насильственные действия или предоставление работнику возможности карьерного или профессионального роста не в соответствии с его достижениями, а из-за выполнения действий не связанных с трудовыми обязанностями",- добавил он.

Конвенция вступит в силу через 12 месяцев после того, как ее ратифицирует не менее двух государств-членов МОТ.