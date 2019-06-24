МТС провел ребрендинг

Компания мобильной связи МТС обновляет позиционирование бренда, слоган и визуальный стиль. Об этом сообщается на сайте компании. Это связано с новой стратегией компании, направленной на трансформацию и создание цифровых продуктов на новых рынках.

Из визуального стиля компании исчезнет ставшая неактуальной концепция крафта (стилизованная под мазок кистью красная полоса), акцент сделают на более динамичные форматы, которые отражают ориентацию на цифровую составляющую деятельности МТС.

Центральный элемент брендинга в новой концепции - красная полоса, вырастающая из типографики нового логотипа компании

Новый слоган МТС - "Быть лучше каждый день".