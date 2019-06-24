Мусульманки в Гренобле были оштрафованы за плавание в бассейне в буркини. Они провели публичную акцию и искупались в костюмах, покрывающих все части их тела - кроме лица, рук и стоп, в бассейне Jean Bron, который является одним из многих во Франции, где запрещают буркини.

"Операция - плавание в буркини" была начата в прошлом месяце членами группы "Гражданский Альянс Гренобля", чтобы защитить то, что, по их словам, является правом мусульманских женщин.

Акция продолжалась около часа. После женщины были допрошены полицией, и каждую из них оштрафовали на 35 евро (40 долларов США) за нарушение правил поведения. Burkinis, смесь слов "burka" и "bikini", продается мусульманским женщинам для плавания в общественных местах. Власти в нескольких французских городах предложили вообще запретить эту одежду. В 2010 году Франция стала первой европейской страной, запретившей публичное закрытие лица.

В своем сообщении на странице в Facebook "Гражданский Альянс" сообщил, что этот шаг был частью кампании, которая началась в мае 2018 года с подписания петиции. Более 600 мусульманских женщин призвали мэра Гренобля Эрика Пиолла реформировать правила, регулирующие правила поведения в общественных бассейнах.

В свою очередь, комментируя данную акцию, член правоцентристской партии Франции "Республиканцы" Матье Шамусси заметил, что "политизированный ислам в стране шаг за шагом продвигается вперед".