Наша мужская команда по баскетболу 3х3 на соревнованиях в Минске завоевала "золото"

На Европейских играх в Минске поздно вечером завершились соревнования у баскетболистов, которые разыгрывали медали в формате 3х3. Российские девушки остались без наград, уступив в четвертьфинале Франции, зато мужчины добрались до титульного матча, где победили команду Латвии со счетом 21:14.

Уличному баскетболу, как еще называют разновидность игры на одно кольцо, когда на площадке у каждой команды находится по три человека, в Минске немного не повезло. Практически одновременно с Европейскими играми в Голландии под эгидой ФИБА проходил Кубок мира, и лучшие силы были брошены туда. Но и посмотреть на ближайший резерв было очень любопытно. Команды, в том числе и российская, в основном были представлены молодыми игроками. С учетом олимпийского статуса, который относительно недавно получил баскетбол 3х3, этих же людей мы можем увидеть если не на Олимпиаде в Токио, то на Играх-2026.

Средний возраст нашей женской четверки - каждая сборная представлена квартетом, и один из игроков находится на скамейке запасных - всего 21 год. Самой старшей, Екатерине Поляшовой, 23 года, а самой юной Анне Поздняковой - к слову, младшей дочери президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова - и вовсе 18. Возможно, именно опыта, а также физической мощи российским девушкам немного не хватило. Из-за поражения на групповом этапе от Беларуси они оказались в квартете вторыми, и в первом же раунде плей-офф получили в соперники очень сильную Францию. Как итог - поражение 13:20. Что называется, без шансов. Девчонки так расстроились, что даже не стали после матча общаться с прессой. Эмоции понятны - четыре года назад на Европейских играх в Баку женская сборная, пусть и совершенно иная по составу, завоевала "золото". Теперь же осталась без медалей. Впрочем, учитывая возраст девушек, у них есть все шансы исправиться через четыре года в Кракове.

А вот мужчины, которые также приехали в Минск защищать титул и также в абсолютно ином составе (Алексей Жердев, Илья Карпенков, Кирилл Писклов и Станислав Шаров), свой уровень подтвердили. Поражение на групповом этапе от Франции (21:22) выйти в плей-офф им не помешало - Италия и Украина были обыграны уверенно, 21:15 и 21:14 соответственно. В четвертьфинале чехи тоже преградой не стали - 20:15. Дальше было куда сложнее. Судьба матча с Польшей решилась уже в концовке - 19:16. И, наконец, финальный матч против Латвии, в овертайме лишившей шансов на "золото" хозяев соревнований (19:17). В борьбе за "золото" наши ребята добились успеха - 21:14. Причем последний мяч (в стритбол играют до 21 очка и не более 10 минут) был заброшен за девять секунд до сирены.

Финальный матч мужского турнира Россия - Латвия завершился со счетом 21:14 в пользу наших ребят. А у девушек чемпионками стали француженки

Корреспондент "РГ" пообщался с центровым российской команды Ильей Карпенковым - об Играх в Минске, специфике баскетбола 3х3 и разнице с его классической разновидностью.

Илья, как оцените итоги соревнований?

Илья Карпенков: Мы всегда едем на турниры, чтобы показать максимум и занять самое высокое место. Знали, что российская сборная была чемпионом первых Евроигр в Баку четыре года назад. Но все-таки завоевать титул не так сложно, как удержать его. Рады, что у нас в итоге получилось повторить тот успех.

Параллельно с Европейскими играми проходил Кубок мира по баскетболу 3х3, поэтому в Минск все сильнейшие приехать не смогли. Это повлияло на уровень турнира?

Илья Карпенков: Те ребята, которые участвовали в чемпионате мира, собрались гораздо раньше нас. Они более опытные, сыгранные, и поэтому они поехали туда. Парни были настроены как минимум выйти в финал, но, к сожалению, не смогли выйти из группы. Думаю, тренер внесет корректировки, проведет работу над ошибками, и они будут играть только лучше.

Какое отношение у классических баскетболистов, в том числе вас, к этой разновидности игры?

Илья Карпенков: Мне главное играть в баскетбол, а какой он, три на три или пять на пять, уже не так важно. Я всегда стараюсь выкладываться на полную катушку.

Как ваши личные успехи в "Химках-2"?

Илья Карпенков: Сезон закончился, и пока что я свободный агент. Возможно, будут новые предложения. Может быть, если кто-то смотрит этот турнир, то заметят меня или других парней.

Специфика баскетбола 3х3 есть? Все-таки здесь больше индивидуальной борьбы один в один, чем в классике.

Илья Карпенков: Смотря, какая у конкретной команды философия. В принципе 3х3 - более интенсивная и физически контактная игра, чем классический баскетбол пять на пять. Но и здесь есть место комбинациям. Тут нужно больше использовать слабые стороны соперника. А поскольку игроков и пространства меньше, то и мяч двигается меньше.

Можно назвать его другим видом спорта?

Илья Карпенков: Да, конечно. Это совершенно иной баскетбол, где все по-другому. И со временем, думаю, отличий будет все больше и больше.