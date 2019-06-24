Мужская сборная по баскетболу 3х3 стала чемпионом Европейских игр

Сборная России по баскетболу 3х3 среди мужчин сохранила звание чемпионов Европейских игр. В Минске наши спортсмены повторили успех Баку-2015. В финале россияне переиграли команду Латвии 21:14.

На вторые по счету Европейские игры сборная России приехала в совершенно другом составе. Четверку игроков составили Алексей Жердев, Илья Карпенков, Кирилл Писклов и Станислав Шаров. Самому старшему, Шарову, 24 года, так что эту команду лучше всего назвать молодой-перспективной. Основная сборная отправилась на Кубок мира в Голландию, где не преуспела. И у парней в Минске был дополнительный стимул бороться только за золото.

На групповом этапе россияне проиграли один матч против Франции (21:22). Но за счет хорошей разницы мячей в поединках с Украиной (21:14) и Италией (21:15) вышли в плей-офф с первого места. Сегодня, во время плей-офф, были последовательно повержены Чехия (21:15), Польша (17:13) и в финале Латвия (21:14). Пожалуй, именно полуфинальный поединок против поляков получился самым сложным - его судьба решилась уже в самой концовке. А вот в финале интрига держалась недолго. Россияне сразу же оторвались от соперника на несколько очков, и в итоге свое преимущество только планомерно увеличили. Итоговый счет не оставляет сомнения в превосходстве сборной России, которая получила заслуженные золотые медали.

Что же касается нашей женской команды, то она также приехала в Минск в ранге обладателя титула. Но на четвертьфинальной стадии не смогла совладать с француженками, оставшись в итоге без медалей - 13:20. Сборная Франции в итоге завоевала титул, разгромив в главном матче Эстонию 21:8. Бронзу и у мужчин, и у женщин получили хозяева Игр белорусы.