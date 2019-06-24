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24.06.2019 14:24
Рубрика: Экономика

На портале госуслуг картой "Мир" можно оплачивать автоштрафы без комиссии

Текст: Юлия Кривошапко

Оплата услуг в категории "Штрафы ГИБДД" на портале госуслуг стала выгоднее для держателей карт "Мир" - с 24 июня для них отменена комиссия в размере 0,7 процента.

Фото: iStock
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Специальное предложение - первый шаг в реализации соглашения о сотрудничестве, подписанного между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) и Национальной системой платежных карт (НСПК) - оператором платежной системы "Мир", подписанного на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Оплата без комиссии по карте "Мир" любого банка распространяется на штрафы ГИБДД за нарушение правил дорожного движения, администратора Московского парковочного пространства (АМПП), Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), штрафы за парковку в Белгороде, Калуге, Казани, Красноярске, Перми, Рязани, Твери, Тюмени, Ижевске, а также штрафы Ространснадзора и Госадмтехнадзора Московской области.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Предложение будет действовать до 23 июня 2020 года.

"Мы стремимся сделать госуслуги максимально удобным для граждан сервисом. И отмена комиссии при осуществлении всех платежей - логичный следующий шаг, - отметил замглавы Минкомсвязи Максим Паршин.

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