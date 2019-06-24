На селе появятся почтовые отделения нового формата

России не будут сокращать сеть сельских почтовых отделений. Более того, планируется переформатировать их и расширить функционал. Об этом и других социальных проектах "Почты России" в интервью "Российской газете" рассказал заместитель генерального директора по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослав Мандрон.

"Почта России" вместе с крупными торговыми сетями занимается обеспечением населения бюджетными приставками в рамках перехода на цифровое телевидение. Участие в этом проекте было инициативой самой почты или решение принималось на уровне минкомсвязи?

Ярослав Мандрон: "Почта России", наверное, самое социально ориентированное предприятие в нашей стране. Судите сами - примерно три четверти наших отделений расположены в сельской местности. И было бы странно, если бы мы не уделяли стратегическое внимание различным социальным проектам.

Для удобства клиентов почта сейчас разрабатывает мобильное приложение, в котором будут отображаться юридически значимые отправления

Что касается непосредственно проекта по обеспечению населения доступным абонентским оборудованием, принимающим цифровой сигнал обязательных общедоступных телеканалов, то мы являемся одним из его ключевых авторов. Напомню, что в январе 2019 года Минкомсвязь России, Минпромторг России, "Почта России" и крупнейшие игроки цифрового ретейла подписали меморандум. Согласно документу мы взяли на себя обязательства стремиться к поддержанию в продаже ассортимента оборудования для приема цифрового телесигнала, в том числе в низшем ценовом сегменте - в пределах 1 тысячи рублей.

Логика меморандума абсолютно прозрачна: если в крупных городах покупатель сам может выбрать, где и по какой цене он купит приставку, то в отдаленных и труднодоступных регионах с этим возникают проблемы - здесь попросту нет ни сетевых магазинов, ни операторов кабельного ТВ. Зато везде есть отделения почтовой связи. И в этом смысле мы совершенно осознанно самым естественным способом интегрировались в решение государственной задачи стопроцентного обеспечения населения возможностью смотреть цифровое ТВ.

Также важно отметить, что в ряде регионов мы предоставляем возможность жителям приобрести приставку в долг, например, до получения пенсии или пособия.

Не было ли дефицита дешевых приставок в почтовых отделениях накануне третьего этапа перехода на цифру?

Ярослав Мандрон: Мы успешно справились с первым и вторым этапами перехода на цифровое эфирное телевизионное вещание в феврале и апреле, смогли обеспечить эффективное управление складской логистикой и товарными запасами. Поэтому к третьему этапу мы подошли, что называется, во всеоружии, и дефицит приставок нашим клиентам точно не грозит. Во-первых, мы сформировали значительный запас оборудования на своих складах - на четыре месяца вперед. Во-вторых, даже если в момент обращения в почтовое отделение приставки нет в наличии, то ее можно заказать, после чего приставку доставят в самые короткие сроки. И в-третьих, самое главное: мы отслеживаем ситуацию с приставками буквально в режиме реального времени. И если видим, что в каких-то точках спрос повышается, то немедленно направляем туда дополнительные объемы товара. Но нужно также учитывать, что многие жители страны уже заранее запаслись нужным абонентским оборудованием, чему способствовала в том числе массированная информационная кампания о переходе на цифровое эфирное телевизионное вещание.

Кстати, "Почта России" стала своеобразным трендсеттером на рынке ретейла цифровых приставок: обеспечив все население страны доступом к самым дешевым приставкам (по 990 рублей), "Почта России" исключила возможность спекуляции на этом большом государственном проекте, поскольку другим участникам рынка теперь также приходится держать невысокие цены. И скажу даже больше: мы смогли предложить нашим клиентам то, что не смог предложить больше никто. Например, мы оказываем услуги консультирования на дому по вопросам подключения приставок - для этого почтальоны проходят специальное обучение. Людям это очень удобно, особенно тем социальным категориям граждан, кому больше не к кому обратиться за такого рода помощью.

Почтальоны доставляют приставки в каждый дом и помогают их настроить?

Да, если это нужно клиенту. Причем на совершенно добровольной основе. Не забывайте, что мы говорим в первую очередь о сельской местности, где отношения строятся совершенно по-другому, по-соседски. Почтальон здесь свой человек, почти родня, ему доверяют. Почтальоны не только продают приставки, доставляют их, помогают в настройке. Они даже выясняют, может ли конкретный домовладелец претендовать на получение государственной финансовой помощи для приобретения цифрового оборудования. Вообще 124 тысячи почтальонов по всей стране, из которых более половины работают в небольших городах и сельской местности, - это целая "социальная армия", которой под силу решать любые комплексные задачи всероссийского масштаба.

Топ-менеджеры "Почты России" в разное время озвучивали примерно один и тот же факт: больше половины почтовых отделений, преимущественно сельских, в России планово-убыточные. Не планируете ли вы сокращать количество отделений? Какие шаги предпринимает руководство компании, чтобы находить средства на поддержание сети?

Ярослав Мандрон: "Почта России" не просто коммерческая организация. Как я уже сказал, подавляющее количество наших отделений расположено в сельской местности, и мы выполняем важнейшую социальную функцию. Скажу больше: для тысяч населенных пунктов по всей стране "Почта России" - единственный символ государственности. Мы присутствуем там, откуда ушел другой бизнес - банки, ретейл. Поэтому ни о каких сокращениях количества отделений - пусть даже убыточных - речи быть не может. Более того, в законе об акционировании "Почты России" прописаны конкретные и довольно жесткие условия доступности почтовых услуг во всех без исключения уголках нашей страны. Везде, где живут люди, должна работать почта, не важно - в крупном мегаполисе или небольшом сельском населенном пункте.

Но вы боретесь с убыточностью отделений. Каким образом?

Ярослав Мандрон: Есть идея сделать такие отделения не просто местом оказания традиционных почтовых и финансовых услуг, а неким центром местной общественной жизни, центром притяжения населения, если хотите. И мы готовы в это инвестировать.

Расскажите подробнее, о каких центрах общественной жизни идет речь? Для чего это нужно государству и гражданам?

Ярослав Мандрон: мы знаем, что повышение качества жизни населения (в первую очередь сельского) - важнейшая государственная задача сегодня. Это заложено в национальных проектах, это отражено в показателях эффективности работы руководителей регионов. Перед региональными властями сейчас поставлена серьезная нетривиальная задача - повысить качество жизни на селе за счет доступности медицинских, социальных, финансовых, страховых и иных услуг. Для реализации этой задачи необходима инфраструктура, которую во многом нужно создавать с нуля, а это колоссальные затраты бюджетных средств.

"Почта России" имеет все необходимые ресурсы, компетенции и возможности, чтобы внести существенный вклад в решении этой проблемы.

За счет ремонта, увеличения площадей и технического дооснащения сельских отделений почтовой связи мы планируем сформировать для сельского населения центры притяжения, центры общественной жизни, которые могут стать помимо источника получения традиционных почтовых и финансовых сервисов также центром обучения, повышения квалификации и профессиональной ориентации, платформой социально-значимых и бытовых услуг. Здесь возможен самый разнообразный перечень сервисов, вариантов много.

Отдельного внимания заслуживает проект в области оказания социально-значимых услуг. Его основная цель - обеспечить сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую доврачебную помощь на дому гражданам пожилого возраста, людям с ограниченными возможностями с помощью специалистов "Почты России", как это было сделано, например, в Новгородской области. Там при поддержке регионального министерства здравоохранения был разработан специальный опросник. Мы "подгрузили" этот опросник в мобильные устройства почтальонов, и теперь они не только приносят пенсию, но и передают данные о состоянии здоровья местных жителей в профильные учреждения, после чего уже медицинское учреждение работает с гражданином и предоставляет ему рекомендации по результатам опроса.

На сбор каких данных ориентированы опросники в рамках этого проекта?

Ярослав Мандрон: Опросники "настроены" на мониторинг трех самых главных проблем современного человека: онкология, сердечно-сосудистые заболевания, диабет. Мы не пытаемся заменить врачей, это невозможно, но мы можем снизить объем рутинной работы, чтобы врачи могли осуществлять свои непосредственные профессиональные функции. С учетом полученных посредством опросников данных профильными специалистами будут формироваться группы повышенного риска, нуждающиеся в очном визите к врачу, и целевая программа действий. Своевременные профилактические мероприятия позволят избежать последующего полноценного лечения пациентов, что приводит к кратной экономии бюджетных расходов. Но самое главное - это жизнь и здоровье наших граждан. Мы гордимся тем, что сведения, своевременно предоставленные почтальонами, спасли уже не одну жизнь.

В каких еще регионах идут такие пилоты?

Ярослав Мандрон: Успешно стартовали Самарская, Калининградская области, ряд других регионов. Запросов от краев и областей гораздо больше, но мы стараемся делать все поэтапно, чтобы было меньше накладок, нарабатывать лучшие практики для последующего постепенного тиражирования нашего решения.

Есть ли у "Почты России" поддержка федерального минздрава по этому проекту?

Ярослав Мандрон: У нас разные задачи. Минздрав создает инфраструктуру, организует лечебный процесс, обеспечивает профессиональное здравоохранение. А мы - "на передовой", наша задача - профилактика, постоянный мониторинг и сбор первичной информации о группах риска. Мы, как я уже говорил, позволяем снизить объем рутинной работы, выполняемой врачами, а также предоставить им точечную информацию о гражданах, нуждающихся во врачебной помощи, посредством очного визита или телемедицинских сервисов.

"Почта России" реализует социально значимые проекты, связанные не только с оказанием доврачебной, но социальной помощи населению. Насколько востребованы такие услуги у населения, чем обусловлен спрос?

Ярослав Мандрон: Крайне востребованы. Причем, как это ни странно, не только в сельской местности, но и в больших городах. Я имею в виду так называемую проблему "заложников квартир". Это малоподвижные люди, чаще всего уже в преклонном возрасте, которые физически не могут покинуть свою квартиру. Даже сходить в магазин для них - проблема. Конечно, существуют специальные социальные службы. Но проблема в том, что социальные службы не всегда владеют полной информацией, сколько таких людей, у них не хватает времени и возможностей собрать, обобщить такие данные. Зато такая возможность есть у "Почты России". Почтальон приходит в каждый дом и в каждую квартиру - приносит пенсию, продукты, товары. Ему достаточно задать клиенту пять простых вопросов, чтобы через довольно короткое время "Почта России", а значит, и государство, получила полную информацию о "заложниках квартир" на всей территории страны. И это только один из проектов, в которых помощь сотрудников почты была бы кстати. Подобных проектов могут быть десятки. И кстати, участие почты в них позволило бы наряду с серьезной экономией бюджетных средств регионов повысить зарплаты почтовикам, которые будут оказывать подобные дополнительные услуги.

В 2018 году обсуждалась возможность предоставления муниципальных и государственных услуг на базе отделений почтовой связи. На какой стадии этот проект?

Ярослав Мандрон: Ну, почта - это все-таки не МФЦ, где часто возникают ситуации, в которых требуется помощь специалиста определенной квалификации. Я вижу роль почты в другом. Человек приходит в отделение почты, сдает документы для отправки в МФЦ, почта их доставляет, получает результаты обработки, а потом клиент на почте же получает все обратно. Не нужно ехать за десятки километров, тратить время, деньги, нервы. В таком формате мы уже работаем. Самый успешный пример - Ульяновская область.

Вы уже упоминали, что почта во многих населенных пунктах - единственное связующее звено между гражданами и государством. Есть ли у вас какие-то сервисы, позволяющие сделать это взаимодействие удобнее?

Ярослав Мандрон: "Почта России" сейчас развивает услугу по доставке юридически значимой корреспонденции от органов государственной власти населению в электронном формате. В 2018 году мы отправили в таком формате 50 миллионов писем. По итогам этого года ожидаем удвоение этой цифры.

Постановления о нарушениях ПДД, исполнительные листы - в электронном виде их уже могут получать жители Москвы и области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Белгорода, Ростова-на-Дону, Рязани, Оренбурга, Ярославля, Красноярска, в Бурятии, на Сахалине… Список можно продолжать. Также в электронном виде приходят судебные повестки мировых судей города Москвы, корреспонденция столичного департамента городского имущества, постановления административных комиссий Казани. Для удобства клиентов почта сейчас разрабатывает мобильное приложение, в котором будут отображаться юридически значимые отправления. Везде, где появляется такая возможность, мы стараемся внедрить цифровые технологии, идти в ногу со временем и соответствовать ожиданиям потребителей.

Может ли "Почта России" стать посредником в обмене юридически значимой корреспонденцией между юридическими лицами, где традиционно используется бумажный документооборот?

Ярослав Мандрон: Надеюсь, что да. Сегодня мы видим, что в 97 процентах всех юридически значимых коммуникаций между юридическими лицами используется бумажный документооборот, и только 3 процента переведено в цифровой формат. Хотя государственная установка на цифровизацию документооборота была озвучена не вчера и даже не год назад, гораздо раньше. Мы активно работаем в этом направлении, и, если именно "Почте России" удастся наконец воплотить этот проект в жизнь, это будет еще одним доказательством важности роли предприятия в жизни страны.