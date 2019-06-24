На форуме "Армия-2019" представлены отдельные элементы боевой экипировки "Ратник-3".

Вариант облачения солдата будущего, впервые представленный на выставке "Армия-2018", вызвал фурор как среди зрителей, так и среди специалистов. Сейчас производители обещают вновь удивить посетителей выставки и показать новый шлем и бронежилет солдата будущего.

Разработчики "Ратника" пока не спешат показывать, какие именно элементы дополнят "доспехи" солдата будущего. Индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов рассказал лишь, что следующее поколение боевой экипировки будет отличаться повышением защищенных площадей и общим уменьшением веса. На выставке будут представлены новый шлем, бронежилет и транспортный жилет, или, на военном языке, "разгрузка", а также активная гарнитура защиты слуха и защитные очки.

По словам Абрамова, "Ратник-3" - это экипировка принципиально нового уровня по всем составляющим системам: защиты, поражения, жизнеобеспечения, управления и энергообеспечения. "При этом броневые пластины экипировки нынешнего поколения "Ратник-2" уже выдерживают 10 попаданий из снайперской винтовки СВД с дистанции 10 метров", - рассказал представитель "Ростеха". Вариант экипировки "Ратник-3" унифицируют и сделают единым для Воздушно-десантных и Сухопутных войск России.

Этот комплект включает в себя более 150 различных составляющих.

В "Ратнике-3" предусмотрена интеграция портативных роботизированных комплексов и миниатюрных беспилотников, разработан и изготовлен электронный модуль для оценки функционального состояния военнослужащего. Этот "личный медик" позволяет регистрировать в режиме онлайн частоту пульса и дыхания, электрокардиограмму, артериальное давление. Производители разработали уникальный модульный шлем с забралом, защитные очки со встроенным дисплеем, противоосколочный воротник, керамическую защиту конечностей, а также чешуйчатый бронежилет, не ограничивающий подвижность. В комплект также планируется включить экзоскелеты, при помощи которых можно будет значительно увеличить количество переносимого боекомплекта и вести стрельбу из пулемета. Для "Ратника" также разработан "интеллектуальный маскировочный материал", а если говорить по-простому - "костюм-невидимка". Эта ткань способна менять цвет и имитировать графические изображения, вплоть до колышущейся на ветру листвы. Изменения цветовой гаммы происходят в зависимости от окружающей среды. Эта маскировка позволяет бойцам оставаться незаметными для противника.

Эксперты считают, что время портативных беспилотников уже наступило и их необходимо как можно быстрее внедрять в войска. По словам военного эксперта Виктора Мураховского, интеграция в "доспехи будущего" мини-дронов и портативных роботов, безусловно, поможет военнослужащим лучше ориентироваться при ведении боя в городе или в лесу. На бойце может быть три-четыре кассеты с такими микро-БПЛА, которые по мере необходимости он может использовать, запуская из транспортно-пускового контейнера. По размерам кассета с беспилотником не больше магазина к автомату, поэтому проблем с их размещением в разгрузке военнослужащего возникнуть не должно.

Боец может оставаться невидимым для противника: цвет экипировки зависит от окружающей среды

"Достал, нажал кнопку - он вылетел, автоматически подключился к системе связи и видеонаблюдения "Ратника". Вы его посылаете вперед, он осматривает помещения", - рассказал эксперт. Одним из образцов такого карманного шпиона является система "Глаз". Это мини-аппарат на парашюте, который запускается из ручной ракетницы. Первые "глазастые" образцы уже были протестированы в Сирии. Этот комплекс поднимается на высоту 300 метров, где у него раскрывается парашют. Пока устройство опускается на землю, оно ведет онлайн-трансляцию высокой четкости на планшет разведчика. "Глаз" был проверен в условиях, когда противник прячется за постройками, заборами, на крышах, и неплохо себя зарекомендовал.

По словам Мураховского, портативные беспилотники уже используют британцы и американцы при ведении городского боя. Они запускают мини-дроны вертолетного типа размером с человеческую ладонь. Такая "стрекоза" работает на электромоторах и практически бесшумна, что позволяет скрытно вести разведку. Дрон может "заглянуть" за угол, осмотреть комнату, проверить коридоры, провести осмотр больших помещений - таких, как промышленные цеха.

Очень важным элементом "Ратника-3" эксперты называют автоматический контроль физиологических параметров бойца, который уже прозвали "карманным Айболитом". Устройство отслеживает все параметры жизнедеятельности, а в случае ранения, применяет противошоковые пакеты, которые позволяют прожить бойцу до получения первой медпомощи. Как показывает практика, если в первые 15-20 минут оказать такую помощь, то процент выживаемости среди военнослужащих, получивших даже тяжелое ранение, очень высок.

По мнению Мураховского, на поле боя бойцам пригодится система дополненной реальности. На защитные очки со встроенным дисплеем выводится информация о расположении противника на поле боя, а также указывается, где находятся минно-взрывные заграждения и огневые точки. Если военнослужащий наводит оружие на цель, то система автоматически распознает, свой это боец или чужой.

Однако не все решения, которые хотят применить в "Ратнике-3", на сегодняшний день могут быть в полной мере применены в "доспехах будущего". Например, активный экзоскелет эксперты называют перспективным образцом, который еще не скоро сможет полноценно приносить пользу солдатам.

Конечно, в идеале конструкция из легкого сплава, которая помогает бойцам передвигаться по полю боя со скоростью до 20 км/ч и нести на себе до 100 килограммов полезной нагрузки, несомненно, облегчит жизнь современному солдату. На переднем крае, в ходе рейдов в тыл противника, такой экзоскелет поможет нести дополнительные боеприпасы, батареи к радиостанциям, сухой паек. Однако пока в полной мере реализовать эту идею не получается.

Самая большая и пока не решенная проблема у активных экзоскелетов, с которой столкнулись не только наши разработчики, но и инженеры тех стран, где разрабатываются подобные системы, - это энергопитание.

Сейчас даже самые лучшие и самые дорогие источники питания позволяют работать снаряжению при высоких нагрузках максимум 3-4 часа. Пока каких-то прорывов, в несколько раз улучшающих характеристики экзоскелетов для полноценного их использования на марше или в активных боевых действиях, нет. Будем надеяться, что наши инженеры сумеют в скором времени разработать "чудо-батарейку", которая даст возможность пользоваться активным экзоскелетом хотя бы 12 часов без подзарядки.