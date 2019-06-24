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24.06.2019 19:00
Рубрика: Власть

Началась встреча Патрушева с советником президента США по безопасности

Текст: Иван Егоров (Иерусалим)
В седьмом часу вечера во вторник в Иерусалиме началась двусторонняя встреча секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, которая, как ожидается, продлится минимум три часа.
Фото: Иван Егоров/РГ Фото: Иван Егоров/РГ
Фото: Иван Егоров/РГ

Перед этим почти час шли консультации на уровне заместителей Патрушева и Болтона. Основная тема переговоров - урегулирование в Сирии и безопасность Ближневосточного региона в целом.

Фото: flickr / us-mission
Патрушев и Болтон начинают исторические переговоры

Для Патрушева и Болтона это уже третья встреча с 2018 года. В прошлом году они провели переговоры в августе в Женеве, продлившиеся пять часов, и в октябре в Москве. Как заявил секретарь Совбеза РФ по итогам встречи в Женеве, состоялась конструктивная беседа, во время которой американская сторона не предъявляла каких- либо обвинений в адрес РФ. При этом спектр вопросов включал едва ли не все проблемные темы в отношениях двух стран: наряду с Сирией затрагивалась ситуация на Украине и в Афганистане, договоры об ограничении стратегических наступательных вооружений и о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также другие темы.

Тогда же Патрушев пригласил своего коллегу в Москву для проведения нового раунда переговоров. Стороны обменялись предложениями, которые позже стали предметом обсуждения в Москве и в Вашингтоне. Планировалось, что Патрушев и Болтон примут по итогам консультаций в Женеве совместное заявление, однако оно так и не было согласовано из-за попытки американской стороны внести в документ пункт о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы президента США.

Контакты Патрушева и Болтона в Израиле приобрели дополнительный контекст в связи с вероятной встречей президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке. Поэтому возможно, что одной из тем нынешних переговоров Патрушева и Болтона станет вопрос контроля за стратегическими вооружениями.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Совет Безопасности Россия и США
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