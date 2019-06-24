Названа точная дата анонса новых смартфонов Xiaomi

Компания Xiaomi разместила в соцсетях тизер, на котором раскрыла дату анонса новых смартфонов, созданных в сотрудничестве с поглощенной Meitu.

Презентация новинок, как следует из тизера, пройдет второго июля. Устройства будут ориентированы на молодежную аудиторию.

Модели, как сообщалось ранее, могут получить названия CC9 и CC9e, а дизайн корпусов будет нетипичным для отрасли.

Одновременно с рассказом о скором выходе новых "креативных" моделей глава Xiaomi Лэй Цзюнь предупредил фанатов, что новые смартфоны в линейках Mi Note и Mi Max в текущем году выходить не будут.