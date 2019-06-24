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Названа точная дата анонса новых смартфонов Xiaomi

24.06.2019,  
18:31
Текст:  Антон Благовещенский

Компания Xiaomi разместила в соцсетях тизер, на котором раскрыла дату анонса новых смартфонов, созданных в сотрудничестве с поглощенной Meitu.

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Презентация новинок, как следует из тизера, пройдет второго июля. Устройства будут ориентированы на молодежную аудиторию.

Модели, как сообщалось ранее, могут получить названия CC9 и CC9e, а дизайн корпусов будет нетипичным для отрасли.

Одновременно с рассказом о скором выходе новых "креативных" моделей глава Xiaomi Лэй Цзюнь предупредил фанатов, что новые смартфоны в линейках Mi Note и Mi Max в текущем году выходить не будут.

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