Названа точная дата анонса новых смартфонов Xiaomi

Компания Xiaomi разместила в соцсетях тизер, на котором раскрыла дату анонса новых смартфонов, созданных в сотрудничестве с поглощенной Meitu.
Презентация новинок, как следует из тизера, пройдет второго июля. Устройства будут ориентированы на молодежную аудиторию.
Модели, как сообщалось ранее, могут получить названия CC9 и CC9e, а дизайн корпусов будет нетипичным для отрасли.
Remember Meitu collaborating with Xiaomi?— Mukul Sharma (@stufflistings) 19 июня 2019 г.
This might be the result. Not confirming it as of now though.#Xiaomi #xiaomicc9 #xiaomicc9e pic.twitter.com/KQ7tCWFRdw
Одновременно с рассказом о скором выходе новых "креативных" моделей глава Xiaomi Лэй Цзюнь предупредил фанатов, что новые смартфоны в линейках Mi Note и Mi Max в текущем году выходить не будут.