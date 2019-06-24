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24.06.2019 13:00
Рубрика: Общество

Не только фастфуд: 5 продуктов, отношение к которым стоит пересмотреть

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сейчас только самый далекий от новостей человек не в курсе того, что сахар - "белая смерть", средиземноморская диета - путь к долголетию, а фастфуд - корень всех зол. Однако автор книг о похудении Екатерина Мириманова в интервью aif.ru рассказала, что не все так просто.

В том, что фастфуда стоит избегать, разубеждать вас никто не будет. Однако если очень сильно хочется "согрешить" на фоне сбалансированного питания, беды не будет. Однако лучше избегать посещения сомнительных забегаловок: просто представьте, как часто меняется масло для приготовления картофеля-фри? А какого оно качества? Если хочется фастфуда - готовьте его дома. Тогда вы точно будете знать, сколько соли положено в то или иное блюдо, на каком масле оно приготовлено, и из чего состоит котлета в бургере.

Фото: iStock
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В противовес фастфуду идет оливковое масло и другие жиры, пользу которых восхваляют диетологи. Екатерина Мириманова говорит, что даже с этим безусловно полезным продуктом нужно знать меру: 1-2 столовые ложки за один прием пищи максимум.

А вот от майонеза лучше и правда отказаться: чтобы убедиться в этом, достаточно просто изучить состав. Замените его, хотя бы наполовину, греческим йогуртом. Организм будет благодарен такому варианту, а вкус блюда не пострадает.

Четвертым пунктом, к сожалению, идет всеми любимый шашлык. Корочка на мясе - это источник канцерогенов. Обрезайте подгоревшие кусочки, чтобы не рисковать лишний раз. В дополнение к шашлыку обычно идет кетчуп, содержащий много соли, сахара и уксуса. Замените его домашними соусами, которые готовятся за считанные минуты.

Ну и напоследок Екатерина Мириманова советует воздержаться от обезжиренных кисломолочных продуктов: кальций из них практически не усваивается, а после 40 лет это чревато остеопорозом. "Исключая жирную "молочку" из рациона, вы фактически присылаете ему приглашение, поэтому я не стала бы так рисковать", - заключила она.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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