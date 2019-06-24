Николай Патрушев провел в Израиле переговоры с Джоном Болтоном

24 июня в шестом часу вечера по московскому времени в Иерусалиме началась двусторонняя встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Для Патрушева и Болтона это уже третья встреча с 2018 года. В прошлом году они провели переговоры в августе в Женеве и в октябре - в Москве.

В ходе встреч Патрушев и Болтон обсуждают едва ли не все проблемы в отношениях России и США. Фото: Flickr / US-mission

Встреча Патрушева с Болтоном, которая состоялась 23 августа 2018 года в Женеве продлилась пять часов. Как заявил секретарь Совбеза РФ по ее итогам, состоялась конструктивная беседа, во время которой американская сторона не предъявляла каких-либо обвинений в адрес РФ.

Для Патрушева и Болтона это уже третья встреча с 2018 года. В прошлом году они провели переговоры в августе в Женеве и в октябре - в Москве

При этом спектр вопросов включал едва ли не все проблемные темы в отношениях двух стран: наряду с Сирией, затрагивалась ситуация на Украине и в Афганистане, договоры об ограничении стратегических наступательных вооружений и о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также другие темы. Тогда же Патрушев пригласил своего коллегу в Москву для проведения нового раунда переговоров.

Стороны обменялись предложениями, которые позже стали предметом обсуждения в Москве и в Вашингтоне. Планировалось, что Патрушев и Болтон примут по итогам консультаций в Женеве совместное заявление, однако оно так и не было согласовано из-за попытки американской стороны внести в документ пункт о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы президента США.

Контакты Патрушева и Болтона в Израиле приобрели дополнительный контекст в связи с вероятной встречей Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке. Поэтому возможно, что одной из тем предстоящих переговоров Патрушева и Болтона станет вопрос контроля над стратегическими вооружениями.

В Израиле в понедельник также прошли переговоры секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Перед началом встречи Патрушев напомнил, что российская делегация находится в Израиле по поручению Владимира Путина, после того как премьер Нетаньяху и президент Путин договорились об этом. Он сообщил, что собирается обсудить со своими коллегами из Израиля и США вопросы внутриполитического урегулирования в Сирии, уничтожение оставшихся террористов и восстановление этой страны. "Мы уделяем серьезное внимание обеспечению безопасности Израиля. Для того чтобы решить эту задачу на практике, необходимо вернуть мир и стабильность в регион, в том числе на сирийскую территорию", - сказал Патрушев.

Как признался секретарь Совбеза, Россия занимается обеспечением безопасности Израиля, в том числе потому, что на его территории проживает около двух миллионов русскоязычных граждан, которые близки нам", - признался Патрушев.

В свою очередь Биньямин Нетаньяху сказал Патрушеву, что "наша общая задача" провести успешно переговоры с американской стороной, чтобы дать нужный ответ существующим вызовам в непростом регионе. Также, по его словам, существующее сотрудничество в области обороны между Россией и Израилем уже создало фактор безопасности и позитивно влияет на ситуацию в регионе. Нетаньяху еще раз передал благодарность Владимиру Путину за те гуманитарные шаги, которые Россия предприняла по поиску и возвращению останков израильских солдат из Сирии.

Что касается запланированной на вторник трехсторонней встречи на высоком уровне, то секретарь СБ РФ выразил надежду, что она даст позитивные импульсы и станет основой для рабочих контактов между заинтересованными министерствами и ведомствами.