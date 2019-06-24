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24.06.2019 15:32
Рубрика: Власть

Минпросвещения намерено освободить учителей от лишних отчетов

Текст: Татьяна Замахина
Наши учителя, по статистике, работают больше всех в мире - и все равно дефицит педагогов в школах составляет 11%. Это не позволяет качественно учить детей. Кадровый голод, школьная бюрократия и прочие сложности обсудили участники парламентских слушаний в Госдуме. Профильный министр Ольга Васильева рассказала учителям и депутатам о путях решения проблем.
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

На слушания решили вынести наиболее острые вопросы, "снять" которые можно только в живом диалоге, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Один из основных - дефицит учителей и нагрузка на них. Глава Минпросвещения Ольга Васильева сообщила, что если в 2016 году на одного учителя в среднем приходилось 1,3 ставки или 23 урока в неделю, то в конце прошлого года - уже 1,38 ставки или 25 уроков. В некоторых регионах учителя еще больше загружены. Так, в Кемеровской области это 1,78 ставки. Другие наиболее проблемные регионы - Магаданская и Омская области, Еврейская АО и Чукотка. Особенно сильно загружены преподаватели математики, а также литературы и русского языка.

Учителям приходится работать по совместительству. Порядка 21% педагогов в сельских школах ведут предметы не по своему профилю. Доходит до абсурда: так, более трехсот учителей физкультуры в России параллельно преподают информатику. "Очевидно, что качество преподавания в большинстве случаев снижается", - сказала Васильева. При учете такой нагрузки России не хватает 11% учителей для того, чтобы "качественно давать предметы", уточнила она. Молодые люди, получив диплом педагога, просто не хотят идти работать в школу. По данным министерства, лишь половина выпускников педагогических вузов становятся учителями.

Фото: Владимир Казионов
Как собираются зарабатывать российские школьники

Причинами сложившейся ситуации министр считает тот факт, что потенциальных педагогов пугает избыточная отчетность и неопределенность с зарплатой.

В Минпросвещения намерены бороться с этими проблемами. В Трудовой кодекс РФ будут внесены поправки, которые оставят для учителей в школах четыре отчетных документа, анонсировала Ольга Васильева. Это рабочая программа по предметам, регулярно-тематическое планирование, электронный журнал и дневник. Все остальное не имеет отношения к образовательному процессу, подчеркнула министр. Она привела примеры излишних требований: например, учителям приказывают предоставить фото сосулек или указать количество деревьев в школьном дворе.

Что касается зарплаты, которая у педагогов должна доходить до 100% по региону, то указ президента на эту тему выполняется далеко не везде из-за нехватки региональных финансов. Особенная проблема - с оплатой труда в малокомплектных школах, где учатся до ста человек. На этом вопросе заострил внимание Вячеслав Володин, которых призвал Минпросвещения проработать концепцию помощи таким школам. Спикер Госдумы считает, что эту тему нельзя отдавать в чистом виде на решение субъектов Федерации, ведь иначе "маленькие" школы в дотируемых регионах продолжат закрываться. Нормативная база должна быть принята на уровне правительства, уверен он. Володин предложил решить этот вопрос при принятии бюджета на следующий год.

Ольга Васильева согласна: школы должны продолжать работать, даже если там всего два ребенка и затраты на обучение школьника достигают миллиона рублей. "Если закрывается школа - прекращается жизнь на селе", - отметила министр.

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