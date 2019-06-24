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24.06.2019 14:47
Рубрика: Спорт

ООН: Месси зарабатывает вдвое больше, чем 1693 футболистки вместе

Текст: Максим Домчев

ООН призвала к равенству в зарплатах мужчин и женщин в футболе.

На опубликованном графике изображен Лионель Месси, зарплата которого вместе со всевозможными бонусами составляет 84 млн долларов, а 1 693 футболистки топ-7 лиг в сумме зарабатывают почти в два раза меньше - 42,6 млн долларов в год.

"Во время чемпионата мира по футболу среди женщин присоединяйтесь к нашей кампании с требованием одинаковой оплаты труда в спорте для женщин и мужчин", - говорится в сообщении ООН.

Это уже не первый случай в футболе, когда появляются разговоры о неравенстве зарплат. В марте нынешнего года в США часть футболисток сборной страны обратилась в суд, где основным требованием как раз является равенство зарплат с коллегами-мужчинами.

Фото: AP Photo/Manu Fernandez
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Именно про это говорила и бразильянка Марта, ставшая лучшим бомбардиром среди мужчин и женщин в финальных стадиях чемпионатов мира.

"Я испытываю приятные чувства, но дело не только в рекорде. Я горжусь, что именно женщина этого добилась. Мы представляем тут женщин и должны показать, какую роль играем в обществе. Все команды здесь - это в первую очередь женщины. Хочу, чтобы все поняли: я говорю не только о спорте. В мире идет трудная борьба за равенство полов. Она идет повсюду. Я уверена, что в части призовых и зарплат мы заслуживаем внимания не меньше, чем другой пол", - заявила Марта.

Между тем, по данным BBC, боле чем в 80% видах спорта мужчинам и женщинам платят одинаково. Например, на последнем "Ролан Гаррос" у спортсменов разных полов были одинаковые премиальные.

Спорт Футбол Вокруг футбола Международные организации ООН Лионель Месси
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