Каких врачей посещал, какие обследования и лечебные процедуры проходил и сколько все это стоило, - такая информация, даже если человек лечился в медучреждениях в разных регионах, скоро будет доступна на портале госуслуг в личном кабинете. Более того, благодаря такой базе данных, можно будет легко увидеть назначения и процедуры, которых человек в действительности не получал, и пожаловаться на приписки. Какие еще преимущества мы получим благодаря цифровым технологиям, на которые переходит обязательное медицинское страхование? На вопросы "Российской газете" ответила председатель Фонда ОМС Наталья Стадченко.

Наталья Николаевна, сегодня цифровые технологии все более плотно входят в нашу жизнь. Как в этом отношении идут дела в системе обязательного медицинского страхования?

Наталья Стадченко: Сегодня ФОМС ведет несколько проектов, которые позволят уже в ближайшем будущем выполнять многие необходимые для медицинского страхования действия он-лайн или с использованием электронных документов.

Мамы смогут оформить полис ОМС только что рожденным детям сразу же в роддоме

Так, с 2019 года на Едином портале государственных и муниципальных услуг появилась возможность посмотреть список услуг, оказанных пациенту в рамках ОМС, и их стоимость за выбранный период времени. Этот сервис предоставляют территориальные фонды обязательного медицинского страхования при участии Минздрава России и ФОМС. Если пациент лечился в нескольких регионах России, то вся информация будет отражаться в единой справке. Это логично и удобно, но с точки зрения информационных технологий это было сделать не так-то просто, ведь речь идет о сохранении врачебной тайны и защите персональных данных - вся информация должна быть доступна только самому гражданину. Для этого потребовались и особые технические решения, и организационная работа для того, чтобы это стало возможным.

Иногда, если удается заглянуть в свою медицинскую карту, в ней можно прочитать неожиданные вещи. Например, что было выполнено дорогое исследование (а на самом деле нет), или что человек якобы отказался от диспансеризации (а на самом деле его туда и не звали). Если такие "приписки" будут обнаружены , что должен сделать человек?

Наталья Стадченко: Если гражданин видит, что список оказанных ему услуг не соответствует действительности, он может здесь же на портале составить и отправить обращение. Такое обращение - железное основание для проверки, которую будет обязан провести территориальный фонд ОМС. И не просто провести, а сообщить заявителю о результатах. Все взаимодействие с пациентом при этом будет проходить в рамках портала госуслуг, визитов в страховую компанию не потребуется. А уже в четвертом квартале 2019 года у пользователей портала появится возможность отметить в интерактивной форме фактически неоказанные услуги в списке услуг.

Мы считаем, что устойчивая обратная связь с населением очень важна, и делаем для этого все возможное. Люди сами должны быть заинтересованы контролировать качество и полноту оказываемых им услуг. Только в этом случае мы сможем реально улучшить контроль за медицинскими учреждениями. Поэтому мы и стараемся обеспечить простоту, прозрачность и удобство взаимодействия населения и ФОМС.

В недавно утвержденных новых правилах ОМС предусмотрено, что полис станет электронным, хотя и бумажный вариант по-прежнему будет в ходу. "Цифровой" полис даст застрахованным гражданам какие-то преимущества?

Наталья Стадченко: Люди уже привыкли к тому, что полис страхования здоровья в зарубежных поездках или полис ОСАГО можно оформить в электронном виде, не выходя из дома. Многие другие важные документы тоже постепенно приобретают цифровой вид. И цифровой полис ОМС - не исключение. Уже в начале 2021 года можно будет им пользоваться. Что он собой представляет? Цифровой полис ОМС не имеет физического носителя и может быть сохранен на смартфон в виде электронного образа документа. Переход на такую форму документа, конечно, очень удобен. Это позволит, например, оформлять полис новорожденным детям сразу же в роддоме, дистанционно. Но и сейчас, и в будущем мы не будем отказываться от бумажной формы полиса: все, кто захочет иметь его именно в таком виде, такую возможность сохранят.

Почему переход к цифровому полису состоится лишь в 2021 году?

Наталья Стадченко: На этом пути несколько этапов, часть мы уже прошли. Заявление на выпуск полиса ОМС теперь уже можно оформить в электронном виде, если есть подтвержденная учетная запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Заявление о выдаче полиса подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя и направляется по защищенным каналам в территориальный фонд ОМС. Так как электронная подпись есть далеко не у всех, уже разработан способ сделать эту услугу популярней и доступней для граждан. В рамках национальной программы "Цифровая экономика" и проекта "Цифровой профиль гражданина", который планирует Минкомсвязь, для получения документов ОМС без личного визита в страховую медицинскую организацию мы планируем переход на использование электронной подписи ЕПГУ с последующей верификацией. Заявления будут подписываться подписью портала и документ будет легитимным при условии, что у пользователя есть подтвержденная учетная запись. Осталось только все это организовать технически - на портале госуслуг.

Еще один этап при переходе к цифровому полису - временное свидетельство в электронной форме. Это, по сути, временная "копия" полиса ОМС, которая дает право человеку получать все виды помощи в рамках программы ОМС, пока фонд проверяет его данные и готовит к выдаче ему постоянный полис. Раньше такие свидетельства выдавались в виде бумажной справки, а теперь такой документ внесен во все необходимые нормативно-правовые акты. Временное свидетельство - полноценный легитимный документ, он заверяется квалифицированной электронной подписью представителя страховой компании. Чтобы его получить, нет необходимости в личном посещении страховой медицинской организации.

Временное свидетельство в электронной форме будет доступно в личном кабинете пользователя портала госуслуг в течение нескольких десятков минут после успешной обработки заявления. Этот шаг - начало перехода к полностью цифровым полисам.

По новым правилам ОМС, вступившим в силу 28 мая этого года, уже предусмотрена возможность легитимного обращения электронных временных свидетельств. Промежуточная фаза с временными свидетельствами нам нужна, чтобы отладить рабочие процессы и взаимодействие ведомств. К концу 2019 года мы планируем запустить в обращение временное свидетельство во всех субъектах РФ. Позже временные полисы уже не понадобятся - человеку будет оформляться сразу постоянный электронный полис.

Какие еще цифровые услуги в сфере ОМС уже доступны гражданам?

Наталья Стадченко: На портале госуслуг есть раздел "Мое здоровье" и пользователь уже сейчас может узнать, к какой медицинской организации он прикреплен. Развитие этого сервиса даст возможность определить не только сведения о юридическом лице, но и найти свой филиал медорганизации с указанием адреса.

Также в личном кабинете "Мое здоровье" можно узнать, какая страховая организация занимается конкретным гражданином. Пока еще для этого нужно вводить номер полиса, но вскоре это можно будет сделать в полностью автоматизированном режиме. Узнать свою страховую компанию, номер полиса, телефон страхового представителя и "горячей линии" территориального фонда ОМС можно будет в "один клик".

Мы работаем в этом направлении совместно с Минздравом и Минкомсвязью России. Наша общая цель - сделать так, чтобы в любое медицинское учреждение страны человек мог обратиться за помощью без предъявления физического полиса, чтобы было достаточно предъявить только паспорт. К концу 2019 года такой порядок уже начнет действовать.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"