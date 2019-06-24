Наталья Николаевна, сегодня цифровые технологии все более плотно входят в нашу жизнь. Как в этом отношении идут дела в системе обязательного медицинского страхования?
Наталья Стадченко: Сегодня ФОМС ведет несколько проектов, которые позволят уже в ближайшем будущем выполнять многие необходимые для медицинского страхования действия он-лайн или с использованием электронных документов.
Так, с 2019 года на Едином портале государственных и муниципальных услуг появилась возможность посмотреть список услуг, оказанных пациенту в рамках ОМС, и их стоимость за выбранный период времени. Этот сервис предоставляют территориальные фонды обязательного медицинского страхования при участии Минздрава России и ФОМС. Если пациент лечился в нескольких регионах России, то вся информация будет отражаться в единой справке. Это логично и удобно, но с точки зрения информационных технологий это было сделать не так-то просто, ведь речь идет о сохранении врачебной тайны и защите персональных данных - вся информация должна быть доступна только самому гражданину. Для этого потребовались и особые технические решения, и организационная работа для того, чтобы это стало возможным.
Иногда, если удается заглянуть в свою медицинскую карту, в ней можно прочитать неожиданные вещи. Например, что было выполнено дорогое исследование (а на самом деле нет), или что человек якобы отказался от диспансеризации (а на самом деле его туда и не звали). Если такие "приписки" будут обнаружены , что должен сделать человек?
Наталья Стадченко: Если гражданин видит, что список оказанных ему услуг не соответствует действительности, он может здесь же на портале составить и отправить обращение. Такое обращение - железное основание для проверки, которую будет обязан провести территориальный фонд ОМС. И не просто провести, а сообщить заявителю о результатах. Все взаимодействие с пациентом при этом будет проходить в рамках портала госуслуг, визитов в страховую компанию не потребуется. А уже в четвертом квартале 2019 года у пользователей портала появится возможность отметить в интерактивной форме фактически неоказанные услуги в списке услуг.
Мы считаем, что устойчивая обратная связь с населением очень важна, и делаем для этого все возможное. Люди сами должны быть заинтересованы контролировать качество и полноту оказываемых им услуг. Только в этом случае мы сможем реально улучшить контроль за медицинскими учреждениями. Поэтому мы и стараемся обеспечить простоту, прозрачность и удобство взаимодействия населения и ФОМС.
В недавно утвержденных новых правилах ОМС предусмотрено, что полис станет электронным, хотя и бумажный вариант по-прежнему будет в ходу. "Цифровой" полис даст застрахованным гражданам какие-то преимущества?
Наталья Стадченко: Люди уже привыкли к тому, что полис страхования здоровья в зарубежных поездках или полис ОСАГО можно оформить в электронном виде, не выходя из дома. Многие другие важные документы тоже постепенно приобретают цифровой вид. И цифровой полис ОМС - не исключение. Уже в начале 2021 года можно будет им пользоваться. Что он собой представляет? Цифровой полис ОМС не имеет физического носителя и может быть сохранен на смартфон в виде электронного образа документа. Переход на такую форму документа, конечно, очень удобен. Это позволит, например, оформлять полис новорожденным детям сразу же в роддоме, дистанционно. Но и сейчас, и в будущем мы не будем отказываться от бумажной формы полиса: все, кто захочет иметь его именно в таком виде, такую возможность сохранят.
Почему переход к цифровому полису состоится лишь в 2021 году?
Наталья Стадченко: На этом пути несколько этапов, часть мы уже прошли. Заявление на выпуск полиса ОМС теперь уже можно оформить в электронном виде, если есть подтвержденная учетная запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Заявление о выдаче полиса подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя и направляется по защищенным каналам в территориальный фонд ОМС. Так как электронная подпись есть далеко не у всех, уже разработан способ сделать эту услугу популярней и доступней для граждан. В рамках национальной программы "Цифровая экономика" и проекта "Цифровой профиль гражданина", который планирует Минкомсвязь, для получения документов ОМС без личного визита в страховую медицинскую организацию мы планируем переход на использование электронной подписи ЕПГУ с последующей верификацией. Заявления будут подписываться подписью портала и документ будет легитимным при условии, что у пользователя есть подтвержденная учетная запись. Осталось только все это организовать технически - на портале госуслуг.
Еще один этап при переходе к цифровому полису - временное свидетельство в электронной форме. Это, по сути, временная "копия" полиса ОМС, которая дает право человеку получать все виды помощи в рамках программы ОМС, пока фонд проверяет его данные и готовит к выдаче ему постоянный полис. Раньше такие свидетельства выдавались в виде бумажной справки, а теперь такой документ внесен во все необходимые нормативно-правовые акты. Временное свидетельство - полноценный легитимный документ, он заверяется квалифицированной электронной подписью представителя страховой компании. Чтобы его получить, нет необходимости в личном посещении страховой медицинской организации.
Временное свидетельство в электронной форме будет доступно в личном кабинете пользователя портала госуслуг в течение нескольких десятков минут после успешной обработки заявления. Этот шаг - начало перехода к полностью цифровым полисам.
По новым правилам ОМС, вступившим в силу 28 мая этого года, уже предусмотрена возможность легитимного обращения электронных временных свидетельств. Промежуточная фаза с временными свидетельствами нам нужна, чтобы отладить рабочие процессы и взаимодействие ведомств. К концу 2019 года мы планируем запустить в обращение временное свидетельство во всех субъектах РФ. Позже временные полисы уже не понадобятся - человеку будет оформляться сразу постоянный электронный полис.
Какие еще цифровые услуги в сфере ОМС уже доступны гражданам?
Наталья Стадченко: На портале госуслуг есть раздел "Мое здоровье" и пользователь уже сейчас может узнать, к какой медицинской организации он прикреплен. Развитие этого сервиса даст возможность определить не только сведения о юридическом лице, но и найти свой филиал медорганизации с указанием адреса.
Также в личном кабинете "Мое здоровье" можно узнать, какая страховая организация занимается конкретным гражданином. Пока еще для этого нужно вводить номер полиса, но вскоре это можно будет сделать в полностью автоматизированном режиме. Узнать свою страховую компанию, номер полиса, телефон страхового представителя и "горячей линии" территориального фонда ОМС можно будет в "один клик".
Мы работаем в этом направлении совместно с Минздравом и Минкомсвязью России. Наша общая цель - сделать так, чтобы в любое медицинское учреждение страны человек мог обратиться за помощью без предъявления физического полиса, чтобы было достаточно предъявить только паспорт. К концу 2019 года такой порядок уже начнет действовать.
*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"