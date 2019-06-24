ПЦУ объявила своими парафии и монастыри, подчинявшиеся Филарету

Православная церковь Украины, созданная полгода назад, решила подчинить себе парафии и монастыри, которые прежде находились в ведении Киевского патриархата. Об этом, как передает ТАСС, проинформировал спикер Киевской митрополии ПЦУ Зоря.

"В связи с невыполнением Филаретом в установленный синодом месяц срок относительно подания на регистрацию парафий было решено подчинить митрополиту Киевскому и Всея Украины все парафии и монастыри Киева, которые до 15 декабря пребывали в Киевском патриархате", - сообщил Зоря.

По его словам, сам Филарет был лишен "канонического права" управления епархией, хотя и остался в составе епископата - "за его личные заслуги в прошлом перед церковью". Кстати, в заседании синода ПЦУ Филарет участия не принимал.

20 июня он провел так называемый собор Киевского патриархата и признал неправомерным решение об упразднении УПЦ КП и отменил постановление архиерейского собора о ликвидации этой структуры от 15 декабря 2018 года. "Это был не Поместный собор, а собрание подписей архиереев, одного священника и двух мирян об условной ликвидации УПЦ Киевского патриархата по требованию Вселенского Константинопольского патриархата Варфоломей", - отмечается в принятом документе. В нем говорится также, что УПЦ КП зарегистрирована государственным органом и продолжает свое существование, главой этой религиозной структуры остается патриарх Филарет, пожизненно. При этом Киевский патриархат предъявил претензии на имущество и средства ПЦУ: все монастыри и приходы Киева.

Филарет также обратился к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой защитить верующих и имущество его церковной организации от противоправных действий также неканонической Православной церкви Украины.